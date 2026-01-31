Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük jest! Kadıköy'e kahır sezonu yaşatmıştı...
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu bugün gerçekleştirildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç alacağı tüm parayı hibe etti.
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: "Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı vardı.
Başkanımız, ailesi ve varislerini de kapsayacak biçimde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu söylemişti.
Kıymetli başkanımız, bu evrakları imzaladı ve kulübümüze teslim etti."
