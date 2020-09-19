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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-19 12:47:09
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 19 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, FETÖ’cü Taraf’ın 19 Eylül 2013 tarihindeki, “Aygün, 2,5 milyon euro’yu kurtardı” haberine ilişkin, “FETÖ’nün Erdoğan ile kavga etmeye başladığı tarihte, Taraf’ta böyle bir haber yayınlandı ise, o paranın içinde, mutlaka FETÖ’ye giden bir himmet de vardır.. Hatırlayın, bu Sinan Aygün, kendi partisi CHP’lilerin ‘Ne verecen abi’ sorusuna muhatap olmuştu. Demek ki, bir hazine bu, Sinan Aygün. Alan alıyor.. CHP, partisinden milletvekili yaparken de, kim bilir ne kadar almıştır, bu Sinan Aygün’den” değerlendirmesinde bulundu.

#1
Foto - CUMHURİYET, 19 Eylül 2012: “ÜLKE NE HALE GELDİ.” Kemalist ama, aynı zamanda PKK’lı teröristlere “gerilla” diyebilecek kadar teröre teşne olan Cumhuriyet gazetesinin şikayet eder gibi görünerek attıkları “Ülke ne hale geldi” manşetine bakmayın siz.. Şikayet ettikleri kaos ortamını oluşturmaya çalışanlar da yine kendileri… Sırf Erdoğan’a ve ülkenin mütedeyyin insanlarına olan nefretleri yüzünden, iç savaş kışkırtıcılığından utanmamış insanlar bunlar.. FETÖ’nün kalkışacağı darbeye destek vermekten utanmamış adamlar bunlar!

CUMHURİYET, 19 Eylül 2012: “ÜLKE NE HALE GELDİ.” Kemalist ama, aynı zamanda PKK’lı teröristlere “gerilla” diyebilecek kadar teröre teşne olan Cumhuriyet gazetesinin şikayet eder gibi görünerek attıkları “Ülke ne hale geldi” manşetine bakmayın siz.. Şikayet ettikleri kaos ortamını oluşturmaya çalışanlar da yine kendileri… Sırf Erdoğan’a ve ülkenin mütedeyyin insanlarına olan nefretleri yüzünden, iç savaş kışkırtıcılığından utanmamış insanlar bunlar.. FETÖ’nün kalkışacağı darbeye destek vermekten utanmamış adamlar bunlar!

#2
Foto - SÖZCÜ, 19 Eylül 2012: “YETER Kİ TAYYİP KOLTUKTA OTURSUN.” Peki, bugün PKK bitirilirken, Erdoğan’a destek veriyor mu bu Sözcü? Yoksa “Özgürlük, demokrasi” ayaklarıyla, kendisinin yapmaya yüzü tutmasa da, PKK propagandası yapanların ya da teröristlere yardım ve yataklık edenlerin soruşturulmamasını mı istiyor? Tabipler Birliği’nin terörist destekçiliğini unutturup, şimdi de korona üzerinden, Erdoğan’ı devirmeye kalkışmıyorlar mı? O gün de kapalı değildi ama, şimdi açsınlar tv’leri, açsınlar gazeteleri, internetleri.. Okuyacakları, kafası ezilen PKK. Görecekleri şudur: Haddi bildirilen PKK’nın fikirbabası haçlı batı.. Açın medyayı, okuyun gerçekleri, Sözcü ve ekibi.

SÖZCÜ, 19 Eylül 2012: “YETER Kİ TAYYİP KOLTUKTA OTURSUN.” Peki, bugün PKK bitirilirken, Erdoğan’a destek veriyor mu bu Sözcü? Yoksa “Özgürlük, demokrasi” ayaklarıyla, kendisinin yapmaya yüzü tutmasa da, PKK propagandası yapanların ya da teröristlere yardım ve yataklık edenlerin soruşturulmamasını mı istiyor? Tabipler Birliği’nin terörist destekçiliğini unutturup, şimdi de korona üzerinden, Erdoğan’ı devirmeye kalkışmıyorlar mı? O gün de kapalı değildi ama, şimdi açsınlar tv’leri, açsınlar gazeteleri, internetleri.. Okuyacakları, kafası ezilen PKK. Görecekleri şudur: Haddi bildirilen PKK’nın fikirbabası haçlı batı.. Açın medyayı, okuyun gerçekleri, Sözcü ve ekibi.

