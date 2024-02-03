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Ali Koç’tan yine ve yeniden Atatürk istismarı! Haziran’da zaten gidiyorsunuz Sayın Başkan! Gündemi altüst edecek kulis…

2024-02-03 17:18:00
Ali Koç’tan yine ve yeniden Atatürk istismarı! Haziran’da zaten gidiyorsunuz Sayın Başkan! Gündemi altüst edecek kulis…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ezeli rakipleri Galatasaray'la ilgili "10 pozisyonda 1 kez aleyhlerine karar çıksın, ortalığın altını üstüne getirirler. Utanma, üzülme, riyakarlık... Hiç böyle şeyleri yok. Utanma refleksi olmayan camia" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Ali Koç’tan yine ve yeniden Atatürk istismarı! Haziran’da zaten gidiyorsunuz Sayın Başkan! Gündemi altüst edecek kulis…

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

#2
Foto - Ali Koç’tan yine ve yeniden Atatürk istismarı! Haziran’da zaten gidiyorsunuz Sayın Başkan! Gündemi altüst edecek kulis…

"Hak arayışında yine kimse yanımızda değil" Ali Koç, açıklamalarına şöyle devam etti: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kulübümüze bir ziyareti oldu. Bazı yerler çok rahatsız olmuş ki, ziyaret tarihini takip eden 110 gün içinde şahsımı 33 kere trend topic yaptılar. Üç dört günde bir saldırıya uğramışız. Transfer harcamalarımız engellendi. O dönemin federasyon başkanını hepiniz hatırlarsınız. Maddi zararlarımızın telafi edilmesini istedik ama bu uzlaşı taleplerimiz karşılık bulmadı. Tazminat davaları açtık. 2,5 sene oldu, davayı sürüncemede bırakma çabaları oldu. Nihayet 2,5 sene sonra mahkeme başladı. Hakimler değişti. Hiç endişelenmeyin biz kararlıyız. Hak arayışında yine kimse yanımızda değil.

#3
Foto - Ali Koç’tan yine ve yeniden Atatürk istismarı! Haziran’da zaten gidiyorsunuz Sayın Başkan! Gündemi altüst edecek kulis…

"Neden hep Fenerbahçe hedef?" Fenerbahçe'nin hedef olduğundan bahseden Koç, şu değerlendirmeyi yaptı: Geçmiş şampiyonluklar için bir arpa boyu yol alınamadı. Geçen sene deprem sonrası üç büyüklerin maçlarında siyasi sloganlar atıldı. Sonrasında Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe'ye deplasman yasağı getirildi. Bu yasak sadece bize getirildi. Vaktimiz olsa son 6 senede yaşadığımız birçok örneği daha paylaşabilirim. Fenerbahçe ile sıkıntıları var. Fenerbahçe camiası bu tehlikenin farkında olmalıdır. Sistem Fenerbahçe'yi hep sistemin dışına itmeye çalışıyor, bunu söylemek abartı olmaz. Bu kadar çok haksızlığa ve saldırıya uğrayan bir kulüp var mı? Neden hep Fenerbahçe hedef? Fenerbahçelilerin sorması gereken soru bu. 10 gri pozisyonun 9'u bizim aleyhimize oluyor, rakibimizin tam tersi.

#4
Foto - Ali Koç’tan yine ve yeniden Atatürk istismarı! Haziran’da zaten gidiyorsunuz Sayın Başkan! Gündemi altüst edecek kulis…

"Fenerbahçe ve şahsıma, organize, sistematik ve planlı saldırılar oldu" Suudi Arabistan'da Galatasaray'la oynanması planlanan ancak gerçekleşmeyen Süper Kupa maçı hakkında ise Ali Koç, şunları dedi: Suudi Arabistan'daki bazı gelişmeler nedeniyle final oynanmadı. Ortak karar sonrası bu final oynanmadı. Bu konunun kapanması tüm paydaşların hayrınadır. Son kez görüşlerimi paylaşacağım. Süper Kupa konusunda Fenerbahçe ve şahsıma, organize, sistematik ve planlı saldırılar oldu ve olmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü olsam, "Beni neden unuttunuz? Ben de o kararın alınmasında ana faktörlerden biriyim." derdim. Sporla alakası olmayan isimler, şahsımı hedef gösterdi ve hedef göstermeye devam ediyor. Bu saldırılar, birilerinin düğmeye basmasıyla oluyor. Kendiliğinden gelişmiyor. Suudi Arabistan'da oynanmasını organize etmişiz, sonra da oynanmamasını sağlamışız! Gülüyoruz bu insanlara ama bu insanların sıkıntıları Fenerbahçe'nin ilke ve değerlerine sıkı sıkı bağlı olması mıdır? Bu kişilerin bazıları terör örgütüne hizmet ediyordu. Bu kişiler neden hep bizi hedef alıyor? Bunun açıklanması lazım. Sevmiyor ile açıklanamaz. Bu tarz algı yaratma, iftira atma olayları ülkemizde norm haline geldi. Sistem çok net, önce algılar sosyal medyaya yerleştiriliyor sonra ise geleneksel medya ile pişiriliyor. Bu sistemi ülkemize kimin soktuğunu herkes biliyor. Ancak bu sistemin neden devam ettiğini anlamış değilim.

#5
Foto - Ali Koç’tan yine ve yeniden Atatürk istismarı! Haziran’da zaten gidiyorsunuz Sayın Başkan! Gündemi altüst edecek kulis…

"Devletimizin bu konuya olumlu yaklaşmasını temenni ediyoruz"

#6
Foto - Ali Koç’tan yine ve yeniden Atatürk istismarı! Haziran’da zaten gidiyorsunuz Sayın Başkan! Gündemi altüst edecek kulis…

Stadyum ismi ile ilgili konuşan Koç, şu sözleri sarf etti:

#7
Foto - Ali Koç’tan yine ve yeniden Atatürk istismarı! Haziran’da zaten gidiyorsunuz Sayın Başkan! Gündemi altüst edecek kulis…

Stadımızın adını Atatürk Stadı yapabilme konusu için bilgi vereceğim. Mevcut bir yönetmelik var, aynı şehirde birden fazla tesise Atatürk Stadı adı verilemiyor. Başvurumuz reddedileceği için konuyu Spor Bakanlığı ile görüştük. Bir yönetmelik değişikliği basit bir konudur. İstanbul büyük bir şehir olduğu için birçok konuda olduğu gibi Avrupa ve Anadolu yakasının farklı değerlendirilmesini önerdik. Bazı görüşmelerin uygun olacağı bize söylendi. Yaptığımız temaslarda bir ilerleme sağlayamadık. Devletimizin bu konuya olumlu yaklaşmasını temenni ediyoruz. İnşallah yardımcı olurlar.

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