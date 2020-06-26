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Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 26 Haziranlardaki gazete manşetleri yorumladı

2020-06-26 14:14:51
Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 26 Haziranlardaki gazete manşetleri yorumladı

Sözcü’nün 26 Haziran 2015 tarihindeki, “IŞİD kafası sahillere indi” başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Sözcü o gün de ifade uyduruyordu, bugün de aynısına devam ediyor... “Bir gün şeriat gelecek, böyle giyinemeyeceksiniz” diye tehdit edilmiş insanlar, yerseniz... Hadi ara bul da sor, “Sana böyle dendi mi” diye... Bakmayın bunların laiklik ayağına din düşmanı kesildiğine, dertleri dinlerle değil, İslam’la... Müslüman’a İslam’ın kaidelerini hatırlatmak IŞİD kafasıdır da, İncil’in arasına para koyup çoluk çocuğu kandırmaya çalışmak “İnanç özgürlüğü”dür bunlara göre... Bu manşetin üzerinden 6 yıl geçti.. Bugün sahillere inip soralım, "Mahalle baskısı ne alemde?" diye.. Nerede ise çırılçıplak denize girenler, ne derler acaba? "Mahalle baskısını biz tesettürlülere öyle yapıyoruz ki, burada denize sokmuyoruz"dan başka, ne derler?” dedi.

#1
Foto - Sözcü, 26 Haziran 2013 “Tayyip’in gurur tablosu” Terör ülke gündeminden çıksın diye HDP’ye/PKK'ya bir şans verilmek istendi, onlar da böyle yaptı... Evet, çözüm sürecinde PKK'lılar güvenlik güçlerine silahlı saldırıları durdurdu.. Ama bu görüntülerle de Erdoğan'ı devirmek isteyenlerle kolkola girmiş oldu.. Sonuç mu? “Madem derdiniz başka, biz de bildiğimiz yoldan çözeriz” dendi ve operasyonlar başladı... Peki Sözcü taifesi utandı mı? Destek verdi mi bu görüntülerin tarihe karışmasına? Hayır.. Bu manşeti atmalarından iki yıl sonra, direkt HDP'ye baraj geçirmek için, Sözcü yazarları kolları sıvadılar.. 2013'te

Sözcü, 26 Haziran 2013 “Tayyip’in gurur tablosu” Terör ülke gündeminden çıksın diye HDP’ye/PKK'ya bir şans verilmek istendi, onlar da böyle yaptı... Evet, çözüm sürecinde PKK'lılar güvenlik güçlerine silahlı saldırıları durdurdu.. Ama bu görüntülerle de Erdoğan'ı devirmek isteyenlerle kolkola girmiş oldu.. Sonuç mu? “Madem derdiniz başka, biz de bildiğimiz yoldan çözeriz” dendi ve operasyonlar başladı... Peki Sözcü taifesi utandı mı? Destek verdi mi bu görüntülerin tarihe karışmasına? Hayır.. Bu manşeti atmalarından iki yıl sonra, direkt HDP'ye baraj geçirmek için, Sözcü yazarları kolları sıvadılar.. 2013'te "Tayyip'in gurur tablosu" diye eleştirdiklerini, 2015'te Sözcü yazarları meclise sokmak için ölümüne uğraştı ve maalesef başardılar..

#2
Foto - Zaman, 26 Haziran 2014 “28 Şubat’ın kopyası” O zaman sormadı kimse, “Sahi, 28 Şubat bütün Müslümanların üzerinden silindir gibi geçerken, FETÖ'cülere niye dokunmadı” diye... Fetullah’ın ABD'ye gidişini, 28 Şubat’ın dindarlara baskısına bağlayıp “Biz de mağduruz” diyorlardı. Sonradan anlaşıldı, sahibinin yanında oturmak için ABD'ye uçmuşlar.. Saf Müslümanları burada devlete hedef olarak gösterip,