#3
Foto - TARAF, 19 Eylül 2013: “AYGÜN, 2.5 MİLYON EURO’YU KURTARDI.” FETÖ’cü Taraf’ın parasal haberlerine daha dikkatli bakmak gerekir. Bunlar gazeteleri ile, emniyetteki polisleri birlikte işe kotarırlar. FETÖ’nün Erdoğan ile kavga etmeye başladığı tarihte, Taraf’ta böyle bir haber yayınlandı ise, o paranın içinde, mutlaka FETÖ’ye giden bir himmet de vardır.. Hatırlayın, bu Sinan Aygün, kendi partisi CHP’lilerin “Ne verecen abi” sorusuna muhatap olmuştu. Demek ki, bir hazine bu, Sinan Aygün. Alan alıyor.. CHP, partisinden milletvekili yaparken de, kim bilir ne kadar almıştır, bu Sinan Aygün’den.

TARAF, 19 Eylül 2013: “AYGÜN, 2.5 MİLYON EURO’YU KURTARDI.” FETÖ’cü Taraf’ın parasal haberlerine daha dikkatli bakmak gerekir. Bunlar gazeteleri ile, emniyetteki polisleri birlikte işe kotarırlar. FETÖ’nün Erdoğan ile kavga etmeye başladığı tarihte, Taraf’ta böyle bir haber yayınlandı ise, o paranın içinde, mutlaka FETÖ’ye giden bir himmet de vardır.. Hatırlayın, bu Sinan Aygün, kendi partisi CHP’lilerin “Ne verecen abi” sorusuna muhatap olmuştu. Demek ki, bir hazine bu, Sinan Aygün. Alan alıyor.. CHP, partisinden milletvekili yaparken de, kim bilir ne kadar almıştır, bu Sinan Aygün’den.

#4
Foto - CUMHURİYET, 19 Eylül 2013: “SİLAHLARA DÖNÜŞ MÜ?” Bir gram ülke sevgisi olan insan, böyle bir şantaja aracılık eder mi? Selahattin Demirtaş’ın yaptığı ahlaksızlığa bakın.. Cumhuriyet gazetesinin PKK sözcülüğüne soyunmasına bakın. Demirtaş İmralı’ya gitmiş, bunun adı “ziyaret”. Sanki büyük bir makam sahibine gidilmiş gibi algı oluşturuyorlar. Ordan başlıyor hainlik.. Devam ediyor hainlik: “Öcalan’ın kendilerine, ‘Kandil’in çekilmeyi durdurma tavrını destekliyorum. Artık çekilmeyi konuşmayız. Geri çekilme değil, dağdakilerin nasıl geri döneceği tartışılmalı.’ … mesajı verdiğini anlattı.” PKK’lılar, silah bırakma sözü vermişler. Şimdi sözlerine ihanet ediyorlar. İhanetin sözcülüğünü de Demirtaş yapıyor. Ve bu adamın cezaevinden çıkması için, Davutoğlu’dan Babacan’a, Akşener’e kadar herkes sıraya giriyor..

CUMHURİYET, 19 Eylül 2013: “SİLAHLARA DÖNÜŞ MÜ?” Bir gram ülke sevgisi olan insan, böyle bir şantaja aracılık eder mi? Selahattin Demirtaş’ın yaptığı ahlaksızlığa bakın.. Cumhuriyet gazetesinin PKK sözcülüğüne soyunmasına bakın. Demirtaş İmralı’ya gitmiş, bunun adı “ziyaret”. Sanki büyük bir makam sahibine gidilmiş gibi algı oluşturuyorlar. Ordan başlıyor hainlik.. Devam ediyor hainlik: “Öcalan’ın kendilerine, ‘Kandil’in çekilmeyi durdurma tavrını destekliyorum. Artık çekilmeyi konuşmayız. Geri çekilme değil, dağdakilerin nasıl geri döneceği tartışılmalı.’ … mesajı verdiğini anlattı.” PKK’lılar, silah bırakma sözü vermişler. Şimdi sözlerine ihanet ediyorlar. İhanetin sözcülüğünü de Demirtaş yapıyor. Ve bu adamın cezaevinden çıkması için, Davutoğlu’dan Babacan’a, Akşener’e kadar herkes sıraya giriyor..

