Gizli proje resmen başladı, yağmur gibi yağacak! Yılda 5 bin füze üretecek canavar fabrika kuruluyor

Öte yandan, 2025'e kadar Almanya Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olan ve 2022'den itibaren Ukrayna ordusuna yönelik AB eğitim misyonunu yöneten emekli Korgeneral Andreas Marlow'un da şirkete Almanya'da danışmanlık yaptığı açıklandı. Bu arada, Almanya ve Avrupalı NATO müttefikleri, Rusya'dan gelen tehditlere karşı kendi gelişmiş silah sistemlerini tedarik etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde Alman hükümeti, ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin satın alınması konusunda Washington ile anlaşmaya varmıştı. Eylül başında ise Alman Deniz Kuvvetleri, İsrail yapımı "Lora" balistik füze sisteminin o döneme kadar gizli tutulan testlerini başarıyla tamamlamıştı.