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Allah'a şükürler olsun: Su kaynağına ulaşıldı, 40 saniyede 1 litre fışkırıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Allah'a şükürler olsun: Su kaynağına ulaşıldı, 40 saniyede 1 litre fışkırıyor

Bingöl'ün bzı köylerinde yapılan sondaj çalışmalarında başarılı sonuç elde edildi. Bölgede büyük bir su kaynağına ulaşıldı.

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#1
Foto - Allah'a şükürler olsun: Su kaynağına ulaşıldı, 40 saniyede 1 litre fışkırıyor

Bingöl’ün Boyalı köyünde vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026 yılı KÖYDES programı kapsamında sondaj çalışması gerçekleştirildi.

#2
Foto - Allah'a şükürler olsun: Su kaynağına ulaşıldı, 40 saniyede 1 litre fışkırıyor

Köyde içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında ekipler tarafından sondaj yapıldı. 180 metre derinliğe ulaşılan çalışmada, kuyudan elde edilen su miktarının 40 saniyede 1 litre olduğu belirtildi.

#3
Foto - Allah'a şükürler olsun: Su kaynağına ulaşıldı, 40 saniyede 1 litre fışkırıyor

2026 yılı KÖYDES programı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmayla Boyalı köyünün su ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir adım atıldığı bildirildi.

#4
Foto - Allah'a şükürler olsun: Su kaynağına ulaşıldı, 40 saniyede 1 litre fışkırıyor

Kırsal bölgelerde yaşanan su ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar sürerken, Bingöl’ün Boyalı köyünde de önemli bir çalışma hayata geçirildi. Köy sakinlerinin içme ve günlük kullanım suyu ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla başlatılan sondaj çalışmasında ekipler, belirlenen noktada 180 metre derinliğe kadar ilerledi.

#5
Foto - Allah'a şükürler olsun: Su kaynağına ulaşıldı, 40 saniyede 1 litre fışkırıyor

Çalışmalar sonucunda açılan kuyudan suya ulaşılırken, elde edilen suyun debisinin 40 saniyede 1 litre olduğu belirtildi. Sondaj çalışmasının, özellikle köydeki su ihtiyacının karşılanması ve mevcut kaynakların desteklenmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

#6
Foto - Allah'a şükürler olsun: Su kaynağına ulaşıldı, 40 saniyede 1 litre fışkırıyor

Köylerde yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyan içme suyu yatırımlarının, kırsal altyapının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

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Yorumlar

Dalga mı geçiyorsun sen

Dakikada iki litreden bile az. Bu neye yeter?

kul

 bulaşık yıkanmaz 40 saniyede 1 litre
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