#5
Foto - SÖZCÜ, 19 Eylül 2013: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE SONUNDA BUNU DA GÖRDÜK.” Yönetiminden, yazarına kadar; sorsanız, hepsi

SÖZCÜ, 19 Eylül 2013: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE SONUNDA BUNU DA GÖRDÜK.” Yönetiminden, yazarına kadar; sorsanız, hepsi "müslümanız tabii ki" diyecek olan Sözcü'den dindar insan düşmanlıklarını ele veren bir manşet.. “Dindar nesil için, dindar öğretmen atadılar” demişler. Ya ne yapılmalı idi, kimi yerlerde küçük küçük örneklerini gördüğümüz gibi, ateist öğretmen mi atasaydılar? Peki, üzerinden yedi yıl geçti, şimdi soruyoruz, o öğretmenden ne zarar gördünüz? “Bugün buna özgürlük diyorlar ama bu özgürlükler bir süre sonra diğer öğretmen ve velilere de baskı olacak” lafının üzerinden yedi yıl geçti, kime ne baskısı yapıldı? Anlayın artık, bu ülkenin baskıcısı, yasakçısı kemalizmi din gibi bize dayatmaya kalkan zorbalardır..

#6
Foto - ZAMAN, 19 Eylül 2014: “HERKESE GÖZDAĞI.” FETÖ’cü Zaman gazetesi Erdoğan ile kavgayı 17 Aralık’ta resmen başlatmışlar.. Şimdi, her fırsatta aleyhine bir manşet atıyorlar. İyi de, zaten Erdoğan’ın üstünlüğü, aslında herkese eyvallah etmemesi değil mi? İstanbul sermayesi faizle para kazanmaya devam edecek, bunun için gerekirse hükümeti bile devirtecek, sol örgütleri sokağa dökecek, Erdoğan da seyredecek!. Mümkün mü bu? Sermayeciler, FETÖ’cüler böyle olsun istediler… Hiçbirinin gözünün yaşına bakmadı Erdoğan, iyi yaptı, iyi yapıyor!

ZAMAN, 19 Eylül 2014: “HERKESE GÖZDAĞI.” FETÖ’cü Zaman gazetesi Erdoğan ile kavgayı 17 Aralık’ta resmen başlatmışlar.. Şimdi, her fırsatta aleyhine bir manşet atıyorlar. İyi de, zaten Erdoğan’ın üstünlüğü, aslında herkese eyvallah etmemesi değil mi? İstanbul sermayesi faizle para kazanmaya devam edecek, bunun için gerekirse hükümeti bile devirtecek, sol örgütleri sokağa dökecek, Erdoğan da seyredecek!. Mümkün mü bu? Sermayeciler, FETÖ’cüler böyle olsun istediler… Hiçbirinin gözünün yaşına bakmadı Erdoğan, iyi yaptı, iyi yapıyor!

#7
Foto - SÖZCÜ, 19 Eylül 2014: “TAYYİP AYNI TAYYİP.” Kemalist Sözcü istiyor ki, Tayyip Erdoğan da, oturduğu koltuk uğruna şekilden şekile girsin. Halkın oyları ile cumhurbaşkanı seçilsin, ama sonra, başkalarını cumhurbaşkanı seçtirmek için ölümüne mücadele eden sermayeye boyun eğsin. Fotoğrafta dizilmiş tüm patronlar.. Hangisi acaba Erdoğan’a oy vermiştir? Hiçbirisi. Ama ne istiyorlar? Kendilerine boyun eğilmesini. Erdoğan boyun eğmedi, eğmeyecek. Bunu görenler de, Sözcü’nün manşetindeki “Tayyip, aynı Tayyip” diye yazarak, böyle tepiniyorlar işte..

SÖZCÜ, 19 Eylül 2014: “TAYYİP AYNI TAYYİP.” Kemalist Sözcü istiyor ki, Tayyip Erdoğan da, oturduğu koltuk uğruna şekilden şekile girsin. Halkın oyları ile cumhurbaşkanı seçilsin, ama sonra, başkalarını cumhurbaşkanı seçtirmek için ölümüne mücadele eden sermayeye boyun eğsin. Fotoğrafta dizilmiş tüm patronlar.. Hangisi acaba Erdoğan’a oy vermiştir? Hiçbirisi. Ama ne istiyorlar? Kendilerine boyun eğilmesini. Erdoğan boyun eğmedi, eğmeyecek. Bunu görenler de, Sözcü’nün manşetindeki “Tayyip, aynı Tayyip” diye yazarak, böyle tepiniyorlar işte..

