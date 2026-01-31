  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başsavcılık bilerek yapmış! Güllü soruşturmasındaki sır ortaya çıktı İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın! Otel tahliye edildi Onay verildi sonra ise... Tottenham olası eşleşme sebebiyle Tel'i Cim-Bom'a vermedi! Kırklareli ile ilgili kritik petrol kararı! Rezerv bulunamayınca yeni karar alındı Gündemi sallayan gelişme! Bu sefer olacak mı? Nuno Tavares'te kritik 48 saat!
Teknoloji-Bilişim
11
Yeniakit Publisher
MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

Savaş uçaklarının maliyetlerine yönelik dikkat çeken bir araştırma yapıldı. MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu. F-35'lere kıyasla Kaan'daki rakam herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

1
#1
Foto - MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

Haberaero'da yer alan habere göre, Havacılık dünyasında bazı uçaklar yalnızca bir ulaşım aracı değil; stratejik güç, prestij ve ileri teknolojinin somut karşılığı olarak öne çıkıyor. Türkiye de bu alanda Hürkuş, Hürjet ve KAAN ile öne çıkıyor.Peki gökyüzünün hakimi savaş uçaklarının geliştirme maliyetleri ne kadar? İşte dünyanın en yüksek bütçeyle geliştirilen savaş uçakları…

#2
Foto - MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

Lockheed Martin F-35 Lightning II: 1,7 trilyon dolar F-35 savaş uçağı tarihin en pahalı askeri havacılık programı olarak kabul ediliyor. Lockheed Martin tarafından geliştirilen müşterek savaş uçağının program maliyetinin yaklaşık 1,7 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin üretici ortaklarından olduğu ve daha sonra program dışı kaldığı F-35 ilk uçuşunu 2006’da yaptı.

#3
Foto - MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

F-35’in pahalı bütçeli olmasının en önemlileri nedenleri arasında; 3 farklı uçağın tek programda olması ile 2070’lere kadar sürecek lojistik ve yazılım gereksinimi sıralanıyor. 8 bin 160 kg faydalı yük taşıyabilen savaş uçağı Temmuz 2015’te hizmete girdi. Bugün için 1290’dan fazla teslimatı yapılan F-35’in A versiyonu 80 milyon dolar, B ve C versiyonları ise 100 milyon dolar civarında satılıyor.

#4
Foto - MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

Lockheed Martin F-22 Raptor: 67 milyar dolar Amerika Birleşik Devletleri’nin ihraç etmediği savaş uçağı F-22 Raptor, yaklaşık 67 milyar dolarlık maliyetle geliştirildi. Uçak başı maliyeti 350 milyon dolar olan savaş uçağı ilk uçuşunu 1997’de gerçekleştirdi. Aşırı pahalı olması bir sorun olarak görülen F-22, üretilen ilk 5. nesil savaş uçağı konumunda. İki adet Pratt & Whitney F119 motoruyla görev yapan F-22, “it dalaşında” en iyi savaş uçağı olarak kabul ediliyor

#5
Foto - MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

Eurofighter Typhoon: 60-65 milyar dolar Türkiye’nin filosuna katmak için anlaşma imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı 60-65 milyar dolarlık geliştirme maliyetine sahip. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından üretilen savaş uçağı 1994’te gökyüzü ile buluştu. 2003 yılında hizmete giren Avrupa’nın savaş uçağı 4,5 nesil olarak üretiliyor. 2 adet Eurojet EJ200 turbofan motorla görev yapan Eurofighter Typhoon, konfigürasyonuna göre 90 ile 120 milyon dolara satılıyor.

#6
Foto - MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

Dassault Rafale: 45-50 milyar dolar Fransız Dassault tarafından geliştirilen Rafale’ın, 45-50 milyar dolarlık program maliyeti var. 4.5 nesil, tam çok rollü savaş uçağı, aynı sortide hava-hava, hava-yer ve deniz görevlerini yapabilmesiyle öne çıkıyor. İlk uçuşunu Temmuz 1986’da yapan Rafale’ın deniz versiyonu 2001’de, hava kuvvetleri versiyonu ise 2006’da hizmete girdi. 2 adet Safran M88-2 turbofan motorla görev yapan Rafale, 9 bin 500 kg faydalı yük taşıyabiliyor. Dassault Rafale 100 ile 130 milyon dolar civarında birim maliyete sahip.

