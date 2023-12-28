  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne doğa gaz ne petrol ne de kömür! Türkiye'nin başına talih kuşu kondu, ABD hemen kapımızı çaldı

Sen ne yaptın böyle Samet Aybaba! “Eyvaaaah” dedirtecek “patron” açıklaması: Herkesin ağzı açık kalacak…

Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Asgari ücreti bilmişti! Bu kez en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Canan Karatay uyardı! Kimse bilmiyor ama hastalığın en büyük sebebi o: Bağışıklığı içten içe bitiriyor, vücudun dengesini allak bullak ediyor

Sen ne yaptın böyle Süleyman amca! Yaptığı şey, ağızları bir karış açık bıraktı

Dünya devi Rolls-Royce’tan “Türkiye” bombası! Bütün dünyanın ağzı açık kalacak

Bir zamanlar dünyanın en zengin 30 insanından biriydi! Karamehmet’ten flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Suudi Arabistan Kralı, canlı yayında Nihat Kahveci’yi neden aradı! Şoke eden anlar

Günlerce dağ bayır dolaştı, sonunda külçe külçe altın buldu! “Bölgede 2 milyon kilo daha var” iddiası: Defineciler oraya akın etti

Medya
6
Ali Yerlikaya’ya eleştiri, bu defa hiç beklemediği yerden geldi: O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan?

2023-12-28 13:09:57
Ali Yerlikaya’ya eleştiri, bu defa hiç beklemediği yerden geldi: O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan?

Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks otomobillerin polis aracına çevrimesini eleştirdi. “Bu lüks otomobiller çok yakmaz mı? Parçaları çok pahalı değil mi?” diye soran Altınok, “Bu pahalı otomobilleri satıp yerlerine onlarca polis arabası, Togg alsa Bakan'ın imajına daha çok yakışır” ifadelerini kullandı. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Ali Yerlikaya’ya eleştiri, bu defa hiç beklemediği yerden geldi: O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan?

“Göreve geldiği günden beri organize suç örgütlerine, mafyatik yapılara karşı başarılı operasyonlar düzenleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya muhalefet de dâhil her kesimden alkış alıyor. Kamuoyunda kabinenin en çok desteklenen bakanı olabilir. 

#2
Foto - Ali Yerlikaya’ya eleştiri, bu defa hiç beklemediği yerden geldi: O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan?

İçişleri Bakanı dün de organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda ele geçirilen ve polis aracına çevrilen lüks otomobilleri basına gösterdi.  Milyonluk lüks otomobiller, cipler, Taksim ve Sultanahmet gibi turistik bölgelerde kullanılacakmış. 

#3
Foto - Ali Yerlikaya’ya eleştiri, bu defa hiç beklemediği yerden geldi: O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan?

Bu uygulamanın hukuki dayanağı nedir? Bu araçların sahipleri kim? Dosyaları hangi aşamada? Haklarında hüküm var mı? Sergilenenler muhafaza altındaki araçlar mı? Mahkeme tarafından müsadere edilen eşyaların kullanılması ne kadar doğru? 

#4
Foto - Ali Yerlikaya’ya eleştiri, bu defa hiç beklemediği yerden geldi: O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan?

Bakan'ın niyetinin iyi olduğu ortada. Bir siyasetçi olarak bu eylemiyle son dönemde kamuoyunda yükselen adalet beklentisini tatmin etmeyi hedeflemesi de normal. Pek çok kişi de "Oh olsun iyi yapmışlar" diyordur. 

#5
Foto - Ali Yerlikaya’ya eleştiri, bu defa hiç beklemediği yerden geldi: O Ferrariler çok yakmaz mı Sayın Bakan?

Ancak kirli parayla edinilmiş bu lüks otomobiller çok yakmaz mı? Parçaları çok pahalı değil mi?  "Ferrari'sini satan bilge" misali, bu pahalı otomobilleri satıp yerlerine onlarca polis arabası, Togg alsa Bakan'ın imajına daha çok yakışır.”

Zelenskiy sayıyı verdi: 3'e katladık
Dünya

Zelenskiy sayıyı verdi: 3'e katladık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son bir senede Ukrayna’da silah üretiminin üç kat arttığını söyledi.
Borsa neden düşüyor? Bir günlük kayıp 520 milyar Türk Lirası oldu!
Ekonomi

Borsa neden düşüyor? Bir günlük kayıp 520 milyar Türk Lirası oldu!

Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri 22 Aralık Cuma günü hisse senedi piyasalarındaki toplam yatırımcı sayısının 25 Aralık Pazartesi kapanışta 43..
İranlı komutanın saçma sözlerine Hamas'tan tepki
Dünya

İranlı komutanın saçma sözlerine Hamas'tan tepki

Hamas, İran Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsünün, '7 Ekim'deki Aksa Tufanı'nın İranlı general Kasım Süleymani suikastının intikamlarından bi..
Acı haberi Burak Özçivit duyurdu!
Sosyal Medya

Acı haberi Burak Özçivit duyurdu!

Ünlü oyuncu Faruk Aran'ın babası hayatını kaybetti. Acı haberi Burak Özçivit sosyal medya hesabından yayınladı.
Bir değil iki değil, üç hiç değil… Bu rezaletleri unutmayalım unutturmayalım
Gündem

Bir değil iki değil, üç hiç değil… Bu rezaletleri unutmayalım unutturmayalım

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Unutmadık, unutturmayalım!" başlıklı yazısı...
İsveç’in NATO'ya katılım protokolü CHP’yi böldü! Teklif meclise ne zaman gelecek?
Gündem

İsveç’in NATO'ya katılım protokolü CHP’yi böldü! Teklif meclise ne zaman gelecek?

İsveç’in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklife AK Par..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23