Almanlardan yeni Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bomba iddia! Bakalım ne olacak

Yabancı bankalar da başkan değişimiyle ilgili analizlerini paylaşıyor. HSBC ve Morgan Stanley, para politikasında farklılık beklemezken JPMorgan MB’nin daha şahin bir tutum sergileyeceğini tahmin ediyor. Başkan değişimiyle ilgili analizini paylaşan bankalar arasına Deutsche Bank da katıldı. NTV’nin aktardığına göre Deutsche Bank, başkan değişimiyle daha fazla faiz artırımı için alan açıldığı öngörüsünde bulundu.