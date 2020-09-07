2020-09-07 13:37:33 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 7 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit gazetesi Sorunlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 7 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Kemalist Sözcü’nün, 7 Eylül 2013 tarihli ve "Sırtını sıvazladı" başlıklı haberini ele alan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, ABD uşaklığına soyunup, Türkiye'nin Başbakanı'nı itibarsızlaştırmaya çalışıyor.. Türkiye'nin Başbakanı Erdoğan önde, ABD Başkanı Obama arkada kalmış.. Hatta kendisi de Erdoğan'ın öne geçmesine razı olmuş ki, sırtına elini vermiş.. Türkiye'nin Başbakanı'nı itibarsızlaştırarak, ne kazanacak ise, Sözcü bu fotoğrafı, "sırtını sıvazladı" diye veriyor. Sayfanın altında ise, DAEŞ'li teröristlerin fotoğrafına, "AKP iktidarı işte bunları destekliyor" başlığı atmışlar. Hainlik değil de, nedir bu? O DAEŞ'i bitiren AK Parti değil mi? Yoksa, Sözcü'nün yapmak istediği, "Türkiye, DAEŞ'e destek veriyor" gibi bir algı ile, ABD'nin PKK'ya yardım etmede elini mi güçlendirmek?” ifadelerini kullandı.