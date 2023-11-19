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Alırken bunlara dikkat! İşte büyük tehlike saçan zeytinyağları

2023-11-19 12:52:39
Alırken bunlara dikkat! İşte büyük tehlike saçan zeytinyağları

Sağlıklı olduğu için sıkça satın alınan zeytinyağlarının birçoğu adeta hastalık saçıyor.

#1
Foto - Alırken bunlara dikkat! İşte büyük tehlike saçan zeytinyağları

İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesi'ndeki zeytinyağı işletmesinin sahibi Mehmet Şengül, pazar yerlerinde ucuza satılan zeytinyağlarının sahte olduğunu ve halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etti.

#2
Foto - Alırken bunlara dikkat! İşte büyük tehlike saçan zeytinyağları

Geçen yıl 74 lira olarak açıklanan zeytinyağı alım fiyatı, bu sezon 295 liraya yükselirken raflara ise 315 liradan satışa kondu. Fiyatların ise sezon içerisinde 500 lirayı aşabileceği belirtilirken Aliağa’da zeytinyağı üretim tesisi sahibi Mehmet Şengül, pazar yerlerinde satılan zeytinyağlarının kalitesiyle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu. 100 ile 120 TL bandında satılan bu yağların sahte olduğunu ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini vurgulayan Şengül, “Bakanlığımıza sesleniyorum. pazarlardaki zeytinyağı satışlarının bir an önce durdurulması lazım. İnsan sağlığıyla resmen oynuyorlar. Pazarlarda maalesef pamuk yağı gibi yağların içine zeytinyağı esansı koyup bunu halkamızı satıyorlar” dedi.

#3
Foto - Alırken bunlara dikkat! İşte büyük tehlike saçan zeytinyağları

Kaliteli bir zeytinyağı 300 lira bandında olduğunu dile getiren zeytinyağı işletmesi sahibi Mehmet Şengül, “Bu da vatandaşımıza biraz pahalı geliyor ama esasında bugün maliyetlere bakıldığında evet bugün Tariş bu konuda ana sigortamız ama onun da fiyatlarından belli olduğu gibi 300 lira bandında perakende satış oluyor. En büyük sıkıntı zeytinyağının fiyatları arttıktan sonra bu sefer işin içine hile girdi. Marketlerde değil de pazar yerlerinde 100 ile 120 liraya zeytinyağı satılıyor” diye konuştu. İlçe tarım müdürlüğüne ve jandarmaya ucuz yağlarla ilgili bilgi verdiğini söyleyen Şengül, “Pazarda satılan bu yağlardan bana numune geldi. Benim analiz makinem var. Bu analiz makinesinde değerlerine baktım ve bunların hepsi sahte yağ. Bu yağları vatandaşlarımızın kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Bakanlığımıza sesleniyorum. Pazarlardaki bu satışların bir an önce durdurulması lazım. İnsan sağlığıyla resmen oynanıyor. 100 ile 120 liraya zeytinyağı maliyeti yok. Bugün beş asit ham yağ dediğimiz rafineride işlem gören yağdan bahsediyorum. Onun kilogram fiyatı şu anda 150-160 lira bandında iken pazarlarda maalesef pamuk yağı gibi yağların içine zeytinyağı esans kokusu koyup bunu vatandaşımızı satıyorlar” dedi.

#4
Foto - Alırken bunlara dikkat! İşte büyük tehlike saçan zeytinyağları

Vatandaşlara ne tür zeytinyağı alacaklarını da anlatan Şengül, sözlerini şöyle tamamladı: “Patentli ve markalı zeytinyağları almaları onlar için en doğru yöntem olacaktır. Markalı olan yağların kaliteden ödün vermeyeceğini ve insan hayatına katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

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