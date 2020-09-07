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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 7 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-07 13:37:33
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 7 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit gazetesi Sorunlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 7 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Kemalist Sözcü’nün, 7 Eylül 2013 tarihli ve "Sırtını sıvazladı" başlıklı haberini ele alan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü, ABD uşaklığına soyunup, Türkiye'nin Başbakanı'nı itibarsızlaştırmaya çalışıyor.. Türkiye'nin Başbakanı Erdoğan önde, ABD Başkanı Obama arkada kalmış.. Hatta kendisi de Erdoğan'ın öne geçmesine razı olmuş ki, sırtına elini vermiş.. Türkiye'nin Başbakanı'nı itibarsızlaştırarak, ne kazanacak ise, Sözcü bu fotoğrafı, "sırtını sıvazladı" diye veriyor. Sayfanın altında ise, DAEŞ'li teröristlerin fotoğrafına, "AKP iktidarı işte bunları destekliyor" başlığı atmışlar. Hainlik değil de, nedir bu? O DAEŞ'i bitiren AK Parti değil mi? Yoksa, Sözcü'nün yapmak istediği, "Türkiye, DAEŞ'e destek veriyor" gibi bir algı ile, ABD'nin PKK'ya yardım etmede elini mi güçlendirmek?” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - TARAF, 7 Eylül 2012

TARAF, 7 Eylül 2012 "Taraf'tan, Akit ve Miroğlu için suç duyurusu ve dava" FETÖ'cü Taraf gazetesi, Akit için suç duyurusunda bulunmuş.. Kimler bulunmadı ki, bugüne kadar.. Hepsinden, alnımızın akı ile çıktık.. Taraf da eksik kalmamış. Ama bugün Akit yine var, yine mücadelesini sürdürüyor, suç duyurusunda bulunan Taraf nerde? Var mı bir bilen?

#2
Foto - SÖZCÜ, 7 Eylül 2012

SÖZCÜ, 7 Eylül 2012 "Türkiye yangın yeri ATAM" Kemalist Sözcü'nün, siyasi iktidara karşı sopa kullanma amacı ile sürekli istismar ettiği üst düzey subaylar gerekli tedbirleri almamışlar, bir cephanede patlama olmuş, 25 askerimiz şehid olmuş.. Sözcü yine Atatürk istismarı ile olayı kapatma derdinde.. "Türkiye yangın yeri ATAM" diyerek, sorumlusu Atatürkçü generaller değilmiş, siyasi irade imiş gibi algı peşinde koşuyor.

#3
Foto - CUMHURİYET, 7 Eylül 2012

CUMHURİYET, 7 Eylül 2012 "Sorumlusu kim?" Kemalist Cumhuriyet, TSK'nın kontrolündeki bir cephanede yaşanan patlamada, sorumlunun kim olduğu belli değilmiş gibi, kafa karıştırmaki çin "Sorumlusu kim?" diye başlık atıyor. Sorumlusu kim olacak, yıllardır kendi işi dışında siyasi her konuya müdahil olan, Cumhuriyet gazetesinin de alkış tuttuğu, ideolojinin esiri olan bir avuç general. Asli görevini yapmayan o bazı generaller yüzünden, TSK'ya FETÖ'cüler sızdı. Siyasete müdahil olan o bazı generaller yüzünden ordu asli görevini yapamaz hale geldi.. Sonra da, Cumhuriyet soruyor: "Sorumlusu kim?" Kesin olan bir şey var, sorumlusu Tayyip Erdoğan değil.. Ama kemalist Cumhuriyet, aslında tam da onu demek istiyor da, açıkca diyemiyor.

