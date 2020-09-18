Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 18 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

CUMHURİYET, 18 Eylül 2015: “BU DA İLERİ DEMOKRASİ FARKI.” Kemalist Cumhuriyet’in kafası bu kadar işte.. ABD’de geçen olayda, sırf adı Ahmet Muhammed diye, evde yaptığı saati, öğretmeni bomba zannediyor, Amerikan polisi de kelepçeleyip gözaltına alıyor, çocuk tutukevine götürülüp anne babasıyla görüşmesine müsaade etmeden saatlerce sorgulanıyor, parmak izi ve fotoğrafı alınıp sabıka kaydı açılıyor, sonucunda olayın aslı anlaşılıyor ve Obama özür dilemek için çocuğu davet ediyor… Öbürü ise, Kemal Kılıçdaroğlu’yla ya da CHP binalarında onlarca fotoğrafı olan ve hatta bugün CHP Parti Meclisi üyeliğine bile adaylığını koyabilen, o dönem eline mikrofon alıp Erdoğan’a küfür etmesi büyük bir maharetmiş gibi gösterilen bir kendini bilmezin terbiyesizliği… Bu ikisini sen kıyaslamaya devam et Cumhuriyet, sonra da otur “Bu ülke insanı niye benim zihniyetime teveccüh göstermedi” diye düşün, dur… Aynı gazetedeki bir yalan da, Sümeyye Erdoğan’ın milletvekili adayı olacağı.. Oldu mu? Hayır. Özür dilendi mi? Ona da hayır. Cumhuriyet ahlakı, budur işte.