Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 19 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

CUMHURİYET, 19 Eylül 2016: “MÜSLÜMANLIĞIN ŞORTU.” Kemalist Cumhuriyet, üstte “Savcılık önce bıraktı, sonra ‘yakalansın’ dedi” başlığı ile bir haber vermiş. Konu ne: Bir kişi, otobüste bir hemşireye, kısa şortla otobüse bindi diye bir tekme atmış. Doğru mu, değil. Peki tutuklanması doğru mu: O da yanlış. Ama bu olay üzerinden, sanki şortlulara tekme atılmasını destekleyen bir siyasi iktidar varmış gibi algı oluşturanlar, bir de “Müslümanlığın şortu” diye köşe yazısı kaleme alıp, dindar insanları tahkir ettiler. Üç gün önce, kemalist Halil Sezai olayında ne oldu: Onda da önce serbest, sonra tekrar ifadeye çağırma ve tutuklanma. Onda bir tekme değil, onlarca tekme.. “Ezan mı okuyon lan” hakaretleri.. Ama göreceksiniz, Halil Sezai’ye CHP’li milletvekilleri sahip çıktı, Cumhuriyet’te haber olan kişiye AK Partililerin sahip çıkmadığı gibi, Halil Sezai 4 yıl önceki olayda ceza alanın yarısı kadar bile cezaevinde yatmayacak. Göreceğiz, ahlaksızların, nasıl algı oluşturduklarını..