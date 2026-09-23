Cohen Yanarocak'tan Türkiye itirafı: Endişelenmeliyiz, savaş uçaklarımız havada kalamaz

Orta Doğu haritasına geniş bir perspektiften bakılması gerektiğini anlatan Yanarocak, şunları kaydetti: "Türklerin Batı Libya'da, Somali'de ve Katar'da bir varlığı olduğunu görmeliyiz. Türklerin bu bölgelere ulaşabilmesi için bir donanmaya ihtiyacı var. Peki donanma size ne kazandırıyor? Sürekli bir varlık sağlıyor. Size somut bir örnek vereyim. Uçağımızı havalandırabiliriz. Uçak birkaç sorti gerçekleştirebilir ancak daha sonra geri dönmek zorundadır. Buna karşılık savaş gemisi, denizaltı veya herhangi bir savaş gemisi bulunduğu bölgede kalır, varlığını ortaya koyar, caydırıcılık mesajı verir, mevcut durumu pekiştirir ve söylediğim gibi kendisini kabul ettirir."