#8
Foto - CUMHURİYET, 19 Eylül 2014: “ERDOĞAN AZARLADI, ONLAR ALKIŞLADI.” FETÖ ile işbirliği yaptığını, sonraki Cumhuriyet yönetiminin de itiraf ettiği, 2014 Cumhuriyet yönetimi, TÜSİAD’çıları bile suçlayarak, “Erdoğan azarladı, onlar alkışladı” manşeti ile çıkmış. Ne demiş de azarlamış: “Ananas” hatırlatması yapıp, FETÖ ile işbirliği yapan Koç’a göndermede bulunmuş, azarlamış. “Paralel yapıyı görmezden gelen işadamları var” demiş azarlamış. “12 yılda aktifi 8 kat büyüyenler, ‘Paralel yapıya operasyon yapılması halinde, yurtdışında itibarımız zedelenir’ diyorlar”, demiş, azarlamış. “Gezi’ye destek verenler var. Paralar bol bol geliyor, bir yerlerden” demiş, azarlamış.. Hangisi yalan? Hepsi doğru. Geçtiğimiz süreçte, bunların hepsi ispatlandı.. Cumhuriyet bile, bu başlığı atanları, FETÖ’cülükle itham edip, kapı dışarı etti.

CUMHURİYET, 19 Eylül 2014: “ERDOĞAN AZARLADI, ONLAR ALKIŞLADI.” FETÖ ile işbirliği yaptığını, sonraki Cumhuriyet yönetiminin de itiraf ettiği, 2014 Cumhuriyet yönetimi, TÜSİAD’çıları bile suçlayarak, “Erdoğan azarladı, onlar alkışladı” manşeti ile çıkmış. Ne demiş de azarlamış: “Ananas” hatırlatması yapıp, FETÖ ile işbirliği yapan Koç’a göndermede bulunmuş, azarlamış. “Paralel yapıyı görmezden gelen işadamları var” demiş azarlamış. “12 yılda aktifi 8 kat büyüyenler, ‘Paralel yapıya operasyon yapılması halinde, yurtdışında itibarımız zedelenir’ diyorlar”, demiş, azarlamış. “Gezi’ye destek verenler var. Paralar bol bol geliyor, bir yerlerden” demiş, azarlamış.. Hangisi yalan? Hepsi doğru. Geçtiğimiz süreçte, bunların hepsi ispatlandı.. Cumhuriyet bile, bu başlığı atanları, FETÖ’cülükle itham edip, kapı dışarı etti.

#9
Foto - ZAMAN, 19 Eylül 2015: “TAHŞİYE TUTMADI YENİ KUMPAS MI HAZIRLANIYOR?” FETÖ’cü Zaman’ın “Tutmadı” dediği “Tahşiye kumpası davasında neler yaptıkları ortaya çıktı da, Hidayet Karaca’sından Ali Fuat Yılmazer’ine, Yurt Atayün’üne kadar, on yılla otuz küsur yıl arasında ceza aldılar… Dindar insanlara nasıl iftira attıkları ispatlandı. Ekrem Dumanlı kaçmasa, o da farklı bir akıbetle karşılaşmayacaktı… Şimdi bekliyor, “ABD bizi ne zaman satacakta biz de, Türkiye’ye gönderilip, içeri gireceğiz” diye…

ZAMAN, 19 Eylül 2015: “TAHŞİYE TUTMADI YENİ KUMPAS MI HAZIRLANIYOR?” FETÖ’cü Zaman’ın “Tutmadı” dediği “Tahşiye kumpası davasında neler yaptıkları ortaya çıktı da, Hidayet Karaca’sından Ali Fuat Yılmazer’ine, Yurt Atayün’üne kadar, on yılla otuz küsur yıl arasında ceza aldılar… Dindar insanlara nasıl iftira attıkları ispatlandı. Ekrem Dumanlı kaçmasa, o da farklı bir akıbetle karşılaşmayacaktı… Şimdi bekliyor, “ABD bizi ne zaman satacakta biz de, Türkiye’ye gönderilip, içeri gireceğiz” diye…

#10
Foto - CUMHURİYET, 19 Eylül 2015: “ALMANYA'DA SURİYE’YE GİDEN SİLAHLARIN PEŞİNDE.” Lütfen söyler misiniz, “Almanya'da Suriye’ye giden silahların peşinde” başlığı atan gazete, yerli, Türkiye’nin bağımsızlığından yana olan, kendi tanımları ile kemalist bir gazete olabilir mi? Olsa olsa, “Almanya’nın sesi olur” değil mi? Basit bir soru: Çok meraklı iseler, ABD’nin, PYD'ye verdiği 40 bin TIR silahı sorsunlar!

CUMHURİYET, 19 Eylül 2015: “ALMANYA'DA SURİYE’YE GİDEN SİLAHLARIN PEŞİNDE.” Lütfen söyler misiniz, “Almanya'da Suriye’ye giden silahların peşinde” başlığı atan gazete, yerli, Türkiye’nin bağımsızlığından yana olan, kendi tanımları ile kemalist bir gazete olabilir mi? Olsa olsa, “Almanya’nın sesi olur” değil mi? Basit bir soru: Çok meraklı iseler, ABD’nin, PYD'ye verdiği 40 bin TIR silahı sorsunlar!

