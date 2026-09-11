Özgür Özel ‘İçişleri Bakanlığı da yapar’ demişti! İlkay Çiçek hakkında skandal ifadeler ortaya çıktı

GENÇLİK MERKEZİNİN ÜST KATINDA “GÜVENLİ ODA” Gülşah Çetin’in ifadesindeki en çarpıcı bölümlerden biri ise Menderes Gençlik Merkezi’nde bulunduğunu anlattığı özel oda oldu. Çetin, Çiçek’le özel görüşmelerinin çoğunu burada gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Herkes orayı spor kompleksi sanıyor iken en üst katta gizli bir oda vardı.” dedi. Çetin’e göre Çiçek bu odayı yalnızca kendisiyle değil, başka kişilerle yaptığı özel görüşmelerde de kullanıyordu. Odada küçük, siyah, tuşlu bir telefon bulunduğunu anlatan Çetin, Çiçek’in akıllı telefonunu odaya sokmadığını ifade etti. Çiçek’in kendisine odanın “böcek var mı diye sık sık kontrol ettirildiğini” ve buranın “güvenli oda” olduğunu söylediğini de beyan etti. GİZLİ ODADA “BALYA BALYA PARA” Çetin’in aynı odada tanık olduğunu söylediği başka bir olay ise soruşturmadaki para trafiğine ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Çetin, odada bulunduğu sırada Mustafa Pala ve Rüzgar Sönmez’in geldiğini, onların da akıllı telefonlarını dışarıda bıraktığını söyledi. Daha sonra içeri girdiğinde masa üzerinde dolar, euro ve Türk lirasından oluşan “balya balya para” gördüğünü beyan eden Çetin, konuşmalarda “Özdere otel” ifadesinin geçtiğini anlattı. Bir süre sonra paraların siyah poşetlerle odadan çıkarıldığını söyleyen Çetin, Çiçek’e paraların kaynağını sorduğunda “O paralar bizim değil, ait olan yere gönderilecek” cevabını aldığını ifade etti. Çetin ayrıca Çiçek’in şoförü Sergen’i çağırdığını, Sergen’in odadan para çantasıyla çıktığını ve sonrasında Çiçek’in bir meclis üyesini arayarak “Sergen ile gönderdim, seninkini al” dediğini duyduğunu beyan etti.