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Ekonomi
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Alman devi çıldırdı! "Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diyerek duyurdular

2024-04-10 16:13:36
Alman devi çıldırdı! "Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diyerek duyurdular

Almanya merkezli rüzgar türbini üreticisi Enercon Üst Yöneticisi (CEO) Udo Bauer, Türkiye ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

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#1
Foto - Alman devi çıldırdı! "Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diyerek duyurdular

Almanya merkezli rüzgar türbini üreticisi Enercon Üst Yöneticisi (CEO) Udo Bauer, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe Almanya'dan sonra en önemli pazar olduğunu belirterek, "Enercon'un Türkiye'deki yatırımları 2026'da tamamlanacak, sonrasında rüzgarda YEKA projelerine odaklanacağız." dedi.

#2
Foto - Alman devi çıldırdı! "Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diyerek duyurdular

Bauer, WindEurope Yıllık Etkinliği kapsamında AA muhabirine, Enercon'un küresel pazarda 61 gigavatlık güce ulaştığını, bunun 40 yılda elde edildiğini söyledi.

#3
Foto - Alman devi çıldırdı! "Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diyerek duyurdular

Türkiye'de 2,8 gigavatlık rüzgar kapasite kurulumu gerçekleştirdiklerini bildiren Bauer, 1,5 gigavatlık kurulum daha planlandığını söyledi.

#4
Foto - Alman devi çıldırdı! "Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diyerek duyurdular

Bauer, Türkiye'nin yenilenebilir enerji stratejisinin ülkenin "net sıfır" emisyonuna ulaşmada önemli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

#5
Foto - Alman devi çıldırdı! "Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diyerek duyurdular

"Türkiye'de yerli aksam üretiminin hedeflendiği projeleri oldukça değerli buluyoruz. Bu aslında devletin de projeye inancını, desteğini gösteriyor. Türkiye, rüzgar enerjisi sektöründe Almanya'dan sonra en önemli ikinci pazar konumunda bulunuyor. Enercon'un Türkiye'deki yatırımları 2026'da tamamlanacak, sonrasında rüzgarda YEKA projelerine odaklanacağız. Türkiye'de 700 doğrudan, 10 bin civarında dolaylı istihdam sağlıyoruz. Türkiye'ye yeni bir teknoloji olan E-175 E2 GT jeneratörü getirmek istiyoruz. Yatırımcılar olarak piyasanın öngörülebilir ve istikrarlı olmasını bekliyoruz. Böylelikle Türkiye'ye olan yatırımlarımız artacak devam edecek. Yaklaşık 1 ay önce Türk yetkililerle görüştük ve YEKA projelerine ilgi duyduğumuzu belirttik. Bu projelerin bir parçası olduğumuzu bakanlara ilettik."

#6
Foto - Alman devi çıldırdı! "Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diyerek duyurdular

Enercon'un Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Arif Günyar da Türkiye'de küresel anlamda bir üretim anlayışı benimsediklerini ifade etti.

#7
Foto - Alman devi çıldırdı! "Türkiye'ye getirmek istiyoruz" diyerek duyurdular

Ülkelere göre değişmeyen yüksek standartta üretim geliştirdiklerini dile getiren Günyar, "Türkiye'de üretilen rüzgar ekipmanlarımız dünya standartlarında. Ülkelere göre değişen bir ürün gamımız yok aksine dünyanın her yerinde aynı kalitede ürün üretiyoruz. Türkiye'de ilk rüzgar ekipman üretim tesisi kuran ve hayata geçiren şirket konumundayız. Yatırımlarımıza devam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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