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Medya
14
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-18 09:51:56
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 18 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in 18 Eylül 2014 tarihinde, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu hakkındaki haberini de yorumladı. Davutoğlu'nun, "Ateiste de din dersi gerekli" haberini değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu, “Erdoğan’ın yanında iken bunu söyleyen Davutoğlu, şimdilerde ise, kendisini sağcı olarak hiç görmediğini söylüyor. Nereden, nereye..” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 18 Eylül 2012: “DİĞERLERİ TERÖRİST Mİ?” Kemalist Cumhuriyet kafası işine geldiğinde lafı böyle çarpıtır… “Terör örgütlerine en az katılım imam hatiplerden” anlamında bir sözü bile,ş diğer liselerin hepsi terörist mi diye anlayan kafaya kim ne anlatabilir ki? Sonra da “Kutuplaşıyoruz” diye ağlarlar… Ötekileştirirler, başkalarını suçlarlar..

CUMHURİYET, 18 Eylül 2012: “DİĞERLERİ TERÖRİST Mİ?” Kemalist Cumhuriyet kafası işine geldiğinde lafı böyle çarpıtır… “Terör örgütlerine en az katılım imam hatiplerden” anlamında bir sözü bile,ş diğer liselerin hepsi terörist mi diye anlayan kafaya kim ne anlatabilir ki? Sonra da “Kutuplaşıyoruz” diye ağlarlar… Ötekileştirirler, başkalarını suçlarlar..

#2
Foto - TARAF, 18 Eylül 2012: “KEMANCININ ELİNİ SOLİSTİN KUCAĞINI.” Bir polisi şehit eden, 7 kişiyi yaralayan canlı bombanın cenazesiyle şov yapmaya kalkanlara polis müdahale ediyor, FETÖ’cü Taraf gazetesi rahatsız oluyor ve “Kemancının elini, solistin kucağını” diye başlık atıyor.. … Terör eylemi ya da terör propagandası müzik enstrümanı çalabilene ya da sesi güzel olana serbest mi olsun? Veya, bir avukat bunlara sahip çıkıyor diye, teröristlik meşru mu olsun?

TARAF, 18 Eylül 2012: “KEMANCININ ELİNİ SOLİSTİN KUCAĞINI.” Bir polisi şehit eden, 7 kişiyi yaralayan canlı bombanın cenazesiyle şov yapmaya kalkanlara polis müdahale ediyor, FETÖ’cü Taraf gazetesi rahatsız oluyor ve “Kemancının elini, solistin kucağını” diye başlık atıyor.. … Terör eylemi ya da terör propagandası müzik enstrümanı çalabilene ya da sesi güzel olana serbest mi olsun? Veya, bir avukat bunlara sahip çıkıyor diye, teröristlik meşru mu olsun?

#3
Foto - SÖZCÜ, 18 Eylül 2012: “HÜKÜMETİ PROTESTO EDEN KADINA LİNÇ!” Kemalist Sözcü’nün yaptığı klasik şehid istismarı haberi. Hem şehidleri istismar ediyorlar, sonra da HDP ile ittifak kuran CHP’yi destekliyorlar. Hatta HDP’ye oy verilmesi çağrısı bilge yapıyorlar.. Bu manşetteki rezalet ise, zirve yapmış. “Yüreği şehit acısıyla yandığı için hükümeti protesto eden Nurten Yetimoğlu, hiç hak etmediği bir çirkinlikle karşılaştı.” diyorlar ama.. Nurten Yetimoğlu’nun, şehid ile hiçbir yakınlığı yok.. Daha önce de böyle işlere kalkıştığı bilinen bu kadın, evladını şehit verenlerden daha fazla konuşma hakkına mı sahip?… İnsanların “Vatan sağolsun” demeye, şehit cenazesini şova çevirmeden defnetmeye hakkı var mı, yok mu bu kadın ve Sözcü kafası mı karar verecek?…

SÖZCÜ, 18 Eylül 2012: “HÜKÜMETİ PROTESTO EDEN KADINA LİNÇ!” Kemalist Sözcü’nün yaptığı klasik şehid istismarı haberi. Hem şehidleri istismar ediyorlar, sonra da HDP ile ittifak kuran CHP’yi destekliyorlar. Hatta HDP’ye oy verilmesi çağrısı bilge yapıyorlar.. Bu manşetteki rezalet ise, zirve yapmış. “Yüreği şehit acısıyla yandığı için hükümeti protesto eden Nurten Yetimoğlu, hiç hak etmediği bir çirkinlikle karşılaştı.” diyorlar ama.. Nurten Yetimoğlu’nun, şehid ile hiçbir yakınlığı yok.. Daha önce de böyle işlere kalkıştığı bilinen bu kadın, evladını şehit verenlerden daha fazla konuşma hakkına mı sahip?… İnsanların “Vatan sağolsun” demeye, şehit cenazesini şova çevirmeden defnetmeye hakkı var mı, yok mu bu kadın ve Sözcü kafası mı karar verecek?…

