Dünya
8
Yeniakit Publisher
Alman ordusunda şok olay: Her şey kışlaya varınca ortaya çıktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Alman ordusunda şok olay: Her şey kışlaya varınca ortaya çıktı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, orduya ait mühimmat taşıyan sivil bir nakliye aracından yaklaşık 20 bin mermi çalındı. Şoförün, Burg kentindeki güvenliği olmayan bir sanayi bölgesi otoparkında mola vererek aracı gözetimsiz bırakması sonucu gerçekleşen hırsızlıkta; 10 bin tabanca mermisi, 9 bin 900 eğitim mermisi ve duman mermilerinin çalındığı tespit edildi. Almanya Savunma Bakanlığı, olayı ciddi bir güvenlik olayı olarak nitelendirdi.

1
#1
Almanya Silahlı Kuvvetleri'ne (Bundeswehr) ait mühimmatlar, Saksonya-Anhalt eyaletinde yaşanan büyük bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Ülke basınının Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı bilgilere göre, orduyla anlaşmalı olan sivil bir nakliye şirketine ait araçtan, toplamda yaklaşık 20 bin mermi çalındı.

#2
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde, orduya ait 20 bin merminin sivil bir nakliye aracından çalındığı belirtildi. Ülke basınının Almanya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberlere göre, ordu ile anlaşması olan sivil nakliye şirketine ait aracın şoförü, Jerichower Land bölgesindeki Burg kentinde mühimmat yüklü aracı gece boyunca güvenliği bulunmayan sanayi bölgesindeki otoparka bıraktı.

#3
İlk bulgulara göre, kimliği belirsiz kişiler gece saatlerinde aracın kapısını açarak birçok mühimmat sandığını çaldı. Şoförün ertesi gün kışlaya yükünü teslim ettiği sırada yaklaşık 20 bin merminin çalındığı fark edildi.

#4
ARAÇ GÖZATİMSİZ KALDI İlk incelemede yaklaşık 10 bin tabanca mermisi, tüfekler için kullanılan 9 bin 900 eğitim mermisi ile "duman mermilerinin" çalındığı saptandı.

#5
Savunma Bakanlığının sivil nakliye şirketinin sözleşmede yer alan güvenlik koşullarına uymadığını varsaydığı, şoförün plansız bir mola vererek otele uyumaya gittiği ve mühimmatı taşıyan aracı gözetimsiz bıraktığı kaydedildi.

#6
Alman ordusu ile polisin olayı soruşturduğu vurgulanırken, aracın takip edilmiş olabileceği ve faillerin şoförün plansız verdiği mola sırasında olayı gerçekleştirmesinden endişe edildiği belirtildi.

#7
Savunma Bakanlığından bir sözcü, bu hırsızlığı ciddi bir güvenlik olayı olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu hırsızlığı ciddiye alıyoruz, çünkü mühimmatın yanlış ellere geçmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

