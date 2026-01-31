MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

Milli Muharip Uçak KAAN: 10-12 milyar dolar Türkiye tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN’ın geliştirme maliyeti, resmi kaynaklarda belirtilmese de 10-12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu rakam, 5. nesil bir savaş uçağı programı için uluslararası karşılaştırmalarda görece daha mütevazı bir seviye olarak kabul ediliyor. Uluslararası raporlarda, KAAN’ın birim uçak maliyetinin ise 80 ile 110 milyon dolar civarında olacağı ifade ediliyor. İlk aşamada 2 adet General Electric F110 motorlarla görev yapacak olan KAAN, Şubat 2024’te gökyüzü ile buluştu. 10-12 ton faydalı yük kapasitesi olacak yerli savaş uçağının 2028-2029 yıllarında envantere girmesi planlanıyor.