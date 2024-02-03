Ali Koç’tan yine ve yeniden Atatürk istismarı! Haziran’da zaten gidiyorsunuz Sayın Başkan! Gündemi altüst edecek kulis…

"Fenerbahçe ve şahsıma, organize, sistematik ve planlı saldırılar oldu" Suudi Arabistan'da Galatasaray'la oynanması planlanan ancak gerçekleşmeyen Süper Kupa maçı hakkında ise Ali Koç, şunları dedi: Suudi Arabistan'daki bazı gelişmeler nedeniyle final oynanmadı. Ortak karar sonrası bu final oynanmadı. Bu konunun kapanması tüm paydaşların hayrınadır. Son kez görüşlerimi paylaşacağım. Süper Kupa konusunda Fenerbahçe ve şahsıma, organize, sistematik ve planlı saldırılar oldu ve olmaya devam ediyor. Galatasaray Kulübü olsam, "Beni neden unuttunuz? Ben de o kararın alınmasında ana faktörlerden biriyim." derdim. Sporla alakası olmayan isimler, şahsımı hedef gösterdi ve hedef göstermeye devam ediyor. Bu saldırılar, birilerinin düğmeye basmasıyla oluyor. Kendiliğinden gelişmiyor. Suudi Arabistan'da oynanmasını organize etmişiz, sonra da oynanmamasını sağlamışız! Gülüyoruz bu insanlara ama bu insanların sıkıntıları Fenerbahçe'nin ilke ve değerlerine sıkı sıkı bağlı olması mıdır? Bu kişilerin bazıları terör örgütüne hizmet ediyordu. Bu kişiler neden hep bizi hedef alıyor? Bunun açıklanması lazım. Sevmiyor ile açıklanamaz. Bu tarz algı yaratma, iftira atma olayları ülkemizde norm haline geldi. Sistem çok net, önce algılar sosyal medyaya yerleştiriliyor sonra ise geleneksel medya ile pişiriliyor. Bu sistemi ülkemize kimin soktuğunu herkes biliyor. Ancak bu sistemin neden devam ettiğini anlamış değilim.