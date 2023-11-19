Alırken bunlara dikkat! İşte büyük tehlike saçan zeytinyağları

Geçen yıl 74 lira olarak açıklanan zeytinyağı alım fiyatı, bu sezon 295 liraya yükselirken raflara ise 315 liradan satışa kondu. Fiyatların ise sezon içerisinde 500 lirayı aşabileceği belirtilirken Aliağa’da zeytinyağı üretim tesisi sahibi Mehmet Şengül, pazar yerlerinde satılan zeytinyağlarının kalitesiyle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. 100 ile 120 TL bandında satılan bu yağların sahte olduğunu ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini vurgulayan Şengül, “Bakanlığımıza sesleniyorum. pazarlardaki zeytinyağı satışlarının bir an önce durdurulması lazım. İnsan sağlığıyla resmen oynuyorlar. Pazarlarda maalesef pamuk yağı gibi yağların içine zeytinyağı esansı koyup bunu halkamızı satıyorlar” dedi.