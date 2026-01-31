Kırkalereli ile ilgili kritik petrol kararı! Rezerv bulunamayınca yeni karar alındı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı sona erdi. Söz konusu sahayla ilgili yeni karar alındı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol arama ruhsatlarına yönelik süre uzatımı taleplerini değerlendirmeye aldı.
Şirket, AR/TPO/K/L43-c1,c2 pafta numaralı ruhsatın mücbir sebep kapsamında uzatılan süresinin 9 Ocak 2026’dan itibaren 2 yıl daha uzatılması için başvurdu.
TPAO ayrıca, AR/TPO/K/F20-a4 pafta numaralı petrol arama ruhsatı için de benzer bir başvuru sundu. 26 Ocak 2026 tarihli dilekçeyle iletilen talebe göre, 23 Mart 2026’da dolacak olan mevcut ruhsat süresinin 2 yıl daha uzatılması isteniyor. Söz konusu başvurular, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6'ncı maddesi hükümleri kapsamında inceleniyor.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bu talepleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14'üncü maddesi uyarınca ilan ederek askıya çıkardı.
Süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte TPAO'nun ilgili sahalardaki arama faaliyetlerine devam etmesi planlanıyor.
