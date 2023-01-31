Alman Bild’den yeni itiraf geldi: Türkiye Almanya’yı geçti, yerimizi alıyorlar!

Türkiye, son yıllarda büyük bir küresel aktör olarak öne çıkmaya devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte taraf olmamayı seçen ve bu sayede Rusya ve Batılı devletlerin arasındaki diplomasi trafiğini yürütmeyi başaran Türkiye, diğer yanda ticari elini de güçlendiriyor. Hem milli teknoloji hamleleri hem de ticari girişimleriyle küresel çapta yerini sağlamlaştıran Türkiye, doğal gaz akışı konusunda da öne çıkmasıyla konuşuluyor.