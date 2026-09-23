Şii milislerden Türkiye şartı: Irak lideri dünyaya duyurdu

İlk olarak 90 günlük bir dönem öngörülüyor. Bu süre boyunca silahlı gruplar herhangi bir saldırı düzenlemeyecek. Buna karşılık ABD güçlerinin de bu gruplara saldırmaması için güvence verilecek. Iraklı lider, 30 Eylül’de başlayacak 90 günlük saldırmazlık döneminin ardından 30 Haziran 2027’ye kadar tamamlanmasını beklediğini aktardı. Silahlı gruplar ise kendilerine 2027 sonuna kadar süre verilmesini talep ediyor. Bu tarihin ardından devlet denetimine girmeyen gruplar yasa dışı kabul edilecek.