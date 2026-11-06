Almanlar savunma sanayi devine ortak oluyor: Yüzde 50'sini satın alacaklar

Piyasadaki zayıf görünümün örneklerinden biri de Alman savunma şirketi Rheinmetall oldu. Şirketin hisseleri, Berlin'in beklenen fırkateyn programını iptal etmesi ve Boxer zırhlı araç siparişindeki gecikmelerin etkisiyle bu yıl yaklaşık yarı yarıya değer kaybetti. KNDS, Boxer zırhlı araçlarını Rheinmetall ile ortaklaşa üretiyor. Söz konusu siparişin her iki şirketin uzun vadeli sipariş portföyünde önemli bir yer tutması bekleniyor. Alman hükümetinin KNDS'nin yüzde 50 hissesini satın alma planını ilk olarak Handelsblatt duyurmuştu.