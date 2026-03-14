Türkiye’ye üçüncü kez füze fırlatan İran’a Rusya’dan şaşırtan destek! Sessiz denilen Putin, kritik adımı meğer çoktan atmış

Analistler, Ukrayna savaşının drone kullanımında önemli bir laboratuvar görevi gördüğünü ve Rusya'nın burada geliştirdiği taktiklerin İran tarafından benimsenmesinin Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini etkileyebileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre özellikle düşük maliyetli ve zor tespit edilen kamikaze drone'ların büyük sayılarda kullanılması, hava savunma sistemleri üzerinde ciddi baskı oluşturabiliyor ve kritik altyapıları hedef almak için etkili bir yöntem olarak görülüyor.