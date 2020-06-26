Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 26 Haziranlardaki gazete manşetleri yorumladı

Sözcü, 26 Haziran 2014 “IŞİD kafası sahillere indi” Sözcü o gün de ifade uyduruyordu, bugün de aynısına devam ediyor... Yukardaki manşette göreceğiniz üzere, “Bir gün şeriat gelecek, böyle giyinemeyeceksiniz” diye tehdit edilmiş insanlar, yerseniz... Hadi ara bul da sor, “Sana böyle dendi mi” diye... Bakmayın bunların laiklik ayağına din düşmanı kesildiğine, dertleri dinlerle değil, İslam’la... Müslüman’a İslam’ın kaidelerini hatırlatmak IŞİD kafasıdır da, İncil’in arasına para koyup çoluk çocuğu kandırmaya çalışmak “İnanç özgürlüğü”dür bunlara göre... Bu manşetin üzerinden 6 yıl geçti.. Bugün sahillere inip soralım, "Mahalle baskısı ne alemde?" diye.. Nerede ise çırılçıplak denize girenler, ne derler acaba? "Mahalle baskısını biz tesettürlülere öyle yapıyoruz ki, burada denize sokmuyoruz"dan başka, ne derler?