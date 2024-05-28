  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
8
Ali Koç ve TÜSİAD başkanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan ne istedi? Fenerbahçe'ye kahır sezonu yaşatan başkan...

2024-05-28 18:04:32
Ali Koç ve TÜSİAD başkanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan ne istedi? Fenerbahçe'ye kahır sezonu yaşatan başkan...

Fenerbahçe’ye tarihinin en kötü günlerini yaşatan ve Aziz Yıldırım ile tekrar başkanlık yarışına girmeye hazırlanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan ne istediğini kamuoyu merak ederken, özellikle gazetemiz Yeni Akit’e yönelik sözleri ise gazetemiz Yeni Akit’in ne denli doğru ve kararlı haberler yaptığının işareti olarak yorumlandı.

7
#1
Foto - Ali Koç ve TÜSİAD başkanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan ne istedi? Fenerbahçe'ye kahır sezonu yaşatan başkan...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un Ali Koç’a yönelik paylaşımları "Aziz Yıldırım’ı AKP destekliyor" yorumlarına neden olurken, 2018 seçimlerinde Ali Koç'a oy verdiğini ifade eden avukat Serkan İçtem, Ali Koç ile Mehmet Uçum’un geçmişte yaptığı görüşmeyi anlattı. İçtem, görüşmede, Ali Koç'un Mehmet Uçum'dan mali konular dahil destek talebinde bulunduğunu söyledi.

#2
Foto - Ali Koç ve TÜSİAD başkanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan ne istedi? Fenerbahçe'ye kahır sezonu yaşatan başkan...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Galatasaray'ın şampiyon olduğu akşam, 6 yıldır görevde olan Ali Koç’a yönelik, "Son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak. Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Mehmet Uçum’un bu ifadeleri AKP’nin Aziz Yıldırım’ı istediği yorumlarına neden oldu.

#3
Foto - Ali Koç ve TÜSİAD başkanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan ne istedi? Fenerbahçe'ye kahır sezonu yaşatan başkan...

Aziz Yıldırım bu iddialara "Ben kimsenin adamı değilim. Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da. O troller de bu işlere girmesin" diye yanıt verdi. "Onun derdi belli bir adaya sahip çıkmak" Ali Koç ise Mehmet Uçum’un bu sözleri için "Bir tane danışman, Mehmet Uçum diye bir adam tweet atmış, Fenerbahçe tarihinde görmediği rakamları gördüğümüz sezonda 'şampiyon olamadık' diye tweet atmış. Ya bu adam hiç mi görmüyor bize yapılanları? Fenerbahçeliyim diye geçinen bu adam geçmişte ne zaman Fenerbahçe'ye sahip çıktı? Onun derdi belli bir adaya sahip çıkmak" değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Ali Koç ve TÜSİAD başkanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan ne istedi? Fenerbahçe'ye kahır sezonu yaşatan başkan...

"Yeni Akit, Takvim gibi mecralar kimin süslemelerini yapıyor?" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a da tepki gösteren Koç, "Yiğit Bulut diye bir adam çıkıyor, Aziz Yıldırım güzellemeleri yapıyor. Yeni Akit, Takvim gibi mecralar kime yakın, kimin haberlerini, süslemelerini yapıyor?” dedi.

#5
Foto - Ali Koç ve TÜSİAD başkanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan ne istedi? Fenerbahçe'ye kahır sezonu yaşatan başkan...

Serkan İçtem'den ilginç paylaşımlar Serkan İçtem ise şu anda tartışmalı olan Ali Koç ve Mehmet Uçum’un geçmişte Fenerbahçe için organizasyon ve toplantı yaptığını açıkladı. Serkan İçtem şunları kaydetti: "Önünüzdeki seçimlerde başarılı olmak adına kurgulanan algı yönetiminden rahatsızım. Sayın Ali Koç’un Sayın Mehmet Uçum üzerinden vermeye çalıştığı mesajları kaygıyla takip ediyorum. Sayın Uçum’un, Ali başkanın talebi üzerine organize ettiği toplantıya bizzat katıldım.

