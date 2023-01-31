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Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!

2023-01-31 11:30:10
Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!

Türkiye'nin gerek Rusya Ukrayna savaşı sırasında izlediği barış diplomasisi gerekse küresel ölçekte geliştirdiği ihracat gücü, analizlere konu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin küresel ticari ilişkilerinin yanı sıra Rusya ve Batılı devletler arasında diyalog trafiğini yürütmesi ise birçok ülke tarafından saldırgan bir tutumla değerlendiriliyor. Son olarak Alman Bild gazetesi, Türkiye'nin Almanya'nın yerini aldığını söyleyen bir analize yer verdi.

#1
Foto - Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!

Türkiye, son yıllarda büyük bir küresel aktör olarak öne çıkmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte taraf olmamayı seçen ve bu sayede Rusya ve Batılı devletlerin arasındaki diplomasi trafiğini yürütmeyi başaran Türkiye, diğer yanda ticari elini de güçlendiriyor. Hem milli teknoloji hamleleri hem de ticari girişimleriyle küresel çapta yerini sağlamlaştıran Türkiye, doğal gaz akışı konusunda da öne çıkmasıyla konuşuluyor.

#2
Foto - Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!

Rusya'nın Batılı ülkelere enerji yaptırımı uygulamasıyla beraber enerji akışının sürekliliği için bir aracı rolü de üstlene Türkiye, birbiri ardına analizlere konu olmaya devam ediyor. Son olarak Alman Bild gazetesi, Türkiye ile ilgili yayınladığı makalede itiraf niteliğinde ifadeler kullandı.

#3
Foto - Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!

Türkiye'nin hem NATO üyesi olarak var olmaya devam ettiğini hem de Rusya'ya karşı yürütülen yaptırım kampanyalarının bir parçası olmadan Kremlin ile diyaloğu yürütmeyi başardığını söyleyen Bild, eleştirel başladığı analizde Türkiye'nin başarısına da yer vermek zorunda kaldı.

#4
Foto - Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!

"YERİMİZİ TÜRKİYE ALDI" Türkiye'nin Rusya ile olan ithalat ve ihracat rakamlarını yalnızca bir yıl içinde ikiye katladığına yer veren gazete, Türkiye'nin bu sayede Almanya'nın tahtını elinden aldığını söyledi.

#5
Foto - Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!

Bild, Rusya ile ticaret yapan Alman şirketlerin, geçtiğimiz yıl içinde kendilerinden boşalan yerleri Türk firmaların doldurduğunu izlemek zorunda kaldığını söyledi.

#6
Foto - Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!

Tüm bunların yanı sıra Türkiye'nin Rusya'ya makine ve teçhizat satışında daha önce Almanya'nın sahip olduğu sırayı aldığını da söyleyen Bild, "Türkiye Almanya'nın yerini aldı" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!

"SAVAŞIN KAZANANI TÜRKİYE" "Ukrayna savaşının kazananı Türkiye" ifadelerini kullanan Bild, yaşanan krizlerin avantaja çevrildiğini vurguladı. Petrol ve doğal gaz gibi büyük çoğunluğu Rusya tarafından sağlanan enerji kaynaklarının sürekliliğinde Türkiye'nin devreye girdiğini söyleyen Bild, ticari ilişkilere de değindi.

#8
Foto - Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!

Türk markaların Rus pazarında giderek daha büyük bir yer kapladığını söyleyen Alman gazete, iki ülkenin 2030'a kadar çok geniş hacimde bir ticari birliktelik sağlayacağını vurguladı.

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