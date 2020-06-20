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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Haziran manşetlerini yorumladı

2020-06-20 10:48:22
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 20 Haziran manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 20 Haziranlardaki gazete manşetleri yorumladı. Karahasanoğlu, “Hakan Fidan’ı zora sokmak için elinden geleni ardına koymadı. İşi o kadar azdırdılar ki, Güroymak patlaması ile bir MİT'çiyi irtibatlandırmaya bile kalkıştılar.. Yetmedi, terörist sözcülüğüne soyundular.. Manşetin altında, “Karayılan: Devlet savaşa hazırlanıyor” haberine bakın, anlayacaksınız.” dedi.

#1
Foto - Taraf, 20 Haziran 2013 Perşembe. “O MİT’çi Reyhanlı’da” ve “Karayılan: Devlet savaşa hazırlanıyor.” FETÖ’nün Taraf’ı, o zamanlar da kırk atak yaptıkları halde ele geçiremedikleri MİT’i itibarsızlaştırmak, Hakan Fidan’ı zora sokmak için elinden geleni ardına koymadı. İşi o kadar azdırdılar ki, Güroymak patlaması ile bir MİT'çiyi irtibatlandırmaya bile kalkıştılar.. Yetmedi, terörist sözcülüğüne soyundular.. Manşetin altında, “Karayılan: Devlet savaşa hazırlanıyor” haberine bakın, anlayacaksınız. PKK’nın P’sini geçirmiyor, resmen teröristin sözcülüğünü yapıyor…

Taraf, 20 Haziran 2013 Perşembe. “O MİT’çi Reyhanlı’da” ve “Karayılan: Devlet savaşa hazırlanıyor.” FETÖ’nün Taraf’ı, o zamanlar da kırk atak yaptıkları halde ele geçiremedikleri MİT’i itibarsızlaştırmak, Hakan Fidan’ı zora sokmak için elinden geleni ardına koymadı. İşi o kadar azdırdılar ki, Güroymak patlaması ile bir MİT'çiyi irtibatlandırmaya bile kalkıştılar.. Yetmedi, terörist sözcülüğüne soyundular.. Manşetin altında, “Karayılan: Devlet savaşa hazırlanıyor” haberine bakın, anlayacaksınız. PKK’nın P’sini geçirmiyor, resmen teröristin sözcülüğünü yapıyor…

#2
Foto - Taraf, 20 Haziran 2015 Cumartesi.

Taraf, 20 Haziran 2015 Cumartesi. "Erdoğansız AKP raporu" ve “Sete oruç baskını” ABD kongresi kim,Türkiye'de AK Parti kim? ABD kongresi, ne ilgilenir, türkiye'deki bir parti ile.. Ama CIA'nin emri ile çıkan bir gazete olunrsanız, bunu sorgulamaz, tam aksine, CIA'den gelen talimatla,"Erdoğansız AKP raporu" diye haber yazarsınız.. Aynı gazetede bir çarpıtma haber daha: İkinci sınıf dizilerin ikinci sınıf oyuncuları, gürültüden rahatsız olup kendilerini uyaran mahalleliye “Oruç tutmuyoruz diye dizi setini bastılar” iftirasını atmış, FETÖ’nün tetikçisine bundan güzel malzeme çıkar mı? Haber aynı gün hem set çalışanları hem de mahalleliler tarafından yalanlandı, hatta set ekibi mahalleliye iftar verdi özür dilemek için ama, aynı isimler topluma kin ve nefret kusmayı sürdürüyor…

#3
Foto - Taraf, 20 Haziran 2016 . “Tüzük değişti sıra liderde.” İyi Parti’nin bugününü anlatan dört dörtlük bir haber, 4 yıl önceden… 15 Temmuz hain darbe girişimine 25 gün kalmış.. FETÖ’cülerin MHP'de darbe ile işe başladıklarını ve illegal toplanan o kongreye nasıl sevindiklerini görüyor musunuz? Devlet Bahçeli’yi tasfiye için yola çıkanlar, birbirlerini tasfiye ede ede, kendi kurdukları partide birkaç kişi kaldılar… Sinan Oğan gitti.. Yusuf Halaçoğlu gitti. Darısı diğerlerinin başına.

Taraf, 20 Haziran 2016 . “Tüzük değişti sıra liderde.” İyi Parti’nin bugününü anlatan dört dörtlük bir haber, 4 yıl önceden… 15 Temmuz hain darbe girişimine 25 gün kalmış.. FETÖ’cülerin MHP'de darbe ile işe başladıklarını ve illegal toplanan o kongreye nasıl sevindiklerini görüyor musunuz? Devlet Bahçeli’yi tasfiye için yola çıkanlar, birbirlerini tasfiye ede ede, kendi kurdukları partide birkaç kişi kaldılar… Sinan Oğan gitti.. Yusuf Halaçoğlu gitti. Darısı diğerlerinin başına.

