Türkiye'deki Hindistan endişesiyle ilgili kritik açıklama: Böyle bir planlama yok

Bolat, küresel ticaretin ağırlık merkezinin değiştiği süreçte, AB'nin ticari ortaklarını çeşitlendirme çabaları çerçevesinde özellikle belli ülkelere bağımlılığını azaltma yönünde adımlar attığını söyledi. Son dönemde AB'nin imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarını da bu adımların bir parçası olarak değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Bolat, küresel ekonomideki belirsizliğin arttığı mevcut koşullarda Türkiye'nin de ticaret ortaklıklarını artırmak istediğini ifade etti. Bolat, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz de tercihli ticaret ağını ihracatçılarımızın rekabet gücünü koruyacak ve güçlendirecek şekilde genişletmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, halihazırda 24 STA ve 6 Tercihli Ticaret Anlaşması'ndan (TTA) oluşan bir tercihli ticaret ağımız bulunmaktadır. Hindistan dünyanın en büyük 5'inci ekonomisi olmasına karşın ihracatının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 11, ihracatının ithalatını karşılama oranı ise yüzde 62 düzeyinde. Bu çerçevede, Hindistan ekonomi ve sanayisinin daha içe dönük bir üretim yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan, Hindistan'ın ihracatındaki başlıca ürünlerde AB'nin gümrük tarifeleri halihazırda sıfır veya oldukça düşük düzeylerde bulunmaktadır. Dolayısıyla, anlaşma esasen AB tarafına, Hindistan'a kıyasla mal ticaretinde daha fazla pazar açılımı sağlayacaktır. Gerek AB'nin halihazırdaki düşük tarifeleri gerek Hindistan'ın genel ihracat kompozisyonu dikkate alındığında, bu anlaşmanın ülkemiz için ilk anda AB pazarında önemli bir pazar kaybı oluşturabileceği endişesine yer olmadığı kanaatindeyim. Diğer taraftan, bilindiği üzere STA ortakları ile ticarette tarife tavizlerinden yararlanmak için STA'ya taraf ülkelerin ürünlerinin 'menşe' kurallarına uygun olması zorunluluğu bulunmaktadır. Oysa Türkiye-AB ticareti, Gümrük Birliği kapsamındaki ürünler menşe kriteri olmaksızın 'serbest dolaşım' esasıyla yürütülmektedir. Bu anlamda Gümrük Birliği kapsamında yer alan ihraç ürünlerimizin AB'nin Hindistan gibi STA ortaklarının ürünlerine nazaran serbest dolaşıma dayanak bir rekabet avantajı bulunmaktadır." Bugün gelinen noktada ticarette teknik düzenlemelerin tarifelerden daha önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti: