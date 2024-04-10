Alman devi çıldırdı! "Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diyerek duyurdular

"Türkiye'de yerli aksam üretiminin hedeflendiği projeleri oldukça değerli buluyoruz. Bu aslında devletin de projeye inancını, desteğini gösteriyor. Türkiye, rüzgar enerjisi sektöründe Almanya'dan sonra en önemli ikinci pazar konumunda bulunuyor. Enercon'un Türkiye'deki yatırımları 2026'da tamamlanacak, sonrasında rüzgarda YEKA projelerine odaklanacağız. Türkiye'de 700 doğrudan, 10 bin civarında dolaylı istihdam sağlıyoruz. Türkiye'ye yeni bir teknoloji olan E-175 E2 GT jeneratörü getirmek istiyoruz. Yatırımcılar olarak piyasanın öngörülebilir ve istikrarlı olmasını bekliyoruz. Böylelikle Türkiye'ye olan yatırımlarımız artacak devam edecek. Yaklaşık 1 ay önce Türk yetkililerle görüştük ve YEKA projelerine ilgi duyduğumuzu belirttik. Bu projelerin bir parçası olduğumuzu bakanlara ilettik."