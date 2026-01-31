  • İSTANBUL
Spor
Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük jest! Kadıköy'e kahır sezonu yaşatmıştı...
Emrah Savcı

Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük jest! Kadıköy'e kahır sezonu yaşatmıştı...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Foto - Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük jest! Kadıköy'e kahır sezonu yaşatmıştı...

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç alacağı tüm parayı hibe etti.

Foto - Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük jest! Kadıköy'e kahır sezonu yaşatmıştı...

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: "Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı vardı.

Foto - Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük jest! Kadıköy'e kahır sezonu yaşatmıştı...

Başkanımız, ailesi ve varislerini de kapsayacak biçimde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Foto - Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük jest! Kadıköy'e kahır sezonu yaşatmıştı...

Kıymetli başkanımız, bu evrakları imzaladı ve kulübümüze teslim etti."

