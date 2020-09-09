Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 9 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 9 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 9 Eylül 2016 tarihli “Kıblesini şaşıranlar pisliklerini bize bulaştırmasınlar” başlığıyla servis ettiği haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Sözcü'nün “Kıblesini şaşıranlar pisliklerini bize bulaştırmasınlar” manşetini fırsat bilip, hadi bakalım, dökelim ortaya ne varsa… Gürsel Tekin’in, Erdoğan Toprak’la birlikte “Zaman gazetesi vicdandır, her gün takip ediyoruz” diye açıklama yapmasını.. Ya da 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle kolkola giren Gürsel Tekin’in gazetecilerin karşısına geçip “Sultanbeyli ismi ne kadar gerçekse 17-25 Aralık o kadar gerçektir. Daha ötesi de vardı ancak o operasyonlar maalesef yapılamadı. 25'inden sonra imar çetelerinin dosyası açılacaktı ki o zaman siz görecektiniz. O zaman savcıya, polise müdahale edildiği için açılamadı” demesini ne yapacağız? FETÖ'cülere karşı imiş gibi görünüp, onların kumpaslarını gerçek gibi gösteren Sabahat Akkiraz’ın attığı “17 Aralık için takipsizlik kararı alınınca ne oldu ki? Her yerden bağırıyorlar işte ; #HırsızVar Allah kimseyi hırsızı, arsızı ve zalimi savunmak zorunda bırakmasın. Bundan daha küçültücü ne olabilir ki #HırsızVar” tweetlerini? Dersaneler kapatılırken, FATÖ'nün medya organlarına, Bank Asya'ya el konulurken, ölümüne bir mücadele ile karşı çıkan Umut Oran’ın “17 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu'nun yapıldığı saatlerde Recep Tayyip Erdoğan ve aile fertleri arasında gerçekleşen telefon görüşme trafik ve sinyal (HTS) kayıtlarına dair tarafıma ulaşan bazı bilgiler bulunmaktadır” diye Meclis’te soru önergesi verip, FETÖ’yle nasıl bir ilişki içinde olduğunu faş etmesini? Bari sussaydınız da, bunları hatırlatmasaydınız!” dedi.