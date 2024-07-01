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Spor
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Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

2024-07-01 16:52:04
Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Kanarya, bonservis rekoru kıracak 18 yaşındaki genç yıldızı neredeyse bedavaya alacak. Ali Koç yönetimi transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

1
#1
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

#2
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Kanarya, bonservis rekoru kıracak yıldızın transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#3
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Ligde şampiyonluk hasreti 10 yıla çıkan sarı-lacivertli ekip bu seriyi sonlandırmak istiyor. Bunun için Kanarya büyük adımlar atmayı planlıyor.

#4
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü teknik adam olan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

#5
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Sonrasında ise transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip sürpriz hamleler yapmayı planlıyor.

#6
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Jose Mourinho önderliğinde başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde antrenmanlarını gerçekleştiri.

#7
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları için ilk hazırlık maçını burada oynadı. Kanarya, bu mücadeleyi Dzeko ve Zajc'ın golüyle 2-1 kazandı.

#8
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Fenerbahçe, yeni sezon için ilk hamlesini yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Levent Mercan'ın kadrosuna kattığını resmen duyurmuştu.

#9
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Sabah'ta yer alan habere göre; Kanarya, genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu hamleden sonra sarı-lacivertli ekip transfer için kollarını sıvadı.

#10
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Fenerbahçe, şimdi ise geleceğin yıldızı olarak düşünülen o futbolcunun peşine düştü. Sarı-lacivertli ekip son yıllarda sattığı futbolcular ile öne çıkıyor..

#11
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Bu yapılanmanın devamını getirmek isteyen Kanarya, genç yıldız Milos Lukovic'i gözüne kestirdi.

#12
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Fenerbahçe bu transferi bitirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip geleceğin yıldızı olarak nitelendirilen Lukovic için kolları sıvadı.

#13
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

İlk olarak makul bir teklif yapmaya hazırlanan Kanarya, 18'lik futbolcu için görüşmelere en kısa zamanda başlayacak.

#14
Foto - Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Sırp oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Bu sezon 38 maça çıkan Lukovic, bu müsabakalarda 18 gol atarken 2 de asist yaptı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

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