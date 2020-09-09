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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 9 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-09 15:18:46
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 9 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 9 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 9 Eylül 2016 tarihli “Kıblesini şaşıranlar pisliklerini bize bulaştırmasınlar” başlığıyla servis ettiği haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Sözcü'nün “Kıblesini şaşıranlar pisliklerini bize bulaştırmasınlar” manşetini fırsat bilip, hadi bakalım, dökelim ortaya ne varsa… Gürsel Tekin’in, Erdoğan Toprak’la birlikte “Zaman gazetesi vicdandır, her gün takip ediyoruz” diye açıklama yapmasını.. Ya da 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle kolkola giren Gürsel Tekin’in gazetecilerin karşısına geçip “Sultanbeyli ismi ne kadar gerçekse 17-25 Aralık o kadar gerçektir. Daha ötesi de vardı ancak o operasyonlar maalesef yapılamadı. 25'inden sonra imar çetelerinin dosyası açılacaktı ki o zaman siz görecektiniz. O zaman savcıya, polise müdahale edildiği için açılamadı” demesini ne yapacağız? FETÖ'cülere karşı imiş gibi görünüp, onların kumpaslarını gerçek gibi gösteren Sabahat Akkiraz’ın attığı “17 Aralık için takipsizlik kararı alınınca ne oldu ki? Her yerden bağırıyorlar işte ; #HırsızVar Allah kimseyi hırsızı, arsızı ve zalimi savunmak zorunda bırakmasın. Bundan daha küçültücü ne olabilir ki #HırsızVar” tweetlerini? Dersaneler kapatılırken, FATÖ'nün medya organlarına, Bank Asya'ya el konulurken, ölümüne bir mücadele ile karşı çıkan Umut Oran’ın “17 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu'nun yapıldığı saatlerde Recep Tayyip Erdoğan ve aile fertleri arasında gerçekleşen telefon görüşme trafik ve sinyal (HTS) kayıtlarına dair tarafıma ulaşan bazı bilgiler bulunmaktadır” diye Meclis’te soru önergesi verip, FETÖ’yle nasıl bir ilişki içinde olduğunu faş etmesini? Bari sussaydınız da, bunları hatırlatmasaydınız!” dedi.

#1
Foto - ZAMAN, 9 Eylül 2012 “25. yıl, Avusturya Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kutlandı” FETÖ'cü Zaman gazetesinin, CIA ile işbirliği yaptığının belgesi niteliğindeki haberi, kendileri yayınlamışlar.. Avusturya Cumhurbaşkanlığı’nın bir sarayı varmış… Üstelik, Türkiye’deki bir gazetenin 25. kuruluş yıldönümü burada kutlanmış… Bizde de hata var, Türkiye'deki bir gazetenin 25. kuruluş yıldönümü Avusturya'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'da niye kutlanır, görememişiz… Hele hele, Akit gazetesi'ni, 2005 yılında Almanya yasaklarken, Zaman gazetesi saraylarda niye ağırlanıyor diye, o gün sorgulamamışız..

ZAMAN, 9 Eylül 2012 “25. yıl, Avusturya Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kutlandı” FETÖ'cü Zaman gazetesinin, CIA ile işbirliği yaptığının belgesi niteliğindeki haberi, kendileri yayınlamışlar.. Avusturya Cumhurbaşkanlığı’nın bir sarayı varmış… Üstelik, Türkiye’deki bir gazetenin 25. kuruluş yıldönümü burada kutlanmış… Bizde de hata var, Türkiye'deki bir gazetenin 25. kuruluş yıldönümü Avusturya'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'da niye kutlanır, görememişiz… Hele hele, Akit gazetesi'ni, 2005 yılında Almanya yasaklarken, Zaman gazetesi saraylarda niye ağırlanıyor diye, o gün sorgulamamışız..