#11
Foto - SÖZCÜ, 19 Eylül 2015: “TSK’YI SANIK, PKK’YI TANIK YAPANLAR, ŞİMDİ TERÖRE KARŞI MİTİNG YAPIYORLAR.” Üzerinden 5 yıl geçmiş, bu manşetin. Bugün gelsinler, söylesinler, TSK’nın içindeki FETÖ’cüleri alıp makam sahibi yapanlar kimlermiş? TSK içindeki sanık olanlar değil mi? Daha ne konuşuyorlar? FETÖ’cüleri, soruları çaldırarak TSK’ya almışlar.. Yetmemiş. O FETÖ’cülerin, PKK'nın önünü açacak eylemlere desteğine sessiz kalmışlar. FETÖ'cüler artık tasfiye edildi. şimdi PKK da bitme noktasına geldi.

SÖZCÜ, 19 Eylül 2015: “TSK’YI SANIK, PKK’YI TANIK YAPANLAR, ŞİMDİ TERÖRE KARŞI MİTİNG YAPIYORLAR.” Üzerinden 5 yıl geçmiş, bu manşetin. Bugün gelsinler, söylesinler, TSK’nın içindeki FETÖ’cüleri alıp makam sahibi yapanlar kimlermiş? TSK içindeki sanık olanlar değil mi? Daha ne konuşuyorlar? FETÖ’cüleri, soruları çaldırarak TSK’ya almışlar.. Yetmemiş. O FETÖ’cülerin, PKK'nın önünü açacak eylemlere desteğine sessiz kalmışlar. FETÖ'cüler artık tasfiye edildi. şimdi PKK da bitme noktasına geldi.

#12
Foto - CUMHURİYET, 19 Eylül 2016: “MÜSLÜMANLIĞIN ŞORTU.” Kemalist Cumhuriyet, üstte “Savcılık önce bıraktı, sonra ‘yakalansın’ dedi” başlığı ile bir haber vermiş. Konu ne: Bir kişi, otobüste bir hemşireye, kısa şortla otobüse bindi diye bir tekme atmış. Doğru mu, değil. Peki tutuklanması doğru mu: O da yanlış. Ama bu olay üzerinden, sanki şortlulara tekme atılmasını destekleyen bir siyasi iktidar varmış gibi algı oluşturanlar, bir de “Müslümanlığın şortu” diye köşe yazısı kaleme alıp, dindar insanları tahkir ettiler. Üç gün önce, kemalist Halil Sezai olayında ne oldu: Onda da önce serbest, sonra tekrar ifadeye çağırma ve tutuklanma. Onda bir tekme değil, onlarca tekme.. “Ezan mı okuyon lan” hakaretleri.. Ama göreceksiniz, Halil Sezai’ye CHP’li milletvekilleri sahip çıktı, Cumhuriyet’te haber olan kişiye AK Partililerin sahip çıkmadığı gibi, Halil Sezai 4 yıl önceki olayda ceza alanın yarısı kadar bile cezaevinde yatmayacak. Göreceğiz, ahlaksızların, nasıl algı oluşturduklarını..

CUMHURİYET, 19 Eylül 2016: “MÜSLÜMANLIĞIN ŞORTU.” Kemalist Cumhuriyet, üstte “Savcılık önce bıraktı, sonra ‘yakalansın’ dedi” başlığı ile bir haber vermiş. Konu ne: Bir kişi, otobüste bir hemşireye, kısa şortla otobüse bindi diye bir tekme atmış. Doğru mu, değil. Peki tutuklanması doğru mu: O da yanlış. Ama bu olay üzerinden, sanki şortlulara tekme atılmasını destekleyen bir siyasi iktidar varmış gibi algı oluşturanlar, bir de “Müslümanlığın şortu” diye köşe yazısı kaleme alıp, dindar insanları tahkir ettiler. Üç gün önce, kemalist Halil Sezai olayında ne oldu: Onda da önce serbest, sonra tekrar ifadeye çağırma ve tutuklanma. Onda bir tekme değil, onlarca tekme.. “Ezan mı okuyon lan” hakaretleri.. Ama göreceksiniz, Halil Sezai’ye CHP’li milletvekilleri sahip çıktı, Cumhuriyet’te haber olan kişiye AK Partililerin sahip çıkmadığı gibi, Halil Sezai 4 yıl önceki olayda ceza alanın yarısı kadar bile cezaevinde yatmayacak. Göreceğiz, ahlaksızların, nasıl algı oluşturduklarını..

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