#6
Foto - Ali Koç ve TÜSİAD başkanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan ne istedi? Fenerbahçe'ye kahır sezonu yaşatan başkan...

"Ali Koç, Mehmet Uçum'dan mali konular dahil ricada bulundular" Sayın Ali başkan, Erol Bilecik ve Burhan Karaçam’ın Fenerbahçe’ye mali konular dahil destek talebi ile Sayın Mehmet Uçum’a ricada bulundukları ve Sayın Uçum’un Fenerbahçe söz konusu olduğu taktirde her türlü destek vermek konusunda elinden geleni yapmaya söz verdiğine şahidim. 9 Şubat 2020’de gerçekleşen bu toplantıda bizzat müşahid olduğum üzere Sayın Uçum Ali Başkan’a kulübün finansal ihtiyaçlarının ilgili mercilere iletilmesi ve menfaatlerinin korunması dahil çeşitli konularda tam desteğini sunmuş ve gerçekleştirmiştir.

#7
Foto - Ali Koç ve TÜSİAD başkanı, Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan ne istedi? Fenerbahçe'ye kahır sezonu yaşatan başkan...

Hal böyle iken seçim kazanma dürtüsü ile Sayın Uçum ve dahi Fenerbahçe üzerinden yanlış bir siyasi algı yaratma çabasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Saygılarımla."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Sakın ha , ne vergi affı ne de para verin . Kesinlikle helal etmem bu millet helal etmez . Yeter artık artık yeter . Hem hükümetimize posta koy hem de para iste . Erteleme dahi olmasın kabul etmeyin . Herkes ayağını yorgana göre uzatsın . Bu milletin alınteri .

konyalı

spor kulüplerine ve zenginlere verilen tek kuruşu dahi helal etmiyorum öbür tarafta mutlaka helalleşeceğiz
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
Süper Lig'de Anderson Talisca bombası patladı
Spor

Süper Lig'de Anderson Talisca bombası patladı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, sezon sonu kulüpten ayrılıyor. Süper Lig devi, Anderson Talisca için ..
İtalya Başbakanı gündem oldu: Merhaba ben kalt.. Meloni
Dünya

İtalya Başbakanı gündem oldu: Merhaba ben kalt.. Meloni

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den daha önceden kendisine “kalt..” diyen Campania Başkanı De Luca ile karşıya karşıya gelince olanlar oldu...
Biz değil Almanya'da yaşayan gurbetçi söylüyor! 'Market arabasının dibini dolduramıyoruz'
Sosyal Medya

Biz değil Almanya'da yaşayan gurbetçi söylüyor! 'Market arabasının dibini dolduramıyoruz'

Türkiye'yi hedef alıp Almanya'yı güzelleyenlere cevap, Almanya'da yaşayan gurbetçi bir vatandaştan geldi.
Türk kızı dediler Haçlı artığı çıktı: Özel’in Gezi aklaması elinde patladı!
Aktüel

Türk kızı dediler Haçlı artığı çıktı: Özel’in Gezi aklaması elinde patladı!

Gezi’de üç-beş ağacı bahane ederek ülkeyi yakıp yıkan ve Batı destekli bu kirli ihanet planını “çağdaş Türk gençliğinin isyanı” diye yutturm..
Bahçeli o danışmanını görevden aldı. Nedeni ise?
Gündem

Bahçeli o danışmanını görevden aldı. Nedeni ise?

Eski MHP milletvekili, Devlet Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz'un görevine son verildi. Bahçeli’nini Olcay Kılavuz’u neden görevden aldı..
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan alçak sözler: Siyonist rüya gerçeğe dönüştü
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan alçak sözler: Siyonist rüya gerçeğe dönüştü

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama en büyük desteği veren ABD'de, İsrail’in kuruluş yıldönümünde konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23