#2
Foto - CUMHURİYET, 9 Eylül 2013

CUMHURİYET, 9 Eylül 2013 "Şiddet ve baskı kaybettirdi" Tokyo Olimpiyatları'nın hangi ülkede yapılacağının oylamasında, emperyal devletler, halkı müslüman olan ülkeleri bile, baskı ile kullandılar, darbeci Sisi'nin Mısır'ı bile Türkiye yanında durmadı, sonuçta da darbecilerin, işgalcilerin kendi aralarındaki anlaşma gereği Türkiye dışındaki bir ülke seçildi.. Cumhuriyet gazetesi bunu, "İktidarın Gezi Direnişi'ndeki tavrı" ile açıklıyor.. Kimbilir, belki de doğru söylüyorlar.. İktidar direnmeseydi, ülkede sandık dışında hükümet değişseydi, emperyal devletler de bize bir parmak bal verirdi. Ama snuca bakalım. Ne oldu o 2020 Tokyo Olimpiyatları? 2020'deyiz değil mi? Var mı bir haber? Allah büyüktür.. Aynı gazetede, “Bunun için mi çağırdınız?” başlığı da hayli ilginç. Suriyelinin gelmesini de istemez, gelenin kampta kalmasını da, kampta kalmayanın sokakta dolaşmasını da… Sırf “Erdoğan ne yaptıysa ona pislik atalım” mantığıyla yaşamak zor değil mi Cumhuriyet’çiler?

#3
Foto - SÖZCÜ, 9 Eylül 2013 “Türkiye’ye olimpiyatı Tayyip kaybettirdi!” Biz “Boşa masraf” diye karşı çıktık, siz Erdoğan düşmanlığından karşı çıktınız, olimpiyatların İstanbul’da yapılmasına… Sonuçta başka yerde karar kılındı, bu sefer de “Niye İstanbul’da yapılmıyor” diye Erdoğan’a saldırıyorsunuz… Eğer alsaydık,

SÖZCÜ, 9 Eylül 2013 “Türkiye’ye olimpiyatı Tayyip kaybettirdi!” Biz “Boşa masraf” diye karşı çıktık, siz Erdoğan düşmanlığından karşı çıktınız, olimpiyatların İstanbul’da yapılmasına… Sonuçta başka yerde karar kılındı, bu sefer de “Niye İstanbul’da yapılmıyor” diye Erdoğan’a saldırıyorsunuz… Eğer alsaydık, "şu kadar stad yapıldı, korona sebebi ile Olimpiyatylar da yapılamadı. her şey elimizde kaldı" diyeceklerdi.. Sizin de işiniz Cumhuriyet’çiler gibi zor, Sözcü ekibi…

#4
Foto - ZAMAN, 9 Eylül 2014 “Polis, önce bebeğini sonra eşini kaybetti” FETÖ'cü gazetede, ahlaksızca bir haber.. “Polis, önce bebeğini sonra eşini kaybetti” başlığı ile, bebeği, bir anneyi istismar ediyorlar.. O polise isnat edilen suçları hiç yazmıyorlar.. O polisin, o anneye yaşattıklarından bahsetmiyorlar.. Biz yine o anneye de, o bebeğe de üzülüyoruz da, siz kumpasla hayatını kararttıklarınız için hiç üzüldünüz mü? O polisin kurduğu, uyguladığı kumpasla hapse atılanların ailelerinden kaybedilenleri niye görmediniz? Onlarca kişiyi, sırf kendi adamlarına yer açmak ya da küçük hesaplarını daha kolay uygulamak için hapse yollayan adam üzerinden nasıl duygu sömürüsü yapabileceğinizi düşünüyorsunuz?

ZAMAN, 9 Eylül 2014 “Polis, önce bebeğini sonra eşini kaybetti” FETÖ'cü gazetede, ahlaksızca bir haber.. “Polis, önce bebeğini sonra eşini kaybetti” başlığı ile, bebeği, bir anneyi istismar ediyorlar.. O polise isnat edilen suçları hiç yazmıyorlar.. O polisin, o anneye yaşattıklarından bahsetmiyorlar.. Biz yine o anneye de, o bebeğe de üzülüyoruz da, siz kumpasla hayatını kararttıklarınız için hiç üzüldünüz mü? O polisin kurduğu, uyguladığı kumpasla hapse atılanların ailelerinden kaybedilenleri niye görmediniz? Onlarca kişiyi, sırf kendi adamlarına yer açmak ya da küçük hesaplarını daha kolay uygulamak için hapse yollayan adam üzerinden nasıl duygu sömürüsü yapabileceğinizi düşünüyorsunuz?

#5
Foto - SÖZCÜ, 9 Eylül 2014 “Zenginler yaşasın diye, fakirler ölüyor!” Sözcü öyle bir manşet atmış ki, sanki o milyon dolarlık projelerde oturanlar da kendileri değil… CHP’nin vekili satıyor, dağıtıyor rezidans dairelerini, genel başkanı bile sıraya giriyor, Buz Rezidans rezaletinde görmedik mi? Kendi kurdukları düzenin rezilliğinden yine kendileri şikayet ediyor!