Zaman, 26 Haziran 2014 “28 Şubat’ın kopyası” O zaman sormadı kimse, “Sahi, 28 Şubat bütün Müslümanların üzerinden silindir gibi geçerken, FETÖ'cülere niye dokunmadı” diye... Fetullah’ın ABD'ye gidişini, 28 Şubat’ın dindarlara baskısına bağlayıp “Biz de mağduruz” diyorlardı. Sonradan anlaşıldı, sahibinin yanında oturmak için ABD'ye uçmuşlar.. Saf Müslümanları burada devlete hedef olarak gösterip, "Beceremediniz gidin" diye Erbakan hükümetini indirmek için laikçilerle birlikte hareket ederken, diğer tarafdan da "Nolur, nolmaz" diyerek, ABD'ye kapağı atmışlar..FETÖ'cü Zaman, o gün Nuh Mete Yüksel'in 28 Şubat'ta dindarları hedef aldığını, aynısının 17 Aralık'tan sonra başka savcı tarafından yapıldığını iddia ediyordu.. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile gerçekler ortaya çıktı.. Nuh Mete, evet, dindarları hedef alıyordu. Ama 17-25 Aralık'tan sonra, CIA ile işbirliği yapan hainler hedef alındı.. Ki, hepsi kaçıp, CIA'ye sığındı..

#3
Foto - Taraf, 26 Haziran 2014 “İlkokulda mahrem eğitimi başladı” “Müslüman kişi, mahremleri dışındaki kişilerin yanında giyimine, davranışlarına dikkat etmeli, İslam’ın belirlediği ölçülerde fitneye sebep olmayacak şekilde davranmalıdır” ifadesinden, kim niye rahatsız olabilir? “Müslüman kişi” deniyor, Müslümansan üstüne alın, değilsen sana ne? FETÖ'nün çıkarttığı Taraf, İslam'ın çocuklarımıza öğretilmesine, işte böyle karşı çıkıyordu. Pensilvanya'daki zat; Zaman’ın manşetinden Müslümanları, Taraf’ın manşetinden laikçileri kaşımaya çalışıyordu...

Taraf, 26 Haziran 2014 “İlkokulda mahrem eğitimi başladı” “Müslüman kişi, mahremleri dışındaki kişilerin yanında giyimine, davranışlarına dikkat etmeli, İslam’ın belirlediği ölçülerde fitneye sebep olmayacak şekilde davranmalıdır” ifadesinden, kim niye rahatsız olabilir? “Müslüman kişi” deniyor, Müslümansan üstüne alın, değilsen sana ne? FETÖ'nün çıkarttığı Taraf, İslam'ın çocuklarımıza öğretilmesine, işte böyle karşı çıkıyordu. Pensilvanya'daki zat; Zaman’ın manşetinden Müslümanları, Taraf’ın manşetinden laikçileri kaşımaya çalışıyordu...

#4
Foto - Bugün, 26 Haziran 2014 “Silah sevkiyatının görüntü ve belgesi elimizde” Kılıçdaroğlu, 2014 yılında böyle diyordu, sonra çıktı kokusu... FETÖ elinize tutuşturdu o belgeleri ve fotoğrafları ki, iftira atasınız, Türkmenlere giden yardımları IŞİD’e gidiyor gibi gösterip vatana ihanet edesiniz! Peki soruldu mu hesabı? Yok.. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nu ateşe attı, kendisi rahatta... Kılıçdaroğlu çıkıp açıklasa ya, o görüntüleri kim getirdi kendisine?

Bugün, 26 Haziran 2014 “Silah sevkiyatının görüntü ve belgesi elimizde” Kılıçdaroğlu, 2014 yılında böyle diyordu, sonra çıktı kokusu... FETÖ elinize tutuşturdu o belgeleri ve fotoğrafları ki, iftira atasınız, Türkmenlere giden yardımları IŞİD’e gidiyor gibi gösterip vatana ihanet edesiniz! Peki soruldu mu hesabı? Yok.. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu’nu ateşe attı, kendisi rahatta... Kılıçdaroğlu çıkıp açıklasa ya, o görüntüleri kim getirdi kendisine?

