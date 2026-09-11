Gizli proje resmen başladı, yağmur gibi yağacak! Yılda 5 bin füze üretecek canavar fabrika kuruluyor
ABD ve İsrail ortaklığındaki dev savunma şirketi Covenant, Almanya'nın Saksonya eyaletinde uzun menzilli seyir füzesi üretmek üzere dev bir fabrika inşa edeceğini duyurdu. İlk yıl 1, uzun vadede ise yıllık tam 5 bin "Anthem" füzesi üretme hedefi koyan şirket, altı haneli maliyetlerle piyasayı altüst etmeye hazırlanıyor. Avrupa'nın artan Rus tehdidine karşı tedarik zincirini güçlendirdiği bu kritik dönemde, Alman ordusuyla yürütülen gizli görüşmeler tüm dikkatleri bu devasa tesise çevirdi.