#4
Foto - ZAMAN, 18 Eylül 2013: “NEYİ PAYLAŞAMIYORUZ ANLAYAMIYORUM, KUTUPLAŞMA ÇOK TEHLİKELİ.” FETÖ’cü Zaman gazetesi, Türkçe Olimpiyatlarına sponsor yaptıkları Koç Holding’in Mustafa Koç’unu logo altına yerleştirmiş. Mustafa Koç kutuplaşmadan şikayet edeceğine, Gezi’cilere niye “Yürüyün aslanlarım” gazı veriyordu, onu açıklasaydı? “Neyi paylaşamıyoruz” sorusunu önce kendisine, gezicilere sorması gerekmez miydi, Mustafa Koç’un? Ne uğruna, sokaklara çıktınız, ne uğruna onlarca gencin ölümüne sebeb verecek gösterileri organize ettiniz demesi gerekmez miydi?

ZAMAN, 18 Eylül 2013: “NEYİ PAYLAŞAMIYORUZ ANLAYAMIYORUM, KUTUPLAŞMA ÇOK TEHLİKELİ.” FETÖ’cü Zaman gazetesi, Türkçe Olimpiyatlarına sponsor yaptıkları Koç Holding’in Mustafa Koç’unu logo altına yerleştirmiş. Mustafa Koç kutuplaşmadan şikayet edeceğine, Gezi’cilere niye “Yürüyün aslanlarım” gazı veriyordu, onu açıklasaydı? “Neyi paylaşamıyoruz” sorusunu önce kendisine, gezicilere sorması gerekmez miydi, Mustafa Koç’un? Ne uğruna, sokaklara çıktınız, ne uğruna onlarca gencin ölümüne sebeb verecek gösterileri organize ettiniz demesi gerekmez miydi?

#5
Foto - SÖZCÜ, 18 Eylül 2013: “TAYYİP’İN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜĞÜ TERÖRİSTİ ÇOCUKLARA ÖRNEK GÖSTERDİLER.” Adamlar hem cahil, hem ikiyüzlü… Gulbeddin Hikmetyar’ın Afganistan başbakanı olduğundan haberleri bile yok. “Afganistan’ı Sovyet işgalinden kurtaran ulusal kahramanlardan biri” olarak bütün dünyada el üstünde tutulduğundan haberleri yok.… Eğer Afganistan’da başbakanlık bile yapmış olan Hikmetyar teröristse, sizin Che’nizden daha büyük terörist yok demektir… Deniz Gezmiş’leri, Yılmaz Güneyleri hiç anlatmayalım, bile..

SÖZCÜ, 18 Eylül 2013: “TAYYİP’İN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜĞÜ TERÖRİSTİ ÇOCUKLARA ÖRNEK GÖSTERDİLER.” Adamlar hem cahil, hem ikiyüzlü… Gulbeddin Hikmetyar’ın Afganistan başbakanı olduğundan haberleri bile yok. “Afganistan’ı Sovyet işgalinden kurtaran ulusal kahramanlardan biri” olarak bütün dünyada el üstünde tutulduğundan haberleri yok.… Eğer Afganistan’da başbakanlık bile yapmış olan Hikmetyar teröristse, sizin Che’nizden daha büyük terörist yok demektir… Deniz Gezmiş’leri, Yılmaz Güneyleri hiç anlatmayalım, bile..

#6
Foto - TARAF, 18 Eylül 2013: “PENGUEN OLMAYACAĞIZ.” Şimdilerde FETÖ’cülerin pek bi sevdiği Ahmet Davutoğlu, 2013’te Tayyip Erdoğan’ın yanında iken, FETÖ’cü Taraf gazetesine, oğlu hakkında yalan haber yaptıkları için tekzip göndermiş.. Davutoğlu, o tarihde gönderdiği tekzibi yayınlanmamak için kırk takla atan adamların bugün yanında duruyor ya, onlarla aynı dili kullanıyor ya, işte bunu aklımız bir türlü almıyor…

