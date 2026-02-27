Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı! 'Bu hiç iyi olmadı' desek yeridir, kapatıyorlar

Üretimin Manisa’dan çekilmesiyle birlikte, Almanya’daki Allendorf tesisi Carrier’ın Avrupa operasyonlarının ana merkezi ve "yüksek teknoloji üssü" olarak konumlandırılacak. Şirket, bu hamleyle hem mevcut kazan üretimini hem de ısı pompaları gibi geleceğin enerji çözümlerini tek bir noktada toplayarak verimliliği artırmayı hedefliyor. Manisa tesisinin kapanmasından yaklaşık 150 Türk çalışanın etkileneceği bildirildi. Viessmann, süreci sosyal açıdan sorumlu bir şekilde yürüteceklerini taahhüt etti.