  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
10
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

2020-07-02 14:40:47
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. 2 Temmuz 2014 tarihli Sözcü gazetesinin ‘Bize Ters’ başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “İşte size ters olanı, bu millet hep bağrına bastı... Demek ki terslik sizde... Sözcü, kendisine ters olanlar arasına da bakın neleri koymuş: "Cemaatle kolkola girip kumpasa göz yumdun. TSK'yı bitirdin." Bunu yazan hangi ahlaksız editör ise, bugün çıkıp söylesin, o gün itibari ile cemaat denilen yapı, örgüt çıktığında Erdoğan onların tepesine bindiğinde, Sözcü gazetesinin yazarları "Masum insanlar cezaevinde" diye makaleler yazmadı mı? Söyleyin ahlaksızlar, bittiğini iddia ettiğiniz TSK, şimdi PKK'nın kökünü kazımıyor mu?” dedi.

#1
Foto - Sözcü, 2 Temmuz 2013 “Engelli vekile devlet eziyeti

Sözcü, 2 Temmuz 2013 “Engelli vekile devlet eziyeti" 2013'de Türkiye'nin sorunu bakın ne imiş? Ne enflasyon, ne patates, ne soğan. Ne döviz, ne işsizlik.. Gezi isyanının 1. ayı dolduğunda Türkiye'nin derdi, CHP'li engelli vekilin, güvenlik sebebi ile kapatılan bir yola, taksi ile gidememesi, gideceği binadan 50 metre geride taksiden inmesi imiş.. 2. büyük sorun, güvenlikten geçerken, aynı vekile polisin "sol kolunu kaldırması"nı istediğinde, "benim sol kolum protez" demek zorunda kalması imiş.. Türkiye'nin 3. büyük sorunu da, "Gümüşsuyu'na karanfil koymak için giderken, arkasından bir miktar da geziciyi sokarım diye milletvekilinin kurduğu tuzağa, polisin hayır geçemezsiniz" demesi imiş! O gezi isyanı ile, Türkiye'yi ne hale düşürdüler, hala iftiralarını sürdürüyorlar.. 7 yıldır, her yeni yasada, "Şimdi özgürlük bitti" diyorlar. Özgürlüğün bittiği falan yok, ama pes etmiyorlar, bir sonraki yasa değişikliğinde, "Hah tamam işte. Şimdi özgürlük bitti" diye kaldıkları yerden yalana devam ediyorlar.

#2
Foto - Taraf, 2 Temmuz 2013 “Uyuşturucuyu barış değil savaş getirdi” Savaşı kim getirdi peki, onu niye söylemiyorsunuz? Hem faili meçhulleri öne süreceksiniz, hem de uyuşturucu üretimi ile mücadele edilmesini eleştireceksiniz... PKK bile uyuşturucu parası yüzünden kendi içinde adam öldürüyor, siz halkı bu vicdansızların eline bırakacaksınız, öyle mi? Taraf logosunun üzerindeki Ahmet Davutoğlu fotoğrafındaki haber de hayli ilginç. Şimdilerde

Taraf, 2 Temmuz 2013 “Uyuşturucuyu barış değil savaş getirdi” Savaşı kim getirdi peki, onu niye söylemiyorsunuz? Hem faili meçhulleri öne süreceksiniz, hem de uyuşturucu üretimi ile mücadele edilmesini eleştireceksiniz... PKK bile uyuşturucu parası yüzünden kendi içinde adam öldürüyor, siz halkı bu vicdansızların eline bırakacaksınız, öyle mi? Taraf logosunun üzerindeki Ahmet Davutoğlu fotoğrafındaki haber de hayli ilginç. Şimdilerde "Şöyle yaparım, böyle yaparım" diye kükreyen Davutoğlu, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, telefonların dinlenme iddialarına karşı "sakin ve temkinli" imiş.. Kimbilir, belki de, "Sert cevap verirsem, dinlenen telefonlarım açıklanır, hapı yutarım" diye korkmuş da olabilir.

