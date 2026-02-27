Alman devinden beklenmedik Türkiye kararı! 'Bu hiç iyi olmadı' desek yeridir, kapatıyorlar
Almanya'nın iklimlendirme alanındaki ünlü şirketlerinden birisi olan Viessman'dan Türkiye ile ilgili beklenmedik karar çıktı. İşte detaylar...
İklimlendirme sektörünün önemli markalarından Viessman, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.
ABD merkezli Carrier bünyesinde faaliyet gösteren şirket, Manisa’daki üretim tesisini kapatacağını ve buradaki duvar tipi kombi üretimini Almanya’daki genel merkezi Allendorf/Eder'’e taşıyacağını duyurdu.
2013 yılında faaliyete geçen Manisa fabrikasındaki üretimin durdurulmayacağı, ancak kapasitenin tamamen Almanya’daki ana tesise aktarılacağı belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa tesisinin kapatılma süreci 31 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlanmış olacak.
Viessmann Basın Sözcüsü Vanessa Ante, bu kararın arkasında yatan temel nedenin Avrupa genelinde son 24 ayda duvar tipi kombilere olan talebin "eşi benzeri görülmemiş" şekilde düşmesi olduğunu belirtti. Ante, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu değişim, tüm sektörde önemli yapısal kapasite fazlasına yol açmıştır. Rekabetçi kalabilmek için üretim kapasitelerimizi optimize etmeli ve üretimi tek bir büyük merkezde toplamalıyız."
Üretimin Manisa’dan çekilmesiyle birlikte, Almanya’daki Allendorf tesisi Carrier’ın Avrupa operasyonlarının ana merkezi ve "yüksek teknoloji üssü" olarak konumlandırılacak. Şirket, bu hamleyle hem mevcut kazan üretimini hem de ısı pompaları gibi geleceğin enerji çözümlerini tek bir noktada toplayarak verimliliği artırmayı hedefliyor. Manisa tesisinin kapanmasından yaklaşık 150 Türk çalışanın etkileneceği bildirildi. Viessmann, süreci sosyal açıdan sorumlu bir şekilde yürüteceklerini taahhüt etti.
