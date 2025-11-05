Alışveriş yaparken tuzaklara dikkat! E-ticaret para basacak

"Özel kampanya tarihlerinde indirim oranları artacak" ETİD Başkanı Çevikoğlu, geçen yıl e-ticaret hacminden en büyük payı giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörünün aldığını anımsatarak, bunları sırasıyla hava yolları, seyahat-taşımacılık ve elektronik sektörlerinin izlediğini belirtti. Geçen yıl kasım ayı özelinde ise özellikle elektronik ürünlerdeki talebin önceki aylara kıyasla belirgin biçimde yükseldiğini, kişisel bakım ürünleri, mobilya, giyim, ayakkabı gibi kategorilerde satışların arttığını aktaran Çevikoğlu, bu yıl da benzer eğilimin süreceğini kaydetti. Çevikoğlu, bu dönemde platformların, kategori bazında değişmekle birlikte genel olarak yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişen indirim oranları sunacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: