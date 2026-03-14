Türkiye’ye üçüncü kez füze fırlatan İran’a Rusya’dan şaşırtan destek! Sessiz denilen Putin, kritik adımı meğer çoktan atmış
Türkiye'ye üçüncü füzeyi dün fırlatan İran'a Rusya'nın kritik bir destek verdiği ortaya çıktı.
Rusya'nın Ukrayna savaşında geliştirdiği gelişmiş insansız hava aracı (İHA) savaş taktiklerini İran ile paylaştığı ve bu sayede Tahran'ın ABD ile Körfez ülkelerine yönelik olası saldırı kapasitesini güçlendirmeye çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre Moskova'nın aktardığı deneyimler, özellikle sürü drone saldırıları, hava savunma sistemlerini aşmaya yönelik taktikler ve karma füze-İHA operasyonlarını içeriyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre Rusya'nın, Ukrayna savaşında geliştirdiği gelişmiş insansız hava aracı (İHA) taktiklerini İran ile paylaştığı iddia edildi. CNN'e göre Moskova'nın sağladığı bu askeri tecrübenin, İran'ın ABD ve Körfez'deki hedeflere yönelik saldırı kapasitesini artırabileceği değerlendiriliyor.
Haberde, Rusya'nın Ukrayna'da yoğun şekilde kullandığı drone savaş teknikleri konusunda İranlı askeri yetkililere eğitim ve danışmanlık verdiği öne sürüldü. Bu taktiklerin özellikle çok sayıda drone'un aynı anda kullanıldığı "sürü saldırıları", hava savunma sistemlerini aşmak için gerçekleştirilen karma drone-füze saldırıları ve elektronik savaş yöntemlerini içerdiği belirtiliyor.
ABD'li yetkililer, Rusya ile İran arasındaki askeri iş birliğinin son dönemde daha da derinleştiğini ifade ediyor. Daha önce ortaya çıkan istihbarat değerlendirmelerinde de Moskova'nın İran'a ABD askeri varlıklarının konumuna ilişkin bilgi paylaşmış olabileceği öne sürülmüştü.
Analistler, Ukrayna savaşının drone kullanımında önemli bir laboratuvar görevi gördüğünü ve Rusya'nın burada geliştirdiği taktiklerin İran tarafından benimsenmesinin Orta Doğu'daki güvenlik dengelerini etkileyebileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre özellikle düşük maliyetli ve zor tespit edilen kamikaze drone'ların büyük sayılarda kullanılması, hava savunma sistemleri üzerinde ciddi baskı oluşturabiliyor ve kritik altyapıları hedef almak için etkili bir yöntem olarak görülüyor.
