Bakan Çiftçi’den Türk dünyasına mesaj: Türkpol ve ortak pasaport geliyor

Bakan Çiftçi, Suçla Mücadele Konseyi'nin ardından iş birliğini bir adım daha ileri taşıyacak yeni bir yapı kurulmasını teklif ettiğini açıkladı. Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri "TÜRKPOL" isimli bir teşkilatın kurulmasını önerdiğini belirten Çiftçi, teklife diğer ülkelerin içişleri bakanlarının da olumlu yaklaştığını söyledi. Çiftçi, "Bunun bir adım ötesinde de inşallah bu kurucu anlaşmaya dayalı olarak, yine Türk devletleri arasında Interpol ve Europol benzeri bir teşkilat olan 'TÜRKPOL'un kurulması konusunu ben bir teklif olarak dile getirdim. Gerek Kazakistan tarafı gerekse Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah ileride TÜRKPOL'ün kurulmasıyla beraber, sınır aşan suçlar ve suçlularla mücadele konusunda iş birliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.