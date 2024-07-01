2024-07-01 16:52:04 Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Kanarya, bonservis rekoru kıracak 18 yaşındaki genç yıldızı neredeyse bedavaya alacak. Ali Koç yönetimi transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...