TARAF, 18 Eylül 2013: “PENGUEN OLMAYACAĞIZ.” Şimdilerde FETÖ’cülerin pek bi sevdiği Ahmet Davutoğlu, 2013’te Tayyip Erdoğan’ın yanında iken, FETÖ’cü Taraf gazetesine, oğlu hakkında yalan haber yaptıkları için tekzip göndermiş.. Davutoğlu, o tarihde gönderdiği tekzibi yayınlanmamak için kırk takla atan adamların bugün yanında duruyor ya, onlarla aynı dili kullanıyor ya, işte bunu aklımız bir türlü almıyor…

#7
Foto - ZAMAN, 18 EYLÜL 2014: “KRİZİN SORUMLUSU SİZ OLURSUNUZ.” FETÖ karşıtı numaraları ile ortalıkta dolaşan Kemal Kılıçdaroğlu, bakın FETÖ’cü finans kurumu Bank Asya için nasıl savunmalar yapmış, nasıl ölümüne korumaya kalkışmış. “Krizin sorumlusu siz olursunuz” diyerek,. El konulması halinde sorumlusunun AK Parti olacağını nasıl da tehdit ederek söylemiş..

ZAMAN, 18 EYLÜL 2014: “KRİZİN SORUMLUSU SİZ OLURSUNUZ.” FETÖ karşıtı numaraları ile ortalıkta dolaşan Kemal Kılıçdaroğlu, bakın FETÖ’cü finans kurumu Bank Asya için nasıl savunmalar yapmış, nasıl ölümüne korumaya kalkışmış. “Krizin sorumlusu siz olursunuz” diyerek,. El konulması halinde sorumlusunun AK Parti olacağını nasıl da tehdit ederek söylemiş..

#8
Foto - SÖZCÜ, 18 Eylül 2014: “BUNLAR YALAN MI?” Kemalist Sözcü gazetesi, oturdukları yerden uydura uydura haberler yapıp, Erdoğan’ın IŞİD’e yardım etmekle suçluyorlar. Oysa o Erdoğan, IŞİD’i iki sene sonrasında, bölgeden silip attı.. Ama Sözcü’nün “Şimdi cemaati savunma zamanı” diye Emin Çölaşan’a yazı yazdırarak FETÖ’ye kol kanat germesi silinmeyecek şekilde, akıllara kazındı..

SÖZCÜ, 18 Eylül 2014: “BUNLAR YALAN MI?” Kemalist Sözcü gazetesi, oturdukları yerden uydura uydura haberler yapıp, Erdoğan’ın IŞİD’e yardım etmekle suçluyorlar. Oysa o Erdoğan, IŞİD’i iki sene sonrasında, bölgeden silip attı.. Ama Sözcü’nün “Şimdi cemaati savunma zamanı” diye Emin Çölaşan’a yazı yazdırarak FETÖ’ye kol kanat germesi silinmeyecek şekilde, akıllara kazındı..

#9
Foto - CUMHURİYET, 18 Eylül 2014: “MADIMAK’I UNUT THKP-C’Yİ ASLA.” Kemalist geçinen Cumhuriyet için, biz onların başlıklarını “Solcu teröristi sev, Müslüman mazlumu asla!” diye çevirelim… THKP-C bugün DHKP-C adıyla faaliyetlerini sürdürmüyor, Gezi kalkışmasında da hiç sesi çıkmadı değil mi Cumhuriyet’çiler? Hadi Müslümanların tarihini yanlış anlattın, çarpıttın, okurunu kandırdın diyelim, kendi tarihini nasıl çarpıtıp anlatmaya yelteniyorsun? Bu başlıktan sonra, Cumhuriyet’in şımarttığı DHKPC, bir savcıyı, makamında şehid etti. Savcı şehid edenleri, söyler misiniz, nasıl unutalım, Cumhuriyetçiler? Aynı gazetedeki Davutoğlu’nun “Ateiste de din dersi gerekli” sözü de ilginç. Erdoğan’ın yanında iken bunu söyleyen Davutoğlu, şimdilerde ise, kendisini sağcı olarak hiç görmediğini söylüyor. Nereden, nereye..

CUMHURİYET, 18 Eylül 2014: “MADIMAK’I UNUT THKP-C’Yİ ASLA.” Kemalist geçinen Cumhuriyet için, biz onların başlıklarını “Solcu teröristi sev, Müslüman mazlumu asla!” diye çevirelim… THKP-C bugün DHKP-C adıyla faaliyetlerini sürdürmüyor, Gezi kalkışmasında da hiç sesi çıkmadı değil mi Cumhuriyet’çiler? Hadi Müslümanların tarihini yanlış anlattın, çarpıttın, okurunu kandırdın diyelim, kendi tarihini nasıl çarpıtıp anlatmaya yelteniyorsun? Bu başlıktan sonra, Cumhuriyet’in şımarttığı DHKPC, bir savcıyı, makamında şehid etti. Savcı şehid edenleri, söyler misiniz, nasıl unutalım, Cumhuriyetçiler? Aynı gazetedeki Davutoğlu’nun “Ateiste de din dersi gerekli” sözü de ilginç. Erdoğan’ın yanında iken bunu söyleyen Davutoğlu, şimdilerde ise, kendisini sağcı olarak hiç görmediğini söylüyor. Nereden, nereye..