#3
Foto - Cumhuriyet, 2 Temmuz 2013 “Katliamı hepimiz gördük” “Adalet hâlâ gelmedi” diyorlar... Gelmedi evet, olayın gerçek faillerini değil, sırf Aziz Nesin'in İslam'a hakaretlerini kınadılar diye 33 masumu hapse attırdınız... Avukatınız “Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta yıkılacak” sloganını uydurdu... Aziz nesin'i kınama gösterisini, Devlete isyan olarak gösterip, mahkumiyet verdirdiniz. Lehlerine olan hükümlerden faydalanmasınlar diye işinize gelince “Örgütsünüz” dediniz, işinize gelince “Örgüt değilsiniz, pişmanlıktan yararlanamazsınız” dediniz... Evet, doğru, bugün dahi adalet hâlâ gelmedi... Cumhuriyet'teki

Cumhuriyet, 2 Temmuz 2013 “Katliamı hepimiz gördük” “Adalet hâlâ gelmedi” diyorlar... Gelmedi evet, olayın gerçek faillerini değil, sırf Aziz Nesin'in İslam'a hakaretlerini kınadılar diye 33 masumu hapse attırdınız... Avukatınız “Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta yıkılacak” sloganını uydurdu... Aziz nesin'i kınama gösterisini, Devlete isyan olarak gösterip, mahkumiyet verdirdiniz. Lehlerine olan hükümlerden faydalanmasınlar diye işinize gelince “Örgütsünüz” dediniz, işinize gelince “Örgüt değilsiniz, pişmanlıktan yararlanamazsınız” dediniz... Evet, doğru, bugün dahi adalet hâlâ gelmedi... Cumhuriyet'teki "Sözleşmeli er fiyaskosu" haberi de tam bir fiyasko. Bugün o sözleşmeli er uygulaması, tüm Türkiye'de fiilen yürürlükte.. Cumhuriyet'e de, böyle yalan haberler üretmenin utancı düştü..

#4
Foto - Sözcü, 2 Temmuz 2014 “Bize ters” İşte size ters olanı, bu millet hep bağrına bastı... Demek ki terslik sizde... Sözcü, kendisine ters olanlar arasına da bakın neleri koymuş:

Sözcü, 2 Temmuz 2014 “Bize ters” İşte size ters olanı, bu millet hep bağrına bastı... Demek ki terslik sizde... Sözcü, kendisine ters olanlar arasına da bakın neleri koymuş: "Cemaatle kolkola girip kumpasa göz yumdun. TSK'yı bitirdin." Bunu yazan hangi ahlaksız editör ise, bugün çıkıp söylesin, o gün itibari ile cemaat denilen yapı, örgüt çıktığında Erdoğan onların tepesine bindiğinde, Sözcü gazetesinin yazarları "Masum insanlar cezaevinde" diye makaleler yazmadı mı? Söyleyin ahlaksızlar, bittiğini iddia ettiğiniz TSK, şimdi PKK'nın kökünü kazımıyor mu? Bu arada, derinden iş yürüten Uğur Dündar'ın başlığı da ilginç: "C. başkanı gözaltında!" Yine algı yapıyorlar, Fransa'daki eski cumhurbaşkanının gözaltına alınmasını, sanki Türkiye'de imiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Haklarında iftira soruşturması açılınca da, "Biz Türkiye'yi kastetmedik" diyerek, kıvırıyorlar..

#5
Foto - Cumhuriyet, 2 Temmuz 2015

Cumhuriyet, 2 Temmuz 2015 "Ankara'nın kaygısı yersiz, görüşelim" AK Parti iktidarına, "Salih Müslim'e kırmızı halı sermişlerdi" diye eleştiri getiren Cumhuriyet, bakın Türkiye'nin 2015 yılındaki kaygılarını gidermek için Salih Müslim'in nasıl propagandasını yapmış. Bu yapılan hainlik değil de nedir? AK parti, Salih Müslim'i, Türkiye menfaatine kullanabilir miyim diye görüşüyor, suç oluyor. Sonra Salih Müslim'in yan çizdiğini görünce, ona mesafe koyuyor, Cumhuriyet arabuluculuk yapmaya kalkıyor. Salih Müslim ihanetini gösteriyor, Türkiye buna operasyon düzenliyor. Cumhuriyet o dakikadan sonra, "Hani kırmızı halı sermiştin" diyerek, bel altı vuruş yapmaya kalkıyor..

