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Spor
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Ali Koç'u istemediğini açık açık söyledi: Sürekli mağdur edebiyatı, şirketinde böyle davranabiliyor musun?

2024-05-06 12:48:45
Ali Koç'u istemediğini açık açık söyledi: Sürekli mağdur edebiyatı, şirketinde böyle davranabiliyor musun?

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında en son Sivasspor ile berabere kalan ve yara alan sarı lacivertli ekipte İsmail Kartal ve Ali Koç yönetimi tartışılıyor. Galatasaray'ın farklı Sivasspor galibiyetinin ardından tecrübeli teknik adam Başkan Ali Koç'a ağır sözlerle yüklenip "Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyet." dedi. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Ali Koç'u istemediğini açık açık söyledi: Sürekli mağdur edebiyatı, şirketinde böyle davranabiliyor musun?

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u 6-1'lik skorla hezimete uğratan Galatasaray maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti.

#2
Foto - Ali Koç'u istemediğini açık açık söyledi: Sürekli mağdur edebiyatı, şirketinde böyle davranabiliyor musun?

beIN SPORTS'ta yorum yapan Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, Başkan Ali Koç'a sert eleştiriler yöneltti.

#3
Foto - Ali Koç'u istemediğini açık açık söyledi: Sürekli mağdur edebiyatı, şirketinde böyle davranabiliyor musun?

62 yaşındaki teknik direktör, 2018-2019'da Erwin Koeman'ın ardından oturduğu teknik adamlık koltuğundan bir sonraki sezon neden ayrıldığını da anlattı.

#4
Foto - Ali Koç'u istemediğini açık açık söyledi: Sürekli mağdur edebiyatı, şirketinde böyle davranabiliyor musun?

Yanal, "İşime karışılmaya başlandı. Buna asla izin veremezdim. Çünkü teknik direktörün işine karışıldığı zaman, başarılı olunursa başkan ve yönetim bunu kendi üzerine alıyor.

#5
Foto - Ali Koç'u istemediğini açık açık söyledi: Sürekli mağdur edebiyatı, şirketinde böyle davranabiliyor musun?

"Başarısız olunduğunda da suçlu hoca oluyor. F.Bahçe'de başkanın, teknik direktör ve oyunculardan, oyunun kahramanlarından rol çalmaması lazım. Onların işine saygı göstermeleri gerekir" dedi.

#6
Foto - Ali Koç'u istemediğini açık açık söyledi: Sürekli mağdur edebiyatı, şirketinde böyle davranabiliyor musun?

Galatasaray'ın, hocasının işine karışmadığını da belirten deneyimli teknik adam şöyle devam etti:

#7
Foto - Ali Koç'u istemediğini açık açık söyledi: Sürekli mağdur edebiyatı, şirketinde böyle davranabiliyor musun?

"Lider kim? Okan Buruk, F.Bahçe'de baktığımızda kim? Ali Koç. Yönetim planını programını yapar, inandığı hocayı takımın başına getirir. İyi yönetimler, liderliği hocasına bırakır.

#8
Foto - Ali Koç'u istemediğini açık açık söyledi: Sürekli mağdur edebiyatı, şirketinde böyle davranabiliyor musun?

Mağdur edebiyatı, mağdur edebiyatı. Sürekli tabanına mesaj ver. Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun? Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyet."

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