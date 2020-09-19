2020-09-19 12:47:09 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 19 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, FETÖ’cü Taraf’ın 19 Eylül 2013 tarihindeki, “Aygün, 2,5 milyon euro’yu kurtardı” haberine ilişkin, “FETÖ’nün Erdoğan ile kavga etmeye başladığı tarihte, Taraf’ta böyle bir haber yayınlandı ise, o paranın içinde, mutlaka FETÖ’ye giden bir himmet de vardır.. Hatırlayın, bu Sinan Aygün, kendi partisi CHP’lilerin ‘Ne verecen abi’ sorusuna muhatap olmuştu. Demek ki, bir hazine bu, Sinan Aygün. Alan alıyor.. CHP, partisinden milletvekili yaparken de, kim bilir ne kadar almıştır, bu Sinan Aygün’den” değerlendirmesinde bulundu.