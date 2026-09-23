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Şii milislerden Türkiye şartı: Irak lideri dünyaya duyurdu

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Şii milislerden Türkiye şartı: Irak lideri dünyaya duyurdu

Irak’taki Şii milisler, ABD’nin ardından Türkiye şartını da masaya getirdi. Gelişmeyi Irak Başbakanı Ali Zeydi duyurdu.

#1
Foto - Şii milislerden Türkiye şartı: Irak lideri dünyaya duyurdu

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülke genelinde devlet dışı tüm silahlı unsurların tasfiyesine yönelik aşamalı takvimi açıkladı.

#2
Foto - Şii milislerden Türkiye şartı: Irak lideri dünyaya duyurdu

New York Times’a verdiği demeçte İran destekli Şii milislerin, silah bırakmak için ABD güçlerinin yanı sıra Türk askerinin de Irak’tan çekilmesini şart koştuğunu belirten Zeydi, Ankara’nın çekilmenin ancak PKK kamp ve silahlı varlığının tamamen tasfiye edilmesine bağlı olduğunu ilettiğini, Ankara ile müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

#3
Foto - Şii milislerden Türkiye şartı: Irak lideri dünyaya duyurdu

Zeydi, Irak’taki devlet dışı silahların tasfiyesini hükümeti açısından bir tercih değil zorunluluk olduğunu dile getirirken “Benim için bu mesele, yolsuzlukla birlikte bir onur meselesidir” dedi. Plana göre silahsızlanma bir anda değil, aşamalı olarak düzenlenecek.

#4
Foto - Şii milislerden Türkiye şartı: Irak lideri dünyaya duyurdu

İlk olarak 90 günlük bir dönem öngörülüyor. Bu süre boyunca silahlı gruplar herhangi bir saldırı düzenlemeyecek. Buna karşılık ABD güçlerinin de bu gruplara saldırmaması için güvence verilecek. Iraklı lider, 30 Eylül’de başlayacak 90 günlük saldırmazlık döneminin ardından 30 Haziran 2027’ye kadar tamamlanmasını beklediğini aktardı. Silahlı gruplar ise kendilerine 2027 sonuna kadar süre verilmesini talep ediyor. Bu tarihin ardından devlet denetimine girmeyen gruplar yasa dışı kabul edilecek.

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