SÖZCÜ, 9 Eylül 2014 “Zenginler yaşasın diye, fakirler ölüyor!” Sözcü öyle bir manşet atmış ki, sanki o milyon dolarlık projelerde oturanlar da kendileri değil… CHP’nin vekili satıyor, dağıtıyor rezidans dairelerini, genel başkanı bile sıraya giriyor, Buz Rezidans rezaletinde görmedik mi? Kendi kurdukları düzenin rezilliğinden yine kendileri şikayet ediyor!

#6
Foto - TARAF, 9 Eylül 2014 “IŞİD’e MKE mühimmatı” Başka kıtadaki Amerika’nın silahını geçtik, tankı bile vardı IŞİD'li teröristlerin elinde, onların bir satır haberini yapmayan Taraf, bölge ülkelerine sattığımız mermiler bir şekilde ellerine geçti diye “Türkiye teröre destek veriyor” algısı oluşturmaya çalışıyordu… Sahi, CIA emri ile yayın yapan Taraf’ın bu operasyonel haberlerine imza atan Hüseyin Özay nerededir şimdi?

TARAF, 9 Eylül 2014 “IŞİD’e MKE mühimmatı” Başka kıtadaki Amerika’nın silahını geçtik, tankı bile vardı IŞİD'li teröristlerin elinde, onların bir satır haberini yapmayan Taraf, bölge ülkelerine sattığımız mermiler bir şekilde ellerine geçti diye “Türkiye teröre destek veriyor” algısı oluşturmaya çalışıyordu… Sahi, CIA emri ile yayın yapan Taraf’ın bu operasyonel haberlerine imza atan Hüseyin Özay nerededir şimdi?

#7
Foto - SÖZCÜ, 9 Eylül 2015 “Tıraşı bırakın Kandil’e girin!” FETÖ'cüleri TSK'dan tasfiye ettikten sonra, tıraşı bıraktık, Kandil'e girdik, peki siz ne yaptınız? Kendini komik zanneden Yılmaz Özdil’iniz bu sefer de, “Bence yerleşir etmişizdir Kandil’i. Yerlere yatmışlardır. Bombalarla değil ama… Gülmekten ölmüşlerdir!” diye aklınca dalga geçmeye kalkmadı mı? Bugün PKK bitme noktasına gelmedi mi? Sözcü artık, istismar edeceği tabutlar yerine,

SÖZCÜ, 9 Eylül 2015 “Tıraşı bırakın Kandil’e girin!” FETÖ'cüleri TSK'dan tasfiye ettikten sonra, tıraşı bıraktık, Kandil'e girdik, peki siz ne yaptınız? Kendini komik zanneden Yılmaz Özdil’iniz bu sefer de, “Bence yerleşir etmişizdir Kandil’i. Yerlere yatmışlardır. Bombalarla değil ama… Gülmekten ölmüşlerdir!” diye aklınca dalga geçmeye kalkmadı mı? Bugün PKK bitme noktasına gelmedi mi? Sözcü artık, istismar edeceği tabutlar yerine, "HDP'ye oy verin, yazıktır, onlar da kazansın" diyerek, PKK propagandasına başlamadı mı?

#8
Foto - CUMHURİYET, 9 Eylül 2015 “Uzun bıçaklar gecesi” PKK Güneydoğu’da yakılmadık parti binası bırakmaz, Akit'in gazete binasının molotofundan bombasına görmediği saldırı şekli kalmaz, bu Cumhuriyet kafasının tek hece sesi çıkmaz… Ama HDP binası önünde gösteri olur, Hürriyet gazetesinin bir tane camı taşla kırılır, hemen Müslümanlara “Nazi” benzetmesi yapılıp “Uzun Bıçaklar Gecesi” diye sürmanşet atılır… HDP'nin desteklediği PKK, onlarca askerimizi şehid eder,

CUMHURİYET, 9 Eylül 2015 “Uzun bıçaklar gecesi” PKK Güneydoğu’da yakılmadık parti binası bırakmaz, Akit'in gazete binasının molotofundan bombasına görmediği saldırı şekli kalmaz, bu Cumhuriyet kafasının tek hece sesi çıkmaz… Ama HDP binası önünde gösteri olur, Hürriyet gazetesinin bir tane camı taşla kırılır, hemen Müslümanlara “Nazi” benzetmesi yapılıp “Uzun Bıçaklar Gecesi” diye sürmanşet atılır… HDP'nin desteklediği PKK, onlarca askerimizi şehid eder, "cinnet" olmaz.. HDP binası önünde gösteri yapılınca, "cinnet" olur. Bunu yazan da, Kemalist geçinen Cumhuriyet olur..

