Devre arasında ne oldu da Galatasaray Lizbon'dan istediğini alamadı! Okan Buruk taraftar gibi maçı seyretti...
Galatasaray'ın Devler Ligi'ne kötü başlangıcı taraftarı kahretti.
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Galatasaray'ın Devler Ligi'ne kötü başlangıcı taraftarı kahretti.
Sporting Teknik Direktörü Rui Borges, Galatasaray maçının devre arasında verdiği her şeyi değiştiren mesajla takıma daha fazla agresiflik çağrısında bulundu... Okan Buruk ise Borges'in özgüvenini yeniden kazandırdığı Sporting'e karşı yedek kulübesinde karşı koyacak hamleleri yapamayınca rakibe boyun eğdi.
Mücadelenin ilk 45 dakikasında Galatasaray’ın sahaya koyduğu yüksek fiziksel baskı ve agresif oyun, Sporting’i zorladı. Oyun kontrolünü eline almakta güçlük çeken ev sahibi ekip, ilk yarı boyunca rakip kaleye yalnızca iki şut gönderebildi. Okan Buruk’un öğrencileri ön alandaki presle rakibinin geriden oyun kurmasını engellerken, Portekiz temsilcisi sahada akıcılıktan ve özgüvenden uzak bir görüntü çizdi.
Soyunma odasında takıma sert bir nutuk çekmek yerine özgüven aşılamayı tercih eden Rui Borges, oyuncularından ikili mücadelelerde daha cesur olmalarını istedi.
Borges, geriden oyun kurarken yaşanan paniği bitirmek adına savunma hattına daha soğukkanlı olma talimatı verdi. Galatasaray’ın ön alan baskısındaki düzensizliği fark eden Sporting, kaleci Rui Silva üzerinden çizgiler arasında boş kalan Doumbia’yı bularak hücuma hızlı çıktı.
Luís Guilherme ve Geny Catamo ile Galatasaray’ın stoper ve bek hatları arasındaki boşluklar hedeflendi. Maxi Araújo ile Luís Guilherme arasındaki pozisyonel değişimler, Türk temsilcisinin savunma dengesini tamamen bozdu.
Okan Buruk ise rakip hocanın tüm bu hamlelerini kulübede taraftar gibi izledi.
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