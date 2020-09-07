Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 7 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

CUMHURİYET, 7 Eylül 2016 "Damat İHA'larının bütçeye maliyeti" Amerikan uşaklığını örüyor musunuz? İsrailciliği, İngiliz muhibbanlığını görüyor musunuz? Bu ülkenin bir çocuğu, geceli gündüzlü çalışıp, İHA'lar yapmış hatta bugün SİHA'lar yapmış, kemalist geçinen, yerliyiz diyen, "Bağımsız Türkiye'den yanayız" diyen Cumhuriyet gazetesi, sanki bilmiyorlarmış gibi, alçakca iftiralarla İHA'ların maliyetini soruyor.. Niye? Çünkü İHA'lar artık İsrail'den alınmayacak, ABD'den alınmayacak, yerli olarak yapılacak. Çünkü, o yerli yapılanın başında yıllardır o alanda çalışan Milli Görüş'ten bir isim var.. Çünkü o kişi, aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın damadı.. Çünkü o kişi, "40 m2lik odada, 10 yıl geceli gündüzlü çalıştım" diyerek, nasıl bir vatansever olduğunu ispatlamış bir kişi.. Aynı rezilliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu yaptı, "Bayraktar'ın vakfına teşvikler verilmiş" dedi.. Aslında verilen teşvik falan yoktu. Gençler teknolojiye adapte olsun diye, onlara Bayraktar'a ait vakfın ücretsiz olarak verdiği kurslara, öğrencilerin taşınmasını belediye üstlenmişti.. O taşımada kullanılan otobüsleri bile, "yandaşa kıyak" diye gösterdiler, o güzel insanı o çalışmadan ayrılmaya mecbur ettiler.. Yazıklar olsun; vatanseverleri küstürüp, ABD'ye, İngiliz'e, İsrail'e alan açmaya çalışan kim var ise, hepsine..