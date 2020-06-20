Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Haziran manşetlerini yorumladı

Sözcü, 20 Haziran 2013 Perşembe. "Durmayan, dur durak bilmeden yürüyen adam", aklı da beyni de durmuş adamlara karşı dimdik o gün de ayakta, bugün de ayakta... Duran adamlar, Sözcü'ye konuşmuşlar ama, bir tanesi bile “Şu olaya, şu uygulamaya karşıyım” diyememiş… Büyük büyük ama yusyuvarlak laflardan başka ne var o açıklamalarda? Hiçbir şey! Çünkü rahat battı bunlara. "Bu dikta rejimine karşıyım" diyen mi, "İnsan gibi yaşamak hakkımız" diyen mi? 7 yıl geçti, o günden bu yana.. Dikta dedikleri rejimden, kim ne zarar gördü? "İnsan gibi yaşamak istiyoruz" diyene de sormamız gerekmez mi, "Hayvan gibi mi yaşıyorsun ki, bunu söylüyorsun?" Şunu da hatırlatalım, o gezi isyanında bunlara yol gösterenler, şimdi Avrupa’da ağababalarının gönderdiği paralarla rahat rahat yaşıyor, bu duran adamlar da kaçırdıkları huzurlarını aramaya devam ediyor…