2020-06-20 10:48:22 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Haziran manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 20 Haziranlardaki gazete manşetleri yorumladı. Karahasanoğlu, “Hakan Fidan’ı zora sokmak için elinden geleni ardına koymadı. İşi o kadar azdırdılar ki, Güroymak patlaması ile bir MİT'çiyi irtibatlandırmaya bile kalkıştılar.. Yetmedi, terörist sözcülüğüne soyundular.. Manşetin altında, “Karayılan: Devlet savaşa hazırlanıyor” haberine bakın, anlayacaksınız.” dedi.