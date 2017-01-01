Alışverişe çıkacaklar dikkat: Artık 25 kuruştan satılmaya başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle birlikte plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başladı. Alışveriş yapan vatandaşlar ise ülkenin geleceği için plastik poşet uygulamasının çok olumlu olduğunu belirtti.
Tüm Türkiye'de bugünden itibaren plastik alışveriş poşetleri parayla satılmaya başladı.
Poşetlerden alınacak ücrette ise taban 25 kuruş olarak belirlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeye vatandaştan da destek geldi.
Alışveriş yapan vatandaşlardan Selahattin Barlas ise ülkenin geleceği için plastik poşet uygulamasının çok olumlu olduğunu belirtti.
Marketlerde bugünden itibaren hayata geçen sistemle ilgili vatandaşları bilgilendiren kasiyerler, alışveriş yapan kişilere poşetlerin ücretli olduğunu hatırlatıyor.
Market içerisinde zaman zaman da hoparlörlerden uygulama hakkında anons yapılıyor.
Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak.
Ayrıca, tekstil alışverişlerinde verilen çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan uzaktan satışlar dahil ücretsiz olmaya devam edecek.
25 kuruşluk poşetin 15 kuruşu "Geri Kazanım Katılım Payı" olarak yeni çevreci projeler için ayrılacak, kalan 10 kuruşluk bedel ise satış noktalarının karı olmayıp bu tutar plastik poşetlerin maliyeti ve KDV bedelini kapsayacak.
Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak heyet aracılığıyla belirlenecek ve her yıl güncellenecek
Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her m2' si için 1O TL idari para cezası verilmesi planlanıyor.
Bu da 100 m2 bir market için bin TL ceza anlamına geliyor.
Alışverişe çıkacaklar dikkat: Artık 25 kuruştan satılmaya başladı