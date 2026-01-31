  • İSTANBUL
Kırkalereli ile ilgili kritik petrol kararı! Rezerv bulunamayınca yeni karar alındı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kırkalereli ile ilgili kritik petrol kararı! Rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı sona erdi. Söz konusu sahayla ilgili yeni karar alındı.

#1
Foto - Kırkalereli ile ilgili kritik petrol kararı! Rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol arama ruhsatlarına yönelik süre uzatımı taleplerini değerlendirmeye aldı.

#2
Foto - Kırkalereli ile ilgili kritik petrol kararı! Rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

Şirket, AR/TPO/K/L43-c1,c2 pafta numaralı ruhsatın mücbir sebep kapsamında uzatılan süresinin 9 Ocak 2026’dan itibaren 2 yıl daha uzatılması için başvurdu.

#3
Foto - Kırkalereli ile ilgili kritik petrol kararı! Rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

TPAO ayrıca, AR/TPO/K/F20-a4 pafta numaralı petrol arama ruhsatı için de benzer bir başvuru sundu. 26 Ocak 2026 tarihli dilekçeyle iletilen talebe göre, 23 Mart 2026’da dolacak olan mevcut ruhsat süresinin 2 yıl daha uzatılması isteniyor. Söz konusu başvurular, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6'ncı maddesi hükümleri kapsamında inceleniyor.

#4
Foto - Kırkalereli ile ilgili kritik petrol kararı! Rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, bu talepleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14'üncü maddesi uyarınca ilan ederek askıya çıkardı.

#5
Foto - Kırkalereli ile ilgili kritik petrol kararı! Rezerv bulunamayınca yeni karar alındı

Süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte TPAO'nun ilgili sahalardaki arama faaliyetlerine devam etmesi planlanıyor.

