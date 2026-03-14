ABD’ye İran’da çok büyük darbe! Avrupa devi, resmen çekilerek Trump’ı dumura uğrattı
Orta Doğu'da yaşanan askeri çatışmaların 13. gününde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ABD öncülüğündeki operasyonların parçası olmadığını ve İran'a karşı yürütülen savaşa katılmayacaklarını duyurdu. İtalya Yüksek Savunma Konseyi de bölgedeki yeni savaş senaryosuna ilişkin endişelerini açıkladı. Konsey, tek taraflı askeri girişimlerin uluslararası düzeni zayıflattığına ve Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde istikrarsızlığı artırabileceğine dikkat çekti.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 13. gününde devam ederken, İtalya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ABD öncülüğündeki askeri operasyonların parçası olmadığını ve İran'a karşı yürütülen bir savaşa katılmayacağını duyurdu. Aynı gün toplanan İtalya Yüksek Savunma Konseyi de bölgede ortaya çıkan yeni savaş senaryosuna ilişkin "derin endişe" duyduklarını belirterek uluslararası düzenin zayıfladığı uyarısında bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ABD öncülüğündeki Orta Doğu operasyonlarının bir parçası olmadığını ve İran'a karşı yürütülen savaşa katılmayacağını açıkladı. Meloni, İtalya'nın bölgedeki gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu belirterek askeri çatışmanın parçası olmayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında toplanan İtalya Yüksek Savunma Konseyi de Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Konsey, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri harekâtının ardından ortaya çıkan yeni savaşın bölgede ciddi bir kriz senaryosunu tetiklediğini belirtti.

Açıklamada, tek taraflı askeri girişimlerin uluslararası düzeni zayıflattığına dikkat çekilerek, bunun Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde istikrarsızlığı artırabileceği uyarısı yapıldı. Konsey açıklamasında, Birleşmiş Milletler merkezli uluslararası sistemin tek taraflı adımlar nedeniyle zayıfladığına vurgu yapıldı. Açıklamada, "Tek taraflı girişimlerin çoğalması, ortak küresel sorunlara karşı çok taraflı sistemi zayıflatmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Toplantıya Başbakan Meloni'nin yanı sıra üst düzey bakanlar ile savunma ve güvenlik kurumlarının yöneticileri katıldı.

İtalya yönetimi, tüm bu gelişmelere rağmen ülkenin çatışmaya katılmayacağını yineledi. Meloni, İtalya'nın Orta Doğu'daki savaşın tarafı olmadığını ve İran'a karşı yürütülen askeri operasyonlara dahil olmayacağını vurguladı.

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
Gündem

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Sosyal medyadaki teknik analizler ve bölgeden gelen sızıntılar, işgalci elebaşı Netanyahu ve Ben-Gvir’in öldüğüne dair kanıyı güçlendiriyor...
Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!
Dünya

Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!

Katar İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde "kamu güvenliği riski" nedeniyle bazı stratejik bölgelerin geçici olarak boşaltıldığını duyurdu. İr..
Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi
Dünya

Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi

Petrol krizinin ilk vurduğu Pakistan'da adeta hayat durdu. Ülkede üç gün resmi tatil ilan edildi.
Haydut ABD şaşırtmadı! Vatan hainlerine para dağıtacak
Dünya

Haydut ABD şaşırtmadı! Vatan hainlerine para dağıtacak

Türkiye'de FETÖ'cü hainleri 1 dolara satın alan haydut ABD, İran’ın yeni lideri hakkında bilgi toplamak için para ödülü vereceğini açıkladı...
Sömürgeci ABD'den körfeze kirli sevkiyat! 2 bin 500 katil daha yola çıkıyor!
Gündem

Sömürgeci ABD'den körfeze kirli sevkiyat! 2 bin 500 katil daha yola çıkıyor!

İslam coğrafyasını kana bulamaktan vazgeçmeyen işgalci ABD, bölgedeki varlığını artırmak amacıyla 2 bin 500 kişilik Deniz Piyade birliğini O..
Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!
Dünya

Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta havadan bildiri dağıtarak, halka Hizbullah'a karşı ayaklanmaları için çağrıda bulundu...
