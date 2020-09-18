2020-09-18 09:51:56 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 18 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in 18 Eylül 2014 tarihinde, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu hakkındaki haberini de yorumladı. Davutoğlu'nun, "Ateiste de din dersi gerekli" haberini değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu, “Erdoğan’ın yanında iken bunu söyleyen Davutoğlu, şimdilerde ise, kendisini sağcı olarak hiç görmediğini söylüyor. Nereden, nereye..” ifadelerini kullandı.