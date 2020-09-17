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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-17 13:31:00
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 17 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 17 Eylül 2013 tarihindeki, “Tayyip Veriyor, Apo Doymuyor” manşetini yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü'nün sıraladığı olayların bir kısmı doğru.. Kandil'e gazeteci yollanması, PKK'nın övülmesi, PKK paçavralarının serbest bırakılması yalan. Mahkemede Kürtçe savunma doğru. Kürtçe Tv doğru.. Peki bu doğru olanlar ne için yapıldı? Hem İngilizce konuşulan bir ülkede, Kürtçe'nin de konuşulmasında bir yasaklamanın yanlışlığı sebebi ile hem de PKK'nın silahı bırakması için. Sonuçta PKK silah bırakmayınca, temel haklar geri alınmadı, ama PKK'nın başına balyoz da inmeye başladı.. Aynı Sözcü, şimdi ne diyor? “Ülkede özgürlük yok” diye teröriste bile alan açılsın istemiyorlar mı? HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapmıyorlar mı? Yalan mı yazıyoruz Sözcü, yalan mı söylüyoruz, ses ver "patronu hala Türkiye'ye gelemeyen" gazete!” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - ZAMAN, 17 Eylül 2012:

ZAMAN, 17 Eylül 2012: "ÖLÜMÜNÜN 51. YILINDA MİLLET, MENDERES'E KOŞTU." FETÖ'cü Zaman gazetesi, 1961'de ABD'nin darbesi ile asılan Adnan menderes'e sahip çıkar gibi yaparken, 56 yıl sonra yine ABD ile işbirliği yapıp Tayyip Erdoğan’ı öldürmeye kalktılar… Menderes’i katledenler bugün nasıl lanetle anılıyorsa, bu FETÖ'cüler de, her daim öyle anılacaklar!

#2
Foto - TARAF, 17 Eylül 2012: “DEVLETLE ÖRGÜT ÖLDÜRME YARIŞINDA.” CIA-FETÖ işbirliği ile çıkarılan Taraf gazetesinin “Örgüt” dediği, bu ülkede 50 bin insanın kanına giren eli kanlı terör örgütü olan PKK.. CIA işbirlikçisi FETÖ'cü gazete, diğer kemalist gazetelerle birlikte, böyle böyle PKK'ya meşruiyet kazandırma derdindeydi… “Liberallik olsun da, kafası karışıkları da” yanımıza çekelim derdindeydiler…Kısmen de istediklerini yaptılar.. PKK'nın sivil-asker demeden insanları öldürmesi ile, devletin PKK'yla mücadelesi sırasında teröristleri öldürmesini aynı gibi göstermek de, bu gazetenin FETÖ'cü takıyyeciliğinin bir ispatı..

TARAF, 17 Eylül 2012: “DEVLETLE ÖRGÜT ÖLDÜRME YARIŞINDA.” CIA-FETÖ işbirliği ile çıkarılan Taraf gazetesinin “Örgüt” dediği, bu ülkede 50 bin insanın kanına giren eli kanlı terör örgütü olan PKK.. CIA işbirlikçisi FETÖ'cü gazete, diğer kemalist gazetelerle birlikte, böyle böyle PKK'ya meşruiyet kazandırma derdindeydi… “Liberallik olsun da, kafası karışıkları da” yanımıza çekelim derdindeydiler…Kısmen de istediklerini yaptılar.. PKK'nın sivil-asker demeden insanları öldürmesi ile, devletin PKK'yla mücadelesi sırasında teröristleri öldürmesini aynı gibi göstermek de, bu gazetenin FETÖ'cü takıyyeciliğinin bir ispatı..

#3
Foto - CUMHURİYET, 17 Eylül 2013:

CUMHURİYET, 17 Eylül 2013: "HİKMETYAR'LA BAŞLADI." Kemalist Cumhuriyet gazetesi, BAAS'çı Esed sözkonusu ise, "Suriye'nin içişleri ile ne işimiz var, Esed'le görüşelim" diyor. Darbeci Sisi sözkonusu ise, "Bize ne darbeciliğinden, adam şu an cumhurbaşkanı değil mi" diyor. Ama Afganistan'da Başbakanlık koltuğuna oturan Gülbeddin Hikmetyar'a sıra gelince, "Hizbi İslami lideri" yapıp, Başbakanlık sıfatını gözlerden kaçırmaya çalışıyor.. O zaman Esed'e de "BAAS lideri" niye demiyorsunuz?

#4
Foto - SÖZCÜ, 17 Eylül 2013: “TAYYİP VERİYOR, APO DOYMUYOR.

