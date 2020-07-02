2020-07-02 14:40:47 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı. 2 Temmuz 2014 tarihli Sözcü gazetesinin ‘Bize Ters’ başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “İşte size ters olanı, bu millet hep bağrına bastı... Demek ki terslik sizde... Sözcü, kendisine ters olanlar arasına da bakın neleri koymuş: "Cemaatle kolkola girip kumpasa göz yumdun. TSK'yı bitirdin." Bunu yazan hangi ahlaksız editör ise, bugün çıkıp söylesin, o gün itibari ile cemaat denilen yapı, örgüt çıktığında Erdoğan onların tepesine bindiğinde, Sözcü gazetesinin yazarları "Masum insanlar cezaevinde" diye makaleler yazmadı mı? Söyleyin ahlaksızlar, bittiğini iddia ettiğiniz TSK, şimdi PKK'nın kökünü kazımıyor mu?” dedi.