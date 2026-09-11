Allah sizin belanızı versin: Galatasaray-Sporting maçında domuzluk ettiler!
Lizbon-Galatasaray maçında büyük bir skandala imza atıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Lizbon-Galatasaray maçında büyük bir skandala imza atıldı.
Sporting - Galatasaray maçına her ne kadar 3-1'lik yenilgi ve Espen Eskås'ın 'dott' (beceriksiz) yönetimi damga vursa da bir kriz de basın tribününde yaşandı.
Fotospor'a göre; Portekiz ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen karşılaşmada Türk gazetecilere sunulan ikram tepkiye yol açtı. Ev sahibi yönetimin basın tribününde gazetecilere domuz yavrusu (leitão) sandviçi ikram etmesi kriz yarattı. Müslüman olan Türkiye'den gelen basın mensuplarının bu hassasiyetinin göz ardı edilmesi, Türk kafilesinde ve gazeteciler arasında sert tepkiyle karşılandı.
Yaşanan organizasyon skandalına Portekizli gazeteci Nuno Luz da sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından ikram edilen sandviçin fotoğrafını paylaşan Luz, Sporting Kulübünün bu tercihini sert bir dille eleştirdi.
Paylaşımında, "Nüfusunun ?'ı Müslüman olan bir ülkenin takımıyla oynanan maçta domuz yavrusu sandviçi ikram ettiler. Türkler çok sinirlendi. Kimse bu BÜYÜK detayı hatırlamadı mı?" ifadelerini kullanarak yapılan saygısızlığı gözler önüne serdi.
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