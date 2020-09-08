Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 8 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

SÖZCÜ, 8 Eylül 2015 . “Yıllardır aynı masal.” "Kaç şehidimiz var bilmiyoruz" diye manşet atmış.. PKK'nın saldırısında, Reuters, ANF'ye dayanarak şehid olan asker sayısını 31 olarak iddia etmişti, PKK'nın propagandası olsun diye.. Sözcü de, gazeteye koyamamış ama, internet sitesine hemen alıntılamıştı. O tarihde, akit gazetesi, "bunun hainlik olduğu"nu yazınca, Sözcü gazetesi dava açmış, bir de üstüne üstlük, AK Parti'nin diktatörlük kurduğu iddia edilen bu yıllarda, hem şehid asker sayısını fazla gösterip, PKK'ya hizmet edip, bir de buna itiraz eden Akit'ten tazminat kazanmıştı.. Gelelim bugüne. PKK'nın propagandasını yapmak için "kaç şehidimiz var" bilemediğimizin iddia edildiği günlerden, FETÖ'yü tasfiye ettikten sonra, "Kaç PKK'lı etkisiz hale getirildi, sayılamıyor" noktasına geldik.. Peki bu Sözcü'de bir değişiklik var mı? Yok.. O PKK'nın uzantısı HDP'nin eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ile, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, kahvaltıda buluşturma hazırlıkları yapıyorlar şimdi.. PKK'ya karşıtlıkları da yalan, Atatürkçülükleri de yalan, bunların..