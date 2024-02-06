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Ekonomi
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Almanlardan yeni Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bomba iddia! Bakalım ne olacak

2024-02-06 14:06:25
Almanlardan yeni Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bomba iddia! Bakalım ne olacak

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) Fatih Karahan başkanlığında bu yıl faiz indirimine gitmeyeceğini, hatta faiz artıracağını öngördü. Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Hazine ve Maliye bakanlığına Mehmet Şimşek, MB başkanlığına Hafize Gaye Erkan getirilmişti. İkili, ekonomi yönetiminde piyasa dışı uygulamaların bırakılacağını ve ‘rasyonel düzene geçileceğini’ açıklamıştı. Önceki ekonomi yönetiminde yüksek enflasyona rağmen faiz oranı yüzde 8,5’e indirilmişti ancak yeni ekonomi yönetimi kademeli artışlarla faizleri yüzde 45’e yükseltmişti.

#1
Foto - Almanlardan yeni Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bomba iddia! Bakalım ne olacak

Erkan, cuma günü ‘affını istemesi’nin ardından görevden alınmış, yerine yardımcısı Fatih Karahan atanmıştı. Bu gelişmeler ışığında ekonomi politikalarında bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği tartışılmaya başlandı. Ekonomi yönetimi Erkan’ın kendi kararıyla görevinden ayrıldığını ve politikaların aynen süreceğini belirtti. Ancak MB başkanı değişiminin yankıları sürüyor.

#2
Foto - Almanlardan yeni Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bomba iddia! Bakalım ne olacak

Yabancı bankalar da başkan değişimiyle ilgili analizlerini paylaşıyor. HSBC ve Morgan Stanley, para politikasında farklılık beklemezken JPMorgan MB’nin daha şahin bir tutum sergileyeceğini tahmin ediyor. Başkan değişimiyle ilgili analizini paylaşan bankalar arasına Deutsche Bank da katıldı. NTV’nin aktardığına göre Deutsche Bank, başkan değişimiyle daha fazla faiz artırımı için alan açıldığı öngörüsünde bulundu.

#3
Foto - Almanlardan yeni Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bomba iddia! Bakalım ne olacak

Deutsche Bank’ın analizinde “Yeni başkanın atanmasıyla birlikte 250 baz puan, hatta 500 baz puan daha önden yüklemeli sıkılaştırma için alan görüyoruz. 500 baz puan artırım henüz fiyatlanmadı” denildi. Banka ayrıca bu yıl faiz indirimi beklemiyor.

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