#4
Foto - SÖZCÜ, 7 Eylül 2013

SÖZCÜ, 7 Eylül 2013 "Sırtını sıvazladı" Kemalist Sözcü, ABD uşaklığına soyunup, Türkiye'nin Başbakanı'nı itibarsızlaştırmaya çalışıyor.. Türkiye'nin Başbakanı Erdoğan önde, ABD Başkanı Obama arkada kalmış.. Hatta kendisi de Erdoğan'ın öne geçmesine razı olmuş ki, sırtına elini vermiş.. Türkiye'nin Başbakanı'nı itibarsızlaştırarak, ne kazanacak ise, Sözcü bu fotoğrafı, "sırtını sıvazladı" diye veriyor. Sayfanın altında ise, DAEŞ'li teröristlerin fotoğrafına, "AKP iktidarı işte bunları destekliyor" başlığı atmışlar. Hainlik değil de, nedir bu? O DAEŞ'i bitiren AK Parti değil mi? Yoksa, Sözcü'nün yapmak istediği, "Türkiye, DAEŞ'e destek veriyor" gibi bir algı ile, ABD'nin PKK'ya yardım etmede elini mi güçlendirmek?

#5
Foto - SÖZCÜ, 7 Eylül 2013

SÖZCÜ, 7 Eylül 2013 "Sırtını sıvazladı" Kemalist Sözcü, ABD uşaklığına soyunup, Türkiye'nin Başbakanı'nı itibarsızlaştırmaya çalışıyor.. Türkiye'nin Başbakanı Erdoğan önde, ABD Başkanı Obama arkada kalmış.. Hatta kendisi de Erdoğan'ın öne geçmesine razı olmuş ki, sırtına elini vermiş.. Türkiye'nin Başbakanı'nı itibarsızlaştırarak, ne kazanacak ise, Sözcü bu fotoğrafı, "sırtını sıvazladı" diye veriyor. Sayfanın altında ise, DAEŞ'li teröristlerin fotoğrafına, "AKP iktidarı işte bunları destekliyor" başlığı atmışlar. Hainlik değil de, nedir bu? O DAEŞ'i bitiren AK Parti değil mi? Yoksa, Sözcü'nün yapmak istediği, "Türkiye, DAEŞ'e destek veriyor" gibi bir algı ile, ABD'nin PKK'ya yardım etmede elini mi güçlendirmek?

#6
Foto - BUGÜN, 7 Eylül 2014

BUGÜN, 7 Eylül 2014 "Erdoğan yardımdan soruşturulmalı" Bugün halen, sol bir çizgide gibi gözüken yayını ile karşımızda olan t24'ün sahibi Doğan Akın, FETÖ'cü gazeteye konuk olmuş. Düşünün, 17-25 Aralık'ın üzerinden, nerede ise 1 yıl geçmiş, adam hala FETÖ'nün hainliğini anla(ya)mamış olmalı ki, onların gazetesine demeç veriyor, üstelik bir de Erdoğan'a çamur atıp, FETÖ'nün değirmenine su taşıyor..

#7
Foto - SÖZCÜ, 7 Eylül 2015

SÖZCÜ, 7 Eylül 2015 "Bu ne vicdan yarabbim, inanamıyoruz" Kemalist Sözcü gazetesi, PKK karşıtı gibi gözükerek, Dağlıca'da verdiğimiz şehitlerin üzerinden "Bu ne vicdan yarabbim, inanamıyoruz" başlığını atıyor. Aslında bu sözü bizim söylememiz gerekiyor.. Çünkü, o tarihde, ABD'nin kuklası olan FETÖ'cü generaller, TSK içinde idi.. Biz de buna inanamıyorduk.. Bu başlığı attıktan 1 ay sonra, aynı gazete, PKK'nın uzantısı HDP'nin barajı geçmesi gerektiğini yazarak, okurlarına "HDP'ye oy verin" çağrısı yapıyordu.. Bu nasıl bir vicdansızlıktı, biz de buna inanamıyoruz.. Bir saldırıda 15 askerimiz şehid edenlerin partisine, Sözcü gazetesi, nasıl olup da "Oy verin" çağrısı yaptı, bir anlatmalı.. Onlar anlatmıyorsa, savcı bunları çağırıp sormalı: "Sizde hiç vicdan yok mu? Böyle bir çağrıyı nasıl yapabildiniz" demeli..