#9
Foto - SÖZCÜ, 9 Eylül 2016 “Kıblesini şaşıranlar pisliklerini bize bulaştırmasınlar” Sözcü'nün “Kıblesini şaşıranlar pisliklerini bize bulaştırmasınlar” manşetini fırsat bilip, hadi bakalım, dökelim ortaya ne varsa… Gürsel Tekin’in, Erdoğan Toprak’la birlikte “Zaman gazetesi vicdandır, her gün takip ediyoruz” diye açıklama yapmasını.. Ya da 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle kolkola giren Gürsel Tekin’in gazetecilerin karşısına geçip “Sultanbeyli ismi ne kadar gerçekse 17-25 Aralık o kadar gerçektir. Daha ötesi de vardı ancak o operasyonlar maalesef yapılamadı. 25'inden sonra imar çetelerinin dosyası açılacaktı ki o zaman siz görecektiniz. O zaman savcıya, polise müdahale edildiği için açılamadı” demesini ne yapacağız? FETÖ'cülere karşı imiş gibi görünüp, onların kumpaslarını gerçek gibi gösteren Sabahat Akkiraz’ın attığı “17 Aralık için takipsizlik kararı alınınca ne oldu ki? Her yerden bağırıyorlar işte ; #HırsızVar Allah kimseyi hırsızı, arsızı ve zalimi savunmak zorunda bırakmasın. Bundan daha küçültücü ne olabilir ki #HırsızVar” tweetlerini? Dersaneler kapatılırken, FATÖ'nün medya organlarına, Bank Asya'ya el konulurken, ölümüne bir mücadele ile karşı çıkan Umut Oran’ın “17 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu'nun yapıldığı saatlerde Recep Tayyip Erdoğan ve aile fertleri arasında gerçekleşen telefon görüşme trafik ve sinyal (HTS) kayıtlarına dair tarafıma ulaşan bazı bilgiler bulunmaktadır” diye Meclis’te soru önergesi verip, FETÖ’yle nasıl bir ilişki içinde olduğunu faş etmesini? Bari sussaydınız da, bunları hatırlatmasaydınız!

SÖZCÜ, 9 Eylül 2016 “Kıblesini şaşıranlar pisliklerini bize bulaştırmasınlar” Sözcü'nün “Kıblesini şaşıranlar pisliklerini bize bulaştırmasınlar” manşetini fırsat bilip, hadi bakalım, dökelim ortaya ne varsa… Gürsel Tekin’in, Erdoğan Toprak’la birlikte “Zaman gazetesi vicdandır, her gün takip ediyoruz” diye açıklama yapmasını.. Ya da 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle kolkola giren Gürsel Tekin’in gazetecilerin karşısına geçip “Sultanbeyli ismi ne kadar gerçekse 17-25 Aralık o kadar gerçektir. Daha ötesi de vardı ancak o operasyonlar maalesef yapılamadı. 25'inden sonra imar çetelerinin dosyası açılacaktı ki o zaman siz görecektiniz. O zaman savcıya, polise müdahale edildiği için açılamadı” demesini ne yapacağız? FETÖ'cülere karşı imiş gibi görünüp, onların kumpaslarını gerçek gibi gösteren Sabahat Akkiraz’ın attığı “17 Aralık için takipsizlik kararı alınınca ne oldu ki? Her yerden bağırıyorlar işte ; #HırsızVar Allah kimseyi hırsızı, arsızı ve zalimi savunmak zorunda bırakmasın. Bundan daha küçültücü ne olabilir ki #HırsızVar” tweetlerini? Dersaneler kapatılırken, FATÖ'nün medya organlarına, Bank Asya'ya el konulurken, ölümüne bir mücadele ile karşı çıkan Umut Oran’ın “17 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu'nun yapıldığı saatlerde Recep Tayyip Erdoğan ve aile fertleri arasında gerçekleşen telefon görüşme trafik ve sinyal (HTS) kayıtlarına dair tarafıma ulaşan bazı bilgiler bulunmaktadır” diye Meclis’te soru önergesi verip, FETÖ’yle nasıl bir ilişki içinde olduğunu faş etmesini? Bari sussaydınız da, bunları hatırlatmasaydınız!

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