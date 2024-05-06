2024-05-06 12:48:45 Ali Koç'u istemediğini açık açık söyledi: Sürekli mağdur edebiyatı, şirketinde böyle davranabiliyor musun?
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında en son Sivasspor ile berabere kalan ve yara alan sarı lacivertli ekipte İsmail Kartal ve Ali Koç yönetimi tartışılıyor. Galatasaray'ın farklı Sivasspor galibiyetinin ardından tecrübeli teknik adam Başkan Ali Koç'a ağır sözlerle yüklenip "Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyet." dedi. İşte detaylar...