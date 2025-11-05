Alışveriş yaparken tuzaklara dikkat! E-ticaret para basacak

Çevikoğlu, son yıllarda e-ticaret sektöründe kampanya stratejilerinin de önemli dönüşüm geçirdiğini hatırlatarak, "Kampanya planlamaları artık tek güne ya da bir haftaya sıkışan indirimlerden ziyade, daha uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştu. Tüketiciler de bu tempoya uyum sağlayarak, alışverişlerini daha bilinçli ve karşılaştırmalı biçimde gerçekleştirmeye başladı. Bu doğrultuda, kasım kampanyalarının etkisinin aralık ayına da taşması ve yılın son çeyreğinde e-ticaret hacminin canlılığını korumasını bekliyoruz." şeklinde konuştu. E-ticaret platformları ve markaların kasım dönemlerinde özellikle elektronik ürün kategorilerinde indirim kampanyaları düzenleyerek çoklu ürün alışverişini teşvik ettiklerini söyleyen Çevikoğlu, şunları kaydetti: "Bu yıl ise mevsim koşullarının uzun süre yüksek sıcaklıklarda seyretmesi, sonbahar ve kış alışverişlerinin kasım kampanyalarıyla çakışmasına neden oldu. Bu durum, tüketicilerin sepetlerindeki ürün sayısını artırarak ortalamanın üzerinde sepet büyüklüklerinin oluşmasına yol açmakta. Ek olarak kampanyaların yoğunluğu, ürün çeşitliliğinin artması ve tüketici ilgisinin yükselmesiyle birlikte ortalama sepet büyüklüğünün 1500-3 bin lira bandına ulaşabileceğini, özellikle elektronik ve beyaz eşya kategorilerinde ise bu tutarın 2-3 katına kadar çıkabileceğini öngörmekteyiz."