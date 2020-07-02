Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 2 Temmuzlardaki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Hayat, 2 Temmuz 2016 "IŞİD haberi yaptık Sansüre uğradık" Türkiye’de belki de ilktir, bir gazetenin İngilizce birinci sayfayla çıkması... IŞİD haberi yapmışlar da, onun için sansüre uğramışlar... Bütün dertleri buydu, hükümeti teröre destek veriyor gibi gösterecekler, dışarıdan müdahale ettiremeseler de kendi yapacakları darbeyi meşru gösterecekler... Böyle böyle, işi teröristliğe kadar vardırdılar, 251 kişiyi öldürttüler, sırf “Belki ara bozarız” diye Rus uçağını düşürdüler, Rus büyükelçisine suikast düzenlediler... Haber dediklerini de masaya yatıralım: "Ya yakalayın, ya istifa edin" demişler.. "Hükümet kör, sağır" demişler. "İş yok, IŞİD var" demişler.. Bugün bu manşetlerin hepsinin palavra olduğu ortaya çıktı mı? FETÖ'cüler devletten tasfiye edilince, orda burda bomba patlatacaklar artık patlatabiliyor mu? Patlatamıyor. Yakalanıyorlar mı? Yakalanıyorlar.. IŞİD dedikleri, şimdi ortadan yok oldu mu? Oldu.. İşte "Yeni hayat"ın karartmaya çalıştığı hayatımızı, bunların elinden böyle kurtardık.