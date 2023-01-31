2023-01-31 11:30:10 Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!
Türkiye'nin gerek Rusya Ukrayna savaşı sırasında izlediği barış diplomasisi gerekse küresel ölçekte geliştirdiği ihracat gücü, analizlere konu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin küresel ticari ilişkilerinin yanı sıra Rusya ve Batılı devletler arasında diyalog trafiğini yürütmesi ise birçok ülke tarafından saldırgan bir tutumla değerlendiriliyor. Son olarak Alman Bild gazetesi, Türkiye'nin Almanya'nın yerini aldığını söyleyen bir analize yer verdi.