#7
Foto - MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

Sukhoi Su-57: 40 milyar dolar Rusya’nın 5. Nesil savaş uçağı Su-57, yaklaşık 40 milyar dolarlık maliyetle geliştirildi. Henüz tam olarak hizmete girmeyen Su-57, Ocak 2010’da ilk uçuşunu yaptı. 2020 yılında sınırlı sayıda hizmete giren Rus savaş uçağında, motor gecikmeleri, düşük üretim sayısı ve yaptırımlar sorun olarak öne çıkıyor. Uçağın sıkıntı yaratan Saturn AL-41F1 motoru Izdeliye 117 ile değiştirilecek. 10 bin kg faydalı yük taşıyabilen Su-57’nin farklı konfigürasyonlara göre 40 ile 75 milyon dolar arasında satılabileceği ifade ediliyor.

#8
Foto - MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

Lockheed Martin F-16 Falcon: 18,7 milyar dolar Lockheed Martin üretimi F-16 Savaşan Şahin, 1981 tarihli ABD Hükümeti Denetleme Ofisi raporuna göre, 18,7 milyar dolarlık bütçeyle geliştirildi. Türk Hava Kuvvetleri’nin önemli gücünü oluşturan savaş uçağı, bugünkü rakamla yaklaşık 40 milyar dolarlık geliştirme maliyeti olduğu ortaya çıkıyor. İlk uçuşunu Ocak 1974’te yapan savaş uçağı Ağustos 1978’de hizmete girdi. Günümüzde Block-70 en son modeli 4,5 nesil olarak öne çıkıyor. Pratt & Whitney F100 veya General Electric F110 motoruyla görev yapan F-16, 7 bin 700 kg faydalı yük taşıyabiliyor. Savaşan Şahin’in Blok 70/72 versiyonu 60-65 milyon dolardan satılıyor.

#9
Foto - MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

Milli Muharip Uçak KAAN: 10-12 milyar dolar Türkiye tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN’ın geliştirme maliyeti, resmi kaynaklarda belirtilmese de 10-12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu rakam, 5. nesil bir savaş uçağı programı için uluslararası karşılaştırmalarda görece daha mütevazı bir seviye olarak kabul ediliyor. Uluslararası raporlarda, KAAN’ın birim uçak maliyetinin ise 80 ile 110 milyon dolar civarında olacağı ifade ediliyor. İlk aşamada 2 adet General Electric F110 motorlarla görev yapacak olan KAAN, Şubat 2024’te gökyüzü ile buluştu. 10-12 ton faydalı yük kapasitesi olacak yerli savaş uçağının 2028-2029 yıllarında envantere girmesi planlanıyor.

#10
Foto - MMU Kaan'ın maliyeti belli oldu! F-35'le kıyas yapılınca ortaya öyle bir tablo çıktı ki kimse inanamadı

KAI KF-21 Boramae: 7,8 milyar dolar Güney Kore tarafından geliştirilen KF-21 Boramae’nin yaklaşık 7,8 milyar dolarlık program bütçesi olduğu belirtiliyor. 4.5 nesil çok rollü savaş uçağı, 2 adet General Electric F414 motorlarla hizmet verecek. Temmuz 2021’de ilk uçuşunu yapan KF-21’de geliştirme uçuş testleri tamamlandı ve uçak seri üretime geçiş için onay aldı. Savaş uçağında seri üretimden çıkan ilk uçakların 2026 yılının ikinci yarısında Kore Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi öngörülüyor. KF-21 Boramae’nin 80 ile 110 milyon dolar arasında birim maliyeti olacağı hesaplanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!
Gündem

Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!

PKK / YPG terör örgütünün yayın organı gibi hareket eden Rudaw, Kuzey Irak'ta Türk askerini kötülemek için mikrofon uzattığı Kürt kökenli te..
YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!
Gündem

YPG ile mutabakata varılmıştı... Suriye'den ilk açıklama!

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan mutakabat sonrası yaptığı açıklamada, ülk..
Sıcak saatler! Saldırı başladı
Dünya

Sıcak saatler! Saldırı başladı

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya, Sumi'ye saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme
Sağlık

İspanya'dan kanserle mücadelede devrim niteliğinde adım! Pankreas kanseri için umut veren gelişme

İspanyol bilim insanları tarafından yürütülen ve tıp dünyasında büyük heyecan yaratan araştırma, en ölümcül kanser türlerinden biri olan pan..
CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’
Gündem

CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’

Milli iradeyi hiçe sayan CHP zihniyeti, bu kez de yargı mensuplarını hedef aldı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, meclis çatısı altınd..
ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti
Gündem

ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23