ABD’ye İran’da çok büyük darbe! Avrupa devi, resmen çekilerek Trump’ı dumura uğrattı
Orta Doğu'da yaşanan askeri çatışmaların 13. gününde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin ABD öncülüğündeki operasyonların parçası olmadığını ve İran'a karşı yürütülen savaşa katılmayacaklarını duyurdu. İtalya Yüksek Savunma Konseyi de bölgedeki yeni savaş senaryosuna ilişkin endişelerini açıkladı. Konsey, tek taraflı askeri girişimlerin uluslararası düzeni zayıflattığına ve Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde istikrarsızlığı artırabileceğine dikkat çekti.