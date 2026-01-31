MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

Lockheed Martin F-16 Falcon: 18,7 milyar dolar Lockheed Martin üretimi F-16 Savaşan Şahin, 1981 tarihli ABD Hükümeti Denetleme Ofisi raporuna göre, 18,7 milyar dolarlık bütçeyle geliştirildi. Türk Hava Kuvvetleri’nin önemli gücünü oluşturan savaş uçağı, bugünkü rakamla yaklaşık 40 milyar dolarlık geliştirme maliyeti olduğu ortaya çıkıyor. İlk uçuşunu Ocak 1974’te yapan savaş uçağı Ağustos 1978’de hizmete girdi. Günümüzde Block-70 en son modeli 4,5 nesil olarak öne çıkıyor. Pratt & Whitney F100 veya General Electric F110 motoruyla görev yapan F-16, 7 bin 700 kg faydalı yük taşıyabiliyor. Savaşan Şahin’in Blok 70/72 versiyonu 60-65 milyon dolardan satılıyor.