#8
Foto - SÖZCÜ, 7 Eylül 2015

SÖZCÜ, 7 Eylül 2015 "Bu ne vicdan yarabbim, inanamıyoruz" Kemalist Sözcü gazetesi, PKK karşıtı gibi gözükerek, Dağlıca'da verdiğimiz şehitlerin üzerinden "Bu ne vicdan yarabbim, inanamıyoruz" başlığını atıyor. Aslında bu sözü bizim söylememiz gerekiyor.. Çünkü, o tarihde, ABD'nin kuklası olan FETÖ'cü generaller, TSK içinde idi.. Biz de buna inanamıyorduk.. Bu başlığı attıktan 1 ay sonra, aynı gazete, PKK'nın uzantısı HDP'nin barajı geçmesi gerektiğini yazarak, okurlarına "HDP'ye oy verin" çağrısı yapıyordu.. Bu nasıl bir vicdansızlıktı, biz de buna inanamıyoruz.. Bir saldırıda 15 askerimiz şehid edenlerin partisine, Sözcü gazetesi, nasıl olup da "Oy verin" çağrısı yaptı, bir anlatmalı.. Onlar anlatmıyorsa, savcı bunları çağırıp sormalı: "Sizde hiç vicdan yok mu? Böyle bir çağrıyı nasıl yapabildiniz" demeli..

#9
Foto - KARAR, 7 Eylül 2016

KARAR, 7 Eylül 2016 "FETÖ bakanın cebine kadar girmiş" Ahmet Davutoğlu'nun gazetesinde, bir FETÖ itirafı.. Şimdilerde kısık sesle Erdoğan karşıtlığı yapan Beşir Atalay'ın İçişleri Bakanlığı döneminde, cebine "Sen Şia'sın" diye not konulmuş. Yetmemiş, bu notu okuduğunda bağırıp çağırmasını da dinlemeye almışlar.. Her eri bu kadar ele geçiren pervasız bir FETÖ örgütü için, şimdi Ahmet Davutoğlu "mağduriyetler var" diye savunmaya geçiyor.. Kendileri manşete çıkartmışlar, kimleri nasıl dinlediklerini. Bu örgüte acıma olur mu? Bu örgüte "terör örgütü" demeyenlere acıma olur mu?

#10
Foto - CUMHURİYET, 7 Eylül 2016

CUMHURİYET, 7 Eylül 2016 "Damat İHA'larının bütçeye maliyeti" Amerikan uşaklığını örüyor musunuz? İsrailciliği, İngiliz muhibbanlığını görüyor musunuz? Bu ülkenin bir çocuğu, geceli gündüzlü çalışıp, İHA'lar yapmış hatta bugün SİHA'lar yapmış, kemalist geçinen, yerliyiz diyen, "Bağımsız Türkiye'den yanayız" diyen Cumhuriyet gazetesi, sanki bilmiyorlarmış gibi, alçakca iftiralarla İHA'ların maliyetini soruyor.. Niye? Çünkü İHA'lar artık İsrail'den alınmayacak, ABD'den alınmayacak, yerli olarak yapılacak. Çünkü, o yerli yapılanın başında yıllardır o alanda çalışan Milli Görüş'ten bir isim var.. Çünkü o kişi, aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın damadı.. Çünkü o kişi, "40 m2lik odada, 10 yıl geceli gündüzlü çalıştım" diyerek, nasıl bir vatansever olduğunu ispatlamış bir kişi.. Aynı rezilliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu yaptı, "Bayraktar'ın vakfına teşvikler verilmiş" dedi.. Aslında verilen teşvik falan yoktu. Gençler teknolojiye adapte olsun diye, onlara Bayraktar'a ait vakfın ücretsiz olarak verdiği kurslara, öğrencilerin taşınmasını belediye üstlenmişti.. O taşımada kullanılan otobüsleri bile, "yandaşa kıyak" diye gösterdiler, o güzel insanı o çalışmadan ayrılmaya mecbur ettiler.. Yazıklar olsun; vatanseverleri küstürüp, ABD'ye, İngiliz'e, İsrail'e alan açmaya çalışan kim var ise, hepsine..

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