#6
Foto - Sözcü, 2 Temmuz 2015 “HDP ile yan yana gelmem diyen Bahçeli DTP ile beraber aynı safta yer almıştı!” Ne imiş, başörtü yasağı kaldırılırken,

Sözcü, 2 Temmuz 2015 “HDP ile yan yana gelmem diyen Bahçeli DTP ile beraber aynı safta yer almıştı!” Ne imiş, başörtü yasağı kaldırılırken, "evet oyu" verenler arasında AK Parti, MHP ve DTP'li milletvekilleri varmış.. Ahlaksızlığa bakın.. "CHP'liler, başörtü yasağının kalkmasına ret oyu vermişlerdi, bu gerçeği hatırlatmayalım" diyerek, o zulmü unutturmaya çalışacaklarına, bir de suçlarını itiraf edip, baskın çıkmaya çalışıyorlar.. "Deniz Baykal’ı Meclis başkanlığına getirmek"le, "başörtüsü yasağını ortadan kaldırma"yı aynı kefeye koyuyor... Şaşırmanız gereken MHP’nin o gün durduğu yer değil, DTP’nin durduğu yer, dolayısı ile DTP'ye soracaktınız yasakçıların Sözcü'sü: “Dün başörtüsü yasağı kaldırılırken hükûmete destek verdin, şimdi niye muhaliflik yapıyorsun” diye...

#7
Foto - Yeni Hayat, 2 Temmuz 2016

Yeni Hayat, 2 Temmuz 2016 "IŞİD haberi yaptık Sansüre uğradık" Türkiye’de belki de ilktir, bir gazetenin İngilizce birinci sayfayla çıkması... IŞİD haberi yapmışlar da, onun için sansüre uğramışlar... Bütün dertleri buydu, hükümeti teröre destek veriyor gibi gösterecekler, dışarıdan müdahale ettiremeseler de kendi yapacakları darbeyi meşru gösterecekler... Böyle böyle, işi teröristliğe kadar vardırdılar, 251 kişiyi öldürttüler, sırf “Belki ara bozarız” diye Rus uçağını düşürdüler, Rus büyükelçisine suikast düzenlediler... Haber dediklerini de masaya yatıralım: "Ya yakalayın, ya istifa edin" demişler.. "Hükümet kör, sağır" demişler. "İş yok, IŞİD var" demişler.. Bugün bu manşetlerin hepsinin palavra olduğu ortaya çıktı mı? FETÖ'cüler devletten tasfiye edilince, orda burda bomba patlatacaklar artık patlatabiliyor mu? Patlatamıyor. Yakalanıyorlar mı? Yakalanıyorlar.. IŞİD dedikleri, şimdi ortadan yok oldu mu? Oldu.. İşte "Yeni hayat"ın karartmaya çalıştığı hayatımızı, bunların elinden böyle kurtardık.

#8
Foto - Özgür Düşünce, 2 Temmuz 2016 “IŞİD avcısına hastane sürgünü” Demek bunlar yüzünden bunca insanı IŞİD saldırılarında kaybetmiş bu ülke... Bu haberden 13 gün sonra eline silah alıp 251 vatandaşı öldürenler mi IŞİD ile savaşacaktı? Sırf hükûmeti düşürmek için kendileri sağı solu bombalayıp “IŞİD yaptı” demedilerse iyi... FETÖ'cüler tasfiye edilince, IŞİD'in eylem yapamaz duruma düşmesi, aslında çok şeyi bize gösteriyor.. Aynı gazetedeki,

Özgür Düşünce, 2 Temmuz 2016 “IŞİD avcısına hastane sürgünü” Demek bunlar yüzünden bunca insanı IŞİD saldırılarında kaybetmiş bu ülke... Bu haberden 13 gün sonra eline silah alıp 251 vatandaşı öldürenler mi IŞİD ile savaşacaktı? Sırf hükûmeti düşürmek için kendileri sağı solu bombalayıp “IŞİD yaptı” demedilerse iyi... FETÖ'cüler tasfiye edilince, IŞİD'in eylem yapamaz duruma düşmesi, aslında çok şeyi bize gösteriyor.. Aynı gazetedeki, "Liste bakanın cebinde" başlığı da ilginç. Acaba, Yüksek yargıdaki FETÖ'cülerin tasfiye edileceği korkusu mu, 13 gün sonra 15 Temmuz darbesini yaptırdı?