#4
Foto - Cumhuriyet, 20 Haziran 2013 Perşembe. “Her park bir Meclis.” Yurtdışından ithal

Cumhuriyet, 20 Haziran 2013 Perşembe. “Her park bir Meclis.” Yurtdışından ithal "duran adam"ları, radikal sol örgütlerden apardıkları “halkın iktidarı” laflarıyla sağda solda sözde meclis açanlar, neyin peşinde olduklarını da ispat ettiler.. 20'ye yakın gencin canını aldılar, Türkiye'nin 150 milyar dolarını havaya uçurdular, faizi % 24'lere çıkardılar, doları 3 TL'den 7 TL'lere çıkardılar.. Şimdi tekrar ekonomi tedavi altında. Ama giden canlar,geri gelmiyor.. “Şiddetin sorumluları unutuldu” diyorlar.. Unutulmadı geziciler, hiçbir şey unutulmadı. Neyin ne olduğunu, kimin arkasında kimin durduğunu, gezide ölen Berkin Elvan'ı istismar edip, cenazesinde Burak Can Karamanoğlu'nu kurşunla öldürdüğünüzü, sonrasında da Berkin Elvan'ın katili bulunmadı diye savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit ettiğinizi unutmadık.

#5
Foto - Sözcü, 20 Haziran 2013 Perşembe.

Sözcü, 20 Haziran 2013 Perşembe. "Durmayan, dur durak bilmeden yürüyen adam", aklı da beyni de durmuş adamlara karşı dimdik o gün de ayakta, bugün de ayakta... Duran adamlar, Sözcü'ye konuşmuşlar ama, bir tanesi bile “Şu olaya, şu uygulamaya karşıyım” diyememiş… Büyük büyük ama yusyuvarlak laflardan başka ne var o açıklamalarda? Hiçbir şey! Çünkü rahat battı bunlara. "Bu dikta rejimine karşıyım" diyen mi, "İnsan gibi yaşamak hakkımız" diyen mi? 7 yıl geçti, o günden bu yana.. Dikta dedikleri rejimden, kim ne zarar gördü? "İnsan gibi yaşamak istiyoruz" diyene de sormamız gerekmez mi, "Hayvan gibi mi yaşıyorsun ki, bunu söylüyorsun?" Şunu da hatırlatalım, o gezi isyanında bunlara yol gösterenler, şimdi Avrupa’da ağababalarının gönderdiği paralarla rahat rahat yaşıyor, bu duran adamlar da kaçırdıkları huzurlarını aramaya devam ediyor…

#6
Foto - Taraf, 20 Haziran 2014. “Balyoz’da herkes tahliye oldu.” FETÖ'nün emri ile çıkan Taraf, kendi adamlarının sulandırdığı Balyoz davasındaki tahliyeleri böyle görmüştü… FETÖ’cüler her zamanki gibi diş geçiremedikleri ilgisiz isimleri de katmasalardı davaya, onlarca tescilli darbeci de serbest kalmayacaktı… Şimdi “Balyoz diye bir darbe planı yoktu, uydurmaydı” diye serbestçe gezip bir de mağduru oynayanların, millete parmak sallayanların hesabını, şimdi kim verecek?

Taraf, 20 Haziran 2014. “Balyoz’da herkes tahliye oldu.” FETÖ'nün emri ile çıkan Taraf, kendi adamlarının sulandırdığı Balyoz davasındaki tahliyeleri böyle görmüştü… FETÖ’cüler her zamanki gibi diş geçiremedikleri ilgisiz isimleri de katmasalardı davaya, onlarca tescilli darbeci de serbest kalmayacaktı… Şimdi “Balyoz diye bir darbe planı yoktu, uydurmaydı” diye serbestçe gezip bir de mağduru oynayanların, millete parmak sallayanların hesabını, şimdi kim verecek?

#7
Foto - Bugün, 20 Haziran 2015 Cumartesi. “Usulsüz dinleme insan hakkı ihlali.” Utanmazlara bak! Milleti usûlsüz dinleyip, bir şey bulamayınca da montaj yapan, sonra da yakalanıp içeri tıkılan FETÖ'cü ahlaksızlar, utanmadan yalan da söylüyor, “Bizi usûlsüz dinlediler” diyorlar… Destekçileri yine CHP'li Mahmut Tanal, yine İstanbul Barosu Başkanı, CHP'li kemalist Ümit Kocasakal!

Bugün, 20 Haziran 2015 Cumartesi. “Usulsüz dinleme insan hakkı ihlali.” Utanmazlara bak! Milleti usûlsüz dinleyip, bir şey bulamayınca da montaj yapan, sonra da yakalanıp içeri tıkılan FETÖ'cü ahlaksızlar, utanmadan yalan da söylüyor, “Bizi usûlsüz dinlediler” diyorlar… Destekçileri yine CHP'li Mahmut Tanal, yine İstanbul Barosu Başkanı, CHP'li kemalist Ümit Kocasakal!

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