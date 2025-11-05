Alışveriş yaparken tuzaklara dikkat! E-ticaret para basacak

  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
E-ticaret sektöründe kasım ayının gelmesiyle indirim kampanyaları düzenlenirken, bu dönemde 500 milyar liralık ciro bekleniyor.

#1
Sektördeki gelişmelere ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, kasım ayının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-ticaretin en yoğun kampanya dönemine sahne olacağını, ay boyunca sürecek indirimlerin, "Bekarlar Günü", "Alışveriş Cuması", "Siber Pazartesi" ve "Öğretmenler Günü" gibi özel tarihlerle birlikte farklı sektörlerde genişleyerek devam edeceğini bildirdi. Kampanyaların satış hacmini artırdığını belirten Çevikoğlu, "Bu yıla baktığımızda, dijitalleşme yatırımlarının, lojistik kapasitenin ve tüketici ilgisinin artmasıyla birlikte toplam e-ticaret hacminin 5 trilyon liraya yaklaşacağını değerlendiriyoruz. Kasım ayının yine yılın en hareketli dönemi olacağı ve yaklaşık 500 milyar lira civarında hacim oluşabileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

#2
Çevikoğlu, son yıllarda e-ticaret sektöründe kampanya stratejilerinin de önemli dönüşüm geçirdiğini hatırlatarak, "Kampanya planlamaları artık tek güne ya da bir haftaya sıkışan indirimlerden ziyade, daha uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştu. Tüketiciler de bu tempoya uyum sağlayarak, alışverişlerini daha bilinçli ve karşılaştırmalı biçimde gerçekleştirmeye başladı. Bu doğrultuda, kasım kampanyalarının etkisinin aralık ayına da taşması ve yılın son çeyreğinde e-ticaret hacminin canlılığını korumasını bekliyoruz." şeklinde konuştu. E-ticaret platformları ve markaların kasım dönemlerinde özellikle elektronik ürün kategorilerinde indirim kampanyaları düzenleyerek çoklu ürün alışverişini teşvik ettiklerini söyleyen Çevikoğlu, şunları kaydetti: "Bu yıl ise mevsim koşullarının uzun süre yüksek sıcaklıklarda seyretmesi, sonbahar ve kış alışverişlerinin kasım kampanyalarıyla çakışmasına neden oldu. Bu durum, tüketicilerin sepetlerindeki ürün sayısını artırarak ortalamanın üzerinde sepet büyüklüklerinin oluşmasına yol açmakta. Ek olarak kampanyaların yoğunluğu, ürün çeşitliliğinin artması ve tüketici ilgisinin yükselmesiyle birlikte ortalama sepet büyüklüğünün 1500-3 bin lira bandına ulaşabileceğini, özellikle elektronik ve beyaz eşya kategorilerinde ise bu tutarın 2-3 katına kadar çıkabileceğini öngörmekteyiz."

#3
"Özel kampanya tarihlerinde indirim oranları artacak" ETİD Başkanı Çevikoğlu, geçen yıl e-ticaret hacminden en büyük payı giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörünün aldığını anımsatarak, bunları sırasıyla hava yolları, seyahat-taşımacılık ve elektronik sektörlerinin izlediğini belirtti. Geçen yıl kasım ayı özelinde ise özellikle elektronik ürünlerdeki talebin önceki aylara kıyasla belirgin biçimde yükseldiğini, kişisel bakım ürünleri, mobilya, giyim, ayakkabı gibi kategorilerde satışların arttığını aktaran Çevikoğlu, bu yıl da benzer eğilimin süreceğini kaydetti. Çevikoğlu, bu dönemde platformların, kategori bazında değişmekle birlikte genel olarak yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişen indirim oranları sunacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

#4
"Özellikle küçük ev aletleri, beyaz eşya ve televizyon gibi ürünlerde ortalama yüzde 10'a varan, giyim ve aksesuar kategorilerinde ise yüzde 60'a ulaşan indirimlerle karşılaşacağız. Bu oranlar kasım dönemi için ortalama seviyeleri yansıtırken, özel kampanya tarihlerinde indirim oranları daha da artacak. Bu günlerde özellikle elektronik, moda ve kişisel bakım başta olmak üzere pek çok kategoride sınırlı süreli fırsatlar ve sepette ek indirimler tüketicilerin ilgisini çekecek. Platformlar bu dönemde yalnızca fiyat avantajlarıyla değil, hızlı teslimat, ücretsiz kargo, mobil uygulamalara özel teklifler, peşin fiyatına taksit ve sadakat programları gibi hizmetlerle de alışveriş deneyimini zenginleştirecek." Bu yıl düzenlenecek "Türkiye E-Ticaret Haftası" kapsamında, 21-22 Kasım'da e-ticaret platformları tarafından özel kampanyalar ve kullanıcı deneyimini zenginleştiren etkinlikler gerçekleştirileceğini ifade eden Çevikoğlu, hem sektör hem de tüketiciler için dijital dönüşüm haftası yaşanacağını dile getirdi.

#5
"Ek güvenlik adımları kullanılan yöntemler tercih edilmeli" Hakan Çevikoğlu, tüketicilerin alışveriş yapılacak internet sitesinin, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen güvenlik ve şeffaflık kriterlerini karşılayan "Güven Damgası"na sahip olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, alışveriş yapılacak sitenin alan adı ve uzantısının incelenmesi gerektiğini söyledi. Çevrim içi ödeme yapmak istemeyen tüketiciler için kapıda ödeme seçeneğinin güvenli bir alternatif olarak sunulduğunu kaydeden Çevikoğlu, "Bu yöntemi kullanmadan önce satıcının gerçekten bu hizmeti sunup sunmadığı ve iade-iptal koşullarının dikkatle incelenmesi gerekir. Ödeme aşamasında SSL sertifikasının '(https://)' varlığına dikkat edilmeli, mümkünse 3D Secure gibi ek güvenlik adımları kullanılan yöntemler tercih edilmelidir. Son olarak, satıcıya ait iletişim bilgileri ile müşteri hizmetleri kanallarının açık ve ulaşılabilir olması, güvenli alışveriş deneyimi için önemli bir kriterdir." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

