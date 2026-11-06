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Almanlar savunma sanayi devine ortak oluyor: Yüzde 50'sini satın alacaklar

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Almanlar savunma sanayi devine ortak oluyor: Yüzde 50'sini satın alacaklar

Tank alanında üretim gerçekleştiren savunma sanayi şirketinin yüzde 50'lik hissesi Almanlara satılıyor. Detaylar belli oldu.

#1
Foto - Almanlar savunma sanayi devine ortak oluyor: Yüzde 50'sini satın alacaklar

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, KNDS'nin yüzde 50'si Fransız hükümetine, diğer yüzde 50'si ise Alman aile hissedarlarına ait. Alman hükümet yetkililerine göre Berlin, aile hissedarlarının elindeki payın tamamını satın almak için anlaşmaya vardı.

#2
Foto - Almanlar savunma sanayi devine ortak oluyor: Yüzde 50'sini satın alacaklar

Görüşmelere katılan bir kaynak, olası anlaşmada şirketin değerinin 11,2 milyar euro olarak belirlendiğini söyledi. Aynı kaynak, Alman hükümetinin aile hissedarlarına hisse bedeline ek olarak 1 milyar euro daha “tazminat” ödemeyi görüştüğünü aktardı.

#3
Foto - Almanlar savunma sanayi devine ortak oluyor: Yüzde 50'sini satın alacaklar

Tarafların bu hafta anlaşmayı sonuçlandırmayı hedeflediği belirtilirken, iki kaynak gelecekteki bir halka arzın da gündemde kalmaya devam ettiğini söyledi. Leopard ve Leclerc tanklarının üreticisi KNDS'nin, anlaşmanın ardından halka arz hazırlıklarını sürdürmesi bekleniyor.

#4
Foto - Almanlar savunma sanayi devine ortak oluyor: Yüzde 50'sini satın alacaklar

Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin aile hissedarlarının paylarını satın almakta çıkarı bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, bu adımın üçüncü tarafların KNDS Deutschland üzerinde belirleyici etki kazanmasını ve bunun sonucunda önemli teknolojilerin kaybedilmesi riskini önlemeyi amaçladığını bildirdi. KNDS ve şirketin Alman aile hissedarları olarak bilinen Wegmann ortakları ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

#5
Foto - Almanlar savunma sanayi devine ortak oluyor: Yüzde 50'sini satın alacaklar

Berlin'in hisse satın alma girişimi, KNDS'nin temmuz ayında planladığı halka arzı ertelemesinin ardından geldi. Şirket, yatırımcıların 12 milyar euronun üzerindeki hedef değerlemeye itiraz etmesi üzerine piyasa koşullarının daha elverişli hale gelmesini bekleme kararı almıştı. Frankfurt ve Paris borsalarında gerçekleştirilmesi planlanan halka arz, son yılların en büyük Avrupa halka arzlarından biri olmaya adaydı.

#6
Foto - Almanlar savunma sanayi devine ortak oluyor: Yüzde 50'sini satın alacaklar

Avrupa savunma şirketlerine yönelik yatırımcı ilgisi, Ukrayna ve Körfez'deki çatışmaların ardından savaş teknolojilerinin geleceğine ilişkin tartışmalarla birlikte zayıfladı. Yatırımcılar, geleneksel ağır askeri araçlar yerine daha düşük maliyetli insansız hava araçlarının ve bunların arkasındaki teknolojilerin önem kazanabileceğini değerlendiriyor. Bu süreçte insansız hava sistemleri geliştiren savunma teknolojisi girişimlerinin değerlemeleri yükselirken, geleneksel savunma şirketlerinin hisseleri baskı altında kaldı. Avrupa'nın büyük savunma ve havacılık şirketlerini izleyen Stoxx Havacılık ve Savunma Endeksi, güçlü yıl başlangıcına rağmen 2026 genelinde yatay seyretti. Stoxx 600 endeksi ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 12 yükseldi.

#7
Foto - Almanlar savunma sanayi devine ortak oluyor: Yüzde 50'sini satın alacaklar

Piyasadaki zayıf görünümün örneklerinden biri de Alman savunma şirketi Rheinmetall oldu. Şirketin hisseleri, Berlin'in beklenen fırkateyn programını iptal etmesi ve Boxer zırhlı araç siparişindeki gecikmelerin etkisiyle bu yıl yaklaşık yarı yarıya değer kaybetti. KNDS, Boxer zırhlı araçlarını Rheinmetall ile ortaklaşa üretiyor. Söz konusu siparişin her iki şirketin uzun vadeli sipariş portföyünde önemli bir yer tutması bekleniyor. Alman hükümetinin KNDS'nin yüzde 50 hissesini satın alma planını ilk olarak Handelsblatt duyurmuştu.

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