#5
Foto - Sözcü, 26 Haziran 2014 “IŞİD kafası sahillere indi” Sözcü o gün de ifade uyduruyordu, bugün de aynısına devam ediyor... Yukardaki manşette göreceğiniz üzere, “Bir gün şeriat gelecek, böyle giyinemeyeceksiniz” diye tehdit edilmiş insanlar, yerseniz... Hadi ara bul da sor, “Sana böyle dendi mi” diye... Bakmayın bunların laiklik ayağına din düşmanı kesildiğine, dertleri dinlerle değil, İslam’la... Müslüman’a İslam’ın kaidelerini hatırlatmak IŞİD kafasıdır da, İncil’in arasına para koyup çoluk çocuğu kandırmaya çalışmak “İnanç özgürlüğü”dür bunlara göre... Bu manşetin üzerinden 6 yıl geçti.. Bugün sahillere inip soralım,

Sözcü, 26 Haziran 2014 “IŞİD kafası sahillere indi” Sözcü o gün de ifade uyduruyordu, bugün de aynısına devam ediyor... Yukardaki manşette göreceğiniz üzere, “Bir gün şeriat gelecek, böyle giyinemeyeceksiniz” diye tehdit edilmiş insanlar, yerseniz... Hadi ara bul da sor, “Sana böyle dendi mi” diye... Bakmayın bunların laiklik ayağına din düşmanı kesildiğine, dertleri dinlerle değil, İslam’la... Müslüman’a İslam’ın kaidelerini hatırlatmak IŞİD kafasıdır da, İncil’in arasına para koyup çoluk çocuğu kandırmaya çalışmak “İnanç özgürlüğü”dür bunlara göre... Bu manşetin üzerinden 6 yıl geçti.. Bugün sahillere inip soralım, "Mahalle baskısı ne alemde?" diye.. Nerede ise çırılçıplak denize girenler, ne derler acaba? "Mahalle baskısını biz tesettürlülere öyle yapıyoruz ki, burada denize sokmuyoruz"dan başka, ne derler?

#6
Foto - Cumhuriyet, 26 Haziran 2014 “Dinci baskı: Kapanın” Sahibi FETÖ soruşturmasından kaçak Sözcü gazetesi manşet atar da, genel yayın yönetmenliğini Can Dündar’a teslim edilen Cumhuriyet eksik kalır mı? “Dinci baskı”ymış, plajın girişine ikna odaları mı kurulmuş, cankurtaranlar mayoluları plajdan kovup “Haşama giyip gelin” mi demiş? Yoksa tam tersi mi olmuş? Dinci baskı mı, yoksa dindara baskı mı? Bir söyleyin hele..

Cumhuriyet, 26 Haziran 2014 “Dinci baskı: Kapanın” Sahibi FETÖ soruşturmasından kaçak Sözcü gazetesi manşet atar da, genel yayın yönetmenliğini Can Dündar’a teslim edilen Cumhuriyet eksik kalır mı? “Dinci baskı”ymış, plajın girişine ikna odaları mı kurulmuş, cankurtaranlar mayoluları plajdan kovup “Haşama giyip gelin” mi demiş? Yoksa tam tersi mi olmuş? Dinci baskı mı, yoksa dindara baskı mı? Bir söyleyin hele..

#7
Foto - Zaman 26 Haziran 2015

Zaman 26 Haziran 2015 "Utanç verici uygulamaları var" 2004 Türk ceza Kanunu mimarlarından muhafazakar İzzet Özgenç, FETÖ'nün tasfiye edilmek istendiği dönemde, doğrucu Davut'luğa soyunmuş, "Utanç verici uygulamalar var" diyor.. Ah, zinanın suç olmaktan çıkarılmasında kendinize düşen görevi yapsaydınız da, FETÖ'cülerin oyunlarını bozmak için Sulh Ceza mahkemelerindeki kararlara da biraz sabretseydiniz. Zinayı suç olmaktan çıkardınız, onun utancı ile, şimdi bir de FETÖ'cüleri sevindirdiniz.. Zaman'a sürmanşet oldunuz. 15 temmuz darbe girişiminde, 251 insanımızın katledilmesinde, sizin FETÖ'cülere cesaret verici bu açıklamalarınızın da katkısı olduğunu görebiliyor musunuz, acaba?

