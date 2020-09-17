Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

SÖZCÜ, 17 Eylül 2013: “TAYYİP VERİYOR, APO DOYMUYOR." Yine 2013'ten bugüne ışık tutacak bir başlık, yine kemalist geçinen Sözcü… Kemalist Sözcü'nün sıraladığı olayların bir kısmı doğru.. Kandil'e gazeteci yollanması, PKK'nın övülmesi, PKK paçavralarının serbest bırakılması yalan. Mahkemede Kürtçe savunma doğru. Kürtçe Tv doğru.. Peki bu doğru olanlar ne için yapıldı? Hem İngilizce konuşulan bir ülkede, Kürtçe'nin de konuşulmasında bir yasaklamanın yanlışlığı sebebi ile hem de PKK'nın silahı bırakması için. Sonuçta PKK silah bırakmayınca, temel haklar geri alınmadı, ama PKK'nın başına balyoz da inmeye başladı.. Aynı Sözcü, şimdi ne diyor? “Ülkede özgürlük yok” diye teröriste bile alan açılsın istemiyorlar mı? HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapmıyorlar mı? Yalan mı yazıyoruz Sözcü, yalan mı söylüyoruz, ses ver "patronu hala Türkiye'ye gelemeyen" gazete!