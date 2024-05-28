2024-05-28 18:04:32 Ali Koç ve TÜSİAD başkanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan ne istedi? Fenerbahçe'ye kahır sezonu yaşatan başkan...
Fenerbahçe’ye tarihinin en kötü günlerini yaşatan ve Aziz Yıldırım ile tekrar başkanlık yarışına girmeye hazırlanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan ne istediğini kamuoyu merak ederken, özellikle gazetemiz Yeni Akit’e yönelik sözleri ise gazetemiz Yeni Akit’in ne denli doğru ve kararlı haberler yaptığının işareti olarak yorumlandı.