#9
Foto - Cumhuriyet, 2 Temmuz 2016 “Sahiller hedefte” CHP kafası, dindar nesil ile nasıl uğraşıyorlar, dindarları nasıl görüyorlar, işte bu karikatürle ortaya çıkıyor... Polise, askere kurşun sıkan sol örgütlere, mesela DHKP-C’ye tek kelime eleştiri getirmeyen bu ahlak fukaraları, ama Amerika’nın kurup silahlandırdığı IŞİD’i bile Müslümanlara mâl edip böyle kin kusuyorlardı. Ama bombaları ellerinde patladı. Şimdi ne IŞİD var, ne de PKK.. Sahillere inmeyi boşverin, bugün Kandil'den bile çıkamıyor, Cumhuriyet'in gerilla olarak tanıttığı eli kanlı teröristler..

Cumhuriyet, 2 Temmuz 2016 “Sahiller hedefte” CHP kafası, dindar nesil ile nasıl uğraşıyorlar, dindarları nasıl görüyorlar, işte bu karikatürle ortaya çıkıyor... Polise, askere kurşun sıkan sol örgütlere, mesela DHKP-C’ye tek kelime eleştiri getirmeyen bu ahlak fukaraları, ama Amerika’nın kurup silahlandırdığı IŞİD’i bile Müslümanlara mâl edip böyle kin kusuyorlardı. Ama bombaları ellerinde patladı. Şimdi ne IŞİD var, ne de PKK.. Sahillere inmeyi boşverin, bugün Kandil'den bile çıkamıyor, Cumhuriyet'in gerilla olarak tanıttığı eli kanlı teröristler..

Alişan'dan Erdoğan tepkisi! ''Niye korktunuz ki bu yasadan?
Gündem

Alişan'dan Erdoğan tepkisi! ''Niye korktunuz ki bu yasadan?"

Şarkıcı Alişan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal medya düzenlemesine destek vererek eleştirenlere "Niye korktunuz ki ..
Klavye delikanlıları emniyette ağladı! İlk ifadelerinde bakın ne dediler
Gündem

Klavye delikanlıları emniyette ağladı! İlk ifadelerinde bakın ne dediler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak hakkındaki iğrenç paylaşım nedeniyle gözaltına alınan kişi emniyette verdiği il..
Son ankette bomba sonuç!
Siyaset

Son ankette bomba sonuç!

Yaptığı anketlerde AK Parti'nin oyunu düşük göstermeye çalışmasıyla bilinen İstanbul Ekonomi Araştırma yine şaşırtmadı. Anket şirketi, AK Pa..
Destekçileri ümidini kesti: Darbeci Hafter için kaçınılmaz son başladı
Dünya

Destekçileri ümidini kesti: Darbeci Hafter için kaçınılmaz son başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve ve SETA Güvenlik Çalışmaları Direktörlüğü Kıdemli Araştırmacı Prof...
Optimar Araştırma oranları açıkladı! Son ankette çarpıcı sonuçlar
Gündem

Optimar Araştırma oranları açıkladı! Son ankette çarpıcı sonuçlar

Yazar Mahmut Övür, Optimar Araştırma'nın yaptığı Mayıs 2020 araştırmasının detaylarını yazdı.
Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç için çarpıcı sözler! ‘Meclisin üzerine bombalar yağınca…’
Siyaset

Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç için çarpıcı sözler! ‘Meclisin üzerine bombalar yağınca…’

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç'ın geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında yaptığı FETÖ öz eleştirisini değerlendiren Ahmet ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı