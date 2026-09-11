Bakan Çiftçi’den Türk dünyasına mesaj: Türkpol ve ortak pasaport geliyor
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 3. Toplantısı kapsamında Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirdiği temasları değerlendiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütlerine karşı Türk Devletleri arasında “Türkpol” teşkilatının kurulması yönündeki tekliflerinin ilgi gördüğünü, havaalanlarında Türk Devletleri vatandaşları için ortak pasaport kontrol noktası oluşturulması yönündeki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.