#10
Foto - SÖZCÜ, 18 Eylül 2015: “ATATÜRK HEYKELİNİ YIKIP ÇAY BARDAĞI DİKECEKLER.” Kemalist Sözcü’de her zamanki gibi yalan bir haber daha. Bahsettikleri yeni proje yapılıp, bitirildi. Atatürk heykeli dikilmedi mi, o alana? Dikildi. Peki Sözcü özür diledi mi? Hayır. Yalancılıkları böyle tescilli işte. Peki Davutoğlu hakkındaki habere ne diyeceksiniz? Bütçeyi 6 ayda bitirmiş, Davutoğlu.. bugünlerde ise, aynı Davutoğlu, sırf Erdoğan’a karşı çıkıyor diye, Sözcü’nün bulunmaz Hint kumaşlarından birisi konumunda.

SÖZCÜ, 18 Eylül 2015: “ATATÜRK HEYKELİNİ YIKIP ÇAY BARDAĞI DİKECEKLER.” Kemalist Sözcü’de her zamanki gibi yalan bir haber daha. Bahsettikleri yeni proje yapılıp, bitirildi. Atatürk heykeli dikilmedi mi, o alana? Dikildi. Peki Sözcü özür diledi mi? Hayır. Yalancılıkları böyle tescilli işte. Peki Davutoğlu hakkındaki habere ne diyeceksiniz? Bütçeyi 6 ayda bitirmiş, Davutoğlu.. bugünlerde ise, aynı Davutoğlu, sırf Erdoğan’a karşı çıkıyor diye, Sözcü’nün bulunmaz Hint kumaşlarından birisi konumunda.

#11
Foto - CUMHURİYET, 18 Eylül 2015: “BU DA İLERİ DEMOKRASİ FARKI.” Kemalist Cumhuriyet’in kafası bu kadar işte.. ABD’de geçen olayda, sırf adı Ahmet Muhammed diye, evde yaptığı saati, öğretmeni bomba zannediyor, Amerikan polisi de kelepçeleyip gözaltına alıyor, çocuk tutukevine götürülüp anne babasıyla görüşmesine müsaade etmeden saatlerce sorgulanıyor, parmak izi ve fotoğrafı alınıp sabıka kaydı açılıyor, sonucunda olayın aslı anlaşılıyor ve Obama özür dilemek için çocuğu davet ediyor… Öbürü ise, Kemal Kılıçdaroğlu’yla ya da CHP binalarında onlarca fotoğrafı olan ve hatta bugün CHP Parti Meclisi üyeliğine bile adaylığını koyabilen, o dönem eline mikrofon alıp Erdoğan’a küfür etmesi büyük bir maharetmiş gibi gösterilen bir kendini bilmezin terbiyesizliği… Bu ikisini sen kıyaslamaya devam et Cumhuriyet, sonra da otur “Bu ülke insanı niye benim zihniyetime teveccüh göstermedi” diye düşün, dur… Aynı gazetedeki bir yalan da, Sümeyye Erdoğan’ın milletvekili adayı olacağı.. Oldu mu? Hayır. Özür dilendi mi? Ona da hayır. Cumhuriyet ahlakı, budur işte.

CUMHURİYET, 18 Eylül 2015: “BU DA İLERİ DEMOKRASİ FARKI.” Kemalist Cumhuriyet’in kafası bu kadar işte.. ABD’de geçen olayda, sırf adı Ahmet Muhammed diye, evde yaptığı saati, öğretmeni bomba zannediyor, Amerikan polisi de kelepçeleyip gözaltına alıyor, çocuk tutukevine götürülüp anne babasıyla görüşmesine müsaade etmeden saatlerce sorgulanıyor, parmak izi ve fotoğrafı alınıp sabıka kaydı açılıyor, sonucunda olayın aslı anlaşılıyor ve Obama özür dilemek için çocuğu davet ediyor… Öbürü ise, Kemal Kılıçdaroğlu’yla ya da CHP binalarında onlarca fotoğrafı olan ve hatta bugün CHP Parti Meclisi üyeliğine bile adaylığını koyabilen, o dönem eline mikrofon alıp Erdoğan’a küfür etmesi büyük bir maharetmiş gibi gösterilen bir kendini bilmezin terbiyesizliği… Bu ikisini sen kıyaslamaya devam et Cumhuriyet, sonra da otur “Bu ülke insanı niye benim zihniyetime teveccüh göstermedi” diye düşün, dur… Aynı gazetedeki bir yalan da, Sümeyye Erdoğan’ın milletvekili adayı olacağı.. Oldu mu? Hayır. Özür dilendi mi? Ona da hayır. Cumhuriyet ahlakı, budur işte.

