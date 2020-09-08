2020-09-08 15:11:16 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 8 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 8 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Kemalist Cumhuriyet’in 8 Eylül 2013 tarihli "Prens 'bölgeyi' sordu" başlığıyla servis ettiği haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Türkiye'de saltanatın kaldırılmasını her yıl büyük şaşaalarla kutlayan Kemalist Cumhuriyet'in, Monaco'daki prense hayranlığına bakın. Birinci sayfadan "Barış; sözü yetmedi" diyerek, Tayyip Erdoğan'ın barış eksenli konuşmasına rağmen, Tokyo Olimpiyatlarının Türkiye'ye verilmediğini yazmışlar.. Akılları sıra alay ederek de, olimpiyatların Türkiye'ye verilmemesinin gerekçesini de üst başlıkta vermişler: "Prens 'bölgeyi' sordu" Saltanata karşı iseniz. Krallığa, padişahlığa karşı iseniz, o "prens"in, birinci sayfanızda ne işi var, Cumhuriyet?” dedi.