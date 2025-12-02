Alman ordusunda şok olay: Her şey kışlaya varınca ortaya çıktı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, orduya ait mühimmat taşıyan sivil bir nakliye aracından yaklaşık 20 bin mermi çalındı. Şoförün, Burg kentindeki güvenliği olmayan bir sanayi bölgesi otoparkında mola vererek aracı gözetimsiz bırakması sonucu gerçekleşen hırsızlıkta; 10 bin tabanca mermisi, 9 bin 900 eğitim mermisi ve duman mermilerinin çalındığı tespit edildi. Almanya Savunma Bakanlığı, olayı ciddi bir güvenlik olayı olarak nitelendirdi.