#12
Foto - BUGÜN, 18 Eylül 2015: “SUÇ UYDURMANIN CEZASI ÇOK AĞIR.” Ahmet Davutoğlu’nun Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Ergun Özbudun, Koza İpek grubuna el konulması ile birlikte başlamış, FETÖ’cülere sahip çıkmaya.. “Suç uydurmanın cezası çok ağır” diyerek, FETÖ’cülere suç uydurulduğunu iddia ederek, hainleri savunmuş. Adamlar kendi yaptıkları ne varsa, başkasını onunla suçlamış hep… Başkalarına suç atmışlar, sonra “suç atılması çok ceza gerektirir” diyerek, kendilerini savunmaya çalışmışlar. Kılıçdaroğlu da, FETÖ’cülere sahip çıkarak, “Kimsenin can ve mal güvenliği yok” açıklaması yapmış. Doğru demiş aslında, 15 Temmuz’da gördük, can ve mal güvenliğimizin, gerçekten olmadığını.. Ama bu güvenlik tehditi, kimden geliyormuş, Tam da Kılıçdaroğlu’nun savunduğu, FETÖ’cülerden..

BUGÜN, 18 Eylül 2015: “SUÇ UYDURMANIN CEZASI ÇOK AĞIR.” Ahmet Davutoğlu’nun Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Ergun Özbudun, Koza İpek grubuna el konulması ile birlikte başlamış, FETÖ’cülere sahip çıkmaya.. “Suç uydurmanın cezası çok ağır” diyerek, FETÖ’cülere suç uydurulduğunu iddia ederek, hainleri savunmuş. Adamlar kendi yaptıkları ne varsa, başkasını onunla suçlamış hep… Başkalarına suç atmışlar, sonra “suç atılması çok ceza gerektirir” diyerek, kendilerini savunmaya çalışmışlar. Kılıçdaroğlu da, FETÖ’cülere sahip çıkarak, “Kimsenin can ve mal güvenliği yok” açıklaması yapmış. Doğru demiş aslında, 15 Temmuz’da gördük, can ve mal güvenliğimizin, gerçekten olmadığını.. Ama bu güvenlik tehditi, kimden geliyormuş, Tam da Kılıçdaroğlu’nun savunduğu, FETÖ’cülerden..

#13
Foto - CUMHURİYET, 18 Eylül 2016: “SUÇU ‘BARIŞ’ İSTEMEK.” Kemalist Cumhuriyet, PKK’ya yardım etmek için, didinip duruyor.. Hanımefendinin eşi PKK’ya karşı durduğu için mi öldürülmüş yoksa PKK başkasını öldürmeye çalışırken döşediği mayın o ismin bulunduğu arabayı mı patlatmış? Mesela, PKK “Eylemi yapanları sorguya aldık, üzgünüz” diye açıklama yapmamış mı? Ya da bu hanımefendi, Güneydoğu hendeklerden ve teröristlerden temizleniyor diye, terör örgütünün talimatıyla bir gün iş bıraktığı için mi soruşturmaya dahil edilmiş? Bu kadar yalan olur mu, bu gazeteyi okuyan kemalistlere de yazık değil mi, ama?

CUMHURİYET, 18 Eylül 2016: “SUÇU ‘BARIŞ’ İSTEMEK.” Kemalist Cumhuriyet, PKK’ya yardım etmek için, didinip duruyor.. Hanımefendinin eşi PKK’ya karşı durduğu için mi öldürülmüş yoksa PKK başkasını öldürmeye çalışırken döşediği mayın o ismin bulunduğu arabayı mı patlatmış? Mesela, PKK “Eylemi yapanları sorguya aldık, üzgünüz” diye açıklama yapmamış mı? Ya da bu hanımefendi, Güneydoğu hendeklerden ve teröristlerden temizleniyor diye, terör örgütünün talimatıyla bir gün iş bıraktığı için mi soruşturmaya dahil edilmiş? Bu kadar yalan olur mu, bu gazeteyi okuyan kemalistlere de yazık değil mi, ama?

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