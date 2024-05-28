Ali Koç ve TÜSİAD başkanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan ne istedi? Fenerbahçe'ye kahır sezonu yaşatan başkan...

Aziz Yıldırım bu iddialara "Ben kimsenin adamı değilim. Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da. O troller de bu işlere girmesin" diye yanıt verdi. "Onun derdi belli bir adaya sahip çıkmak" Ali Koç ise Mehmet Uçum’un bu sözleri için "Bir tane danışman, Mehmet Uçum diye bir adam tweet atmış, Fenerbahçe tarihinde görmediği rakamları gördüğümüz sezonda 'şampiyon olamadık' diye tweet atmış. Ya bu adam hiç mi görmüyor bize yapılanları? Fenerbahçeliyim diye geçinen bu adam geçmişte ne zaman Fenerbahçe'ye sahip çıktı? Onun derdi belli bir adaya sahip çıkmak" değerlendirmesinde bulundu.