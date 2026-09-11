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Bakan Çiftçi’den Türk dünyasına mesaj: Türkpol ve ortak pasaport geliyor

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Bakan Çiftçi’den Türk dünyasına mesaj: Türkpol ve ortak pasaport geliyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 3. Toplantısı kapsamında Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirdiği temasları değerlendiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütlerine karşı Türk Devletleri arasında “Türkpol” teşkilatının kurulması yönündeki tekliflerinin ilgi gördüğünü, havaalanlarında Türk Devletleri vatandaşları için ortak pasaport kontrol noktası oluşturulması yönündeki çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.

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Foto - Bakan Çiftçi’den Türk dünyasına mesaj: Türkpol ve ortak pasaport geliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının ana gündem maddelerinin sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör, uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç ile yasa dışı bahis ve kumar olduğunu belirten Çiftçi, Türk devletleri arasındaki güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli konuların ele alındığını söyledi.

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Foto - Bakan Çiftçi’den Türk dünyasına mesaj: Türkpol ve ortak pasaport geliyor

Toplantıda ülkelerin ortak mücadele alanlarını değerlendirdiklerini belirten Bakan Çiftçi, "Toplantıda özellikle sınır aşan suçlar, yeni nesil suç örgütleri, terör ve uyuşturucu şebekeleri, düzensiz göç, yasa dışı bahis ve kumarla ilgili konuları değerlendirdik, iş birliği alanlarını ele aldık" dedi. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde güvenlik alanında oluşturulan mekanizmalara ilişkin bilgi veren Çiftçi, geçen yıl kasım ayında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Polis Akademileri Platformu'nun (TürkPAP) yürürlüğe girdiğini ve faaliyetlerine başladığını söyledi. Toplantının en önemli gündem maddelerinden birinin de Suçla Mücadele Konseyi'nin oluşturulması olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

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Foto - Bakan Çiftçi’den Türk dünyasına mesaj: Türkpol ve ortak pasaport geliyor

"Toplantıda özellikle geçen sene Kasım ayında oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı Polis Akademileri Platformu, kısaca TürkPAP değerlendirildi. Bu mekanizma şu anda yürürlüğe girdi ve devrededir. Bugün ele aldığımız konuların en önemlilerinden birisi de Suçla Mücadele Konseyi'nin oluşturulmasıydı. Suçla Mücadele Konseyi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsamaktadır."

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Foto - Bakan Çiftçi’den Türk dünyasına mesaj: Türkpol ve ortak pasaport geliyor

Bakan Çiftçi, Suçla Mücadele Konseyi'nin ardından iş birliğini bir adım daha ileri taşıyacak yeni bir yapı kurulmasını teklif ettiğini açıkladı. Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri "TÜRKPOL" isimli bir teşkilatın kurulmasını önerdiğini belirten Çiftçi, teklife diğer ülkelerin içişleri bakanlarının da olumlu yaklaştığını söyledi. Çiftçi, "Bunun bir adım ötesinde de inşallah bu kurucu anlaşmaya dayalı olarak, yine Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan 'TÜRKPOL'un kurulması konusunu ben bir teklif olarak dile getirdim. Gerek Kazakistan tarafı gerekse Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah ileride TÜRKPOL'ün kurulmasıyla beraber, sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadele konusunda iş birliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bakan Çiftçi’den Türk dünyasına mesaj: Türkpol ve ortak pasaport geliyor

Çiftçi'nin açıklamasına göre Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan içişleri bakanları TÜRKPOL önerisine olumlu yaklaştı. TÜRKPOL'ün kurulması halinde Türk devletlerinin özellikle sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadelede daha güçlü bir iş birliği mekanizmasına sahip olması hedefleniyor.

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Foto - Bakan Çiftçi’den Türk dünyasına mesaj: Türkpol ve ortak pasaport geliyor

Toplantıda yalnızca suç ve güvenlik konuları ele alınmadı. Bakan Çiftçi, Türk devletleri vatandaşlarının havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarından geçmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü de açıkladı. Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamayı örnek gösteren Çiftçi, "Bir Avrupa ülkesine gittiğimizde Avrupa Birliği vatandaşlarının bir kontrol noktasından, diğer ülke vatandaşlarının ise başka bir kontrol noktasından geçtiğini görüyoruz. Bunun bir benzerinin Türk devletleri topluluğu arasında da kurulması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. Böylece Türk devletleri vatandaşlarının havalimanlarında kendilerine ayrılan ortak kontrol noktalarını kullanabileceği bir sistem üzerinde çalışmaların devam ettiği ortaya çıktı.

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Yorumlar

Ahmed

Umarım Türk devletlerinin ve ayni zamanda Mekke İttifak’ının Özel Kuvvetler’inin olması ve bunların olaganüstü eğitimli olması ve her an savaşa hazır olması! zalimler ancak bunlardan anlar!
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