2023-12-28 13:09:57 Ali Yerlikaya’ya eleştiri, bu defa hiç beklemediği yerden geldi: O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan?
Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks otomobillerin polis aracına çevrimesini eleştirdi. “Bu lüks otomobiller çok yakmaz mı? Parçaları çok pahalı değil mi?” diye soran Altınok, “Bu pahalı otomobilleri satıp yerlerine onlarca polis arabası, Togg alsa Bakan'ın imajına daha çok yakışır” ifadelerini kullandı. Altınok, yazısında şunları kaydetti: