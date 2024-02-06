2024-02-06 14:06:25 Almanlardan yeni Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bomba iddia! Bakalım ne olacak
Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) Fatih Karahan başkanlığında bu yıl faiz indirimine gitmeyeceğini, hatta faiz artıracağını öngördü. Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Hazine ve Maliye bakanlığına Mehmet Şimşek, MB başkanlığına Hafize Gaye Erkan getirilmişti. İkili, ekonomi yönetiminde piyasa dışı uygulamaların bırakılacağını ve ‘rasyonel düzene geçileceğini’ açıklamıştı. Önceki ekonomi yönetiminde yüksek enflasyona rağmen faiz oranı yüzde 8,5’e indirilmişti ancak yeni ekonomi yönetimi kademeli artışlarla faizleri yüzde 45’e yükseltmişti.