#8
Foto - Taraf, 26 Haziran 2015 “CHP raporuyla tüm dünyaya çağrı” Madem CHP, “Medyada gizli ya da dolaylı sahipliğin ifade özgürlüğüne engel olduğu” görüşündeydi, FETÖ’cülerin gizliden sahip olduğu gazeteler kapatılınca niye kıyamet kopardı? FETÖ'nün Taraf'ı, son dakikada Tayyip Erdoğan'ı tuzağa düşürebilir miyim diye, Abdullah Gül'ün başbakanlığa getirileceğini yazıp,

Taraf, 26 Haziran 2015 “CHP raporuyla tüm dünyaya çağrı” Madem CHP, “Medyada gizli ya da dolaylı sahipliğin ifade özgürlüğüne engel olduğu” görüşündeydi, FETÖ’cülerin gizliden sahip olduğu gazeteler kapatılınca niye kıyamet kopardı? FETÖ'nün Taraf'ı, son dakikada Tayyip Erdoğan'ı tuzağa düşürebilir miyim diye, Abdullah Gül'ün başbakanlığa getirileceğini yazıp, "B planı" diye tanıtmış. Kimbilir, "B planı" diye tanıtıp, onu ihtimal dışı bıraktırırken Ahmet Davutoğlu'nu pazarlamış da olabilir. Bugün Davutoğlu'nun geldiği noktayı gördüğümüzde, FETÖ'nün ikinci adamlar üzerinden planlar yaptığı çok net anlaşılıyor.

#9
Foto - Cumhuriyet 26 Haziran 2015 CHP Genel Başkanı Cumhuriyet'e bakın neler de demiş..

Cumhuriyet 26 Haziran 2015 CHP Genel Başkanı Cumhuriyet'e bakın neler de demiş.. "Rövanşist olmayacaklar"mış.. Yelkenler inmiş.. FETÖ'nün televizyonlarında, "Erdoğan kaçacak" diyen ve Pensilvanya'ya selam çakan bu adama güvenilir mi? Tabii ki güvenilmez. Onun derdi, AK Parti'de nifak çıkartıp, FETÖ ile birlikte ülkeyi yönetmek. Ama, Allah bunlara fırsat vermedi..

#10
Foto - Bugün, 26 Haziran 2015 “TGC: Gazeteciler büyük baskı altında” Rapor yazmış Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “İktidar, gazeteciliği terör eylemi saymaktadır” diye... Asıl siz teröristliği gazetecilik sayıyordunuz, hâlâ da sayıyorsunuz... Sırf Erdoğan düşmanlığınız yüzünden, sahip çıkmadığınız ne teröristi kaldı, ne katili, ne hırsızı, ne dolandırıcısı... FETÖ'cülere sahip çıkıp, onları gazeteci olarak görmeleri, aslında bunların da yargılanmasını gerektirir ama.. Nerde? FETÖ'cüleri gazeteci diye bize yutturmaya kalktılar, neyse ki 15 Temmuz'da darbe başarısız olunca, o hainlerin dışarda olanlarının hepsi yurtdışına kaçtı..

Bugün, 26 Haziran 2015 “TGC: Gazeteciler büyük baskı altında” Rapor yazmış Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “İktidar, gazeteciliği terör eylemi saymaktadır” diye... Asıl siz teröristliği gazetecilik sayıyordunuz, hâlâ da sayıyorsunuz... Sırf Erdoğan düşmanlığınız yüzünden, sahip çıkmadığınız ne teröristi kaldı, ne katili, ne hırsızı, ne dolandırıcısı... FETÖ'cülere sahip çıkıp, onları gazeteci olarak görmeleri, aslında bunların da yargılanmasını gerektirir ama.. Nerde? FETÖ'cüleri gazeteci diye bize yutturmaya kalktılar, neyse ki 15 Temmuz'da darbe başarısız olunca, o hainlerin dışarda olanlarının hepsi yurtdışına kaçtı..

#11
Foto - Sözcü, 26 Haziran 2016

Sözcü, 26 Haziran 2016 "Teröristin iyisi kötüsü olmaz" 2015 seçimlerinde PKK'nın uzantısı HDP'ye baraj geçirtmek için destek çağrıları yapan Sözcü'deki riyakarlığa bakın. AK Parti iktidarının, PYD'yi terör örgütü kabul etmeyen AB ve ABD'ye karşı çıkışırken, kendisinin HAMAS'la görüşmesini eleştirdi.. HAMAS'a terörist diyen bu Sözcü kafası, tam da FETÖ taktiği ile hareket etmiyor mu? HAMAS'a terörist kim diyebilir? İsrail ve İsrail sempatizanları dışında, HAMAS'a kim terörist diyebilir? Ki, Sözcü bu yakıştırmayı yapabiliyor?

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