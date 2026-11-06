Allah'a şükürler olsun: Su kaynağına ulaşıldı, 40 saniyede 1 litre fışkırıyor
Bingöl'ün bzı köylerinde yapılan sondaj çalışmalarında başarılı sonuç elde edildi. Bölgede büyük bir su kaynağına ulaşıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bingöl'ün bzı köylerinde yapılan sondaj çalışmalarında başarılı sonuç elde edildi. Bölgede büyük bir su kaynağına ulaşıldı.
Bingöl’ün Boyalı köyünde vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026 yılı KÖYDES programı kapsamında sondaj çalışması gerçekleştirildi.
Köyde içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında ekipler tarafından sondaj yapıldı. 180 metre derinliğe ulaşılan çalışmada, kuyudan elde edilen su miktarının 40 saniyede 1 litre olduğu belirtildi.
2026 yılı KÖYDES programı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmayla Boyalı köyünün su ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir adım atıldığı bildirildi.
Kırsal bölgelerde yaşanan su ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar sürerken, Bingöl’ün Boyalı köyünde de önemli bir çalışma hayata geçirildi. Köy sakinlerinin içme ve günlük kullanım suyu ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla başlatılan sondaj çalışmasında ekipler, belirlenen noktada 180 metre derinliğe kadar ilerledi.
Çalışmalar sonucunda açılan kuyudan suya ulaşılırken, elde edilen suyun debisinin 40 saniyede 1 litre olduğu belirtildi. Sondaj çalışmasının, özellikle köydeki su ihtiyacının karşılanması ve mevcut kaynakların desteklenmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.
Köylerde yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyan içme suyu yatırımlarının, kırsal altyapının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.
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