SÖZCÜ, 17 Eylül 2013: “TAYYİP VERİYOR, APO DOYMUYOR." Yine 2013'ten bugüne ışık tutacak bir başlık, yine kemalist geçinen Sözcü… Kemalist Sözcü'nün sıraladığı olayların bir kısmı doğru.. Kandil'e gazeteci yollanması, PKK'nın övülmesi, PKK paçavralarının serbest bırakılması yalan. Mahkemede Kürtçe savunma doğru. Kürtçe Tv doğru.. Peki bu doğru olanlar ne için yapıldı? Hem İngilizce konuşulan bir ülkede, Kürtçe'nin de konuşulmasında bir yasaklamanın yanlışlığı sebebi ile hem de PKK'nın silahı bırakması için. Sonuçta PKK silah bırakmayınca, temel haklar geri alınmadı, ama PKK'nın başına balyoz da inmeye başladı.. Aynı Sözcü, şimdi ne diyor? “Ülkede özgürlük yok” diye teröriste bile alan açılsın istemiyorlar mı? HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapmıyorlar mı? Yalan mı yazıyoruz Sözcü, yalan mı söylüyoruz, ses ver "patronu hala Türkiye'ye gelemeyen" gazete!

#5
Foto - BUGÜN, 17 Eylül 2014: “2001’DEN DAHA KÖTÜ OLABİLİR.” FETÖ'cü Bugün gazetesinin parlatmaya çalıştığı Doğan Cansızlar'ı, 2001 yılındaki kendi döneminde batan bankalar, hortumlamalar ile tanımıyor olsak, belki bizi de kandırabilirdi…

BUGÜN, 17 Eylül 2014: “2001’DEN DAHA KÖTÜ OLABİLİR.” FETÖ'cü Bugün gazetesinin parlatmaya çalıştığı Doğan Cansızlar'ı, 2001 yılındaki kendi döneminde batan bankalar, hortumlamalar ile tanımıyor olsak, belki bizi de kandırabilirdi… "2001'den daha kötü olabilir" diye 50 milyar doların batırıldığı banka hortumlamalarının olduğu döneme atıf yapan, FETÖ'cülerin "ekonominin duayeni" gibi göstermeye çalıştığı bu Cansızlar, 2001'de uyumuştu, sonra da FETÖ’nün içini boşalttığı Bank Asya'yı savunmak için 2014'de böyle ortalara düştü… Batırmayı, batıranı her dönemde seviyor herhalde… Bugün Cansızlar çıkı açıklasın, Bank Asya olayı nedir, 15 Temmuz hain darbe girişimi nedir, FETÖ nedir? Bir şey biliyorsa konuşsun, hainlikleri bilmediği halde FETÖ'cüleri savundu ise milletten özür dilesin..

#6
Foto - ZAMAN, 17 Eylül 2014: “BATIRMA PLANINA SERMAYE ARTIŞIYLA CEVAP.

ZAMAN, 17 Eylül 2014: “BATIRMA PLANINA SERMAYE ARTIŞIYLA CEVAP." FETÖ'cü gazete, FETÖ'cü finans kurumuna böyle sahip çıkıyor.. FETÖ'cüler, kendi paçalarından akan pisliklere bakmadan, ABD polisliğine soyundular, cevaplarını aldılar.. Pislikleri ortaya çıkınca, bir yandan "haksız baskı yapılıyor" dediler, bir yandan da can havli ile sermaye artırarak kurtulmaya çalıştılar.. Nitekim, 225 milyon lira sermaye artışı da yapmışlar,… Gerekli idiyse, niye zamanında yapmamıştınız. Gereksiz ise, niye Pensilvanya'daki patronunuz milletten "bankalardan faizli kredi çekin, Bank Asya'ya yatırın" çağrısı yapıp, insanları faize bulaştırdı? Cevab bekliyoruz ama, bunların hepsi, şimdi ABD'ye kaçtılar.. Arkalarına bile bakmadan.. Ama FETÖ'cü gazetenin açıklamasını yayınladığı üç isim ilginç: Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den ayrılıp, parti kurdu. Ali Babacan, AK Parti'den ayrılıp, parti kurdu. Mehmet Şimşek, AK Parti'den yeni dönemde aday gösterilmedi..

#7
Foto - TARAF 17 Eylül 2014: “HEMŞİRENİN IŞİD İSYANI.” FETÖ'cü gazetede, CIA emri ile kurulan gazetede bir haber: Hemşire, “Çalıştığım özel hastanede IŞİD’lileri tedavi ediyorlar” diye ihbarda bulunuyor! Taraf’ın ahlaksızları da bu haberi, The New York Times’ın Erdoğan’ı IŞİD’e destek veriyormuş gibi gösteren haberiyle evlendiriyor… Ülkede gazetecilik zorlaşmış, baskı varmış, bu haberleri gör de inan… Bugün o hemşire çıksın, sahte isimle tedavi edilenleri göstersin.. Gösteremez. Hayatları yalan, hayatları iftira.. Hayatları ABD'ye şebeklik yapmak. Bir şebeklik de Ali Babacan'dan.. Bir düzenleme değişikliği ile, rantlar devşiriliyormuş.. Bunları bir açıkla da, biz de öğrenelim, Ali Babacan.. Kim ne rant kazandı, söyle de, yeni parti kurmanın talimatının, İngiltere kaynaklı olmadığına inanalım..

TARAF 17 Eylül 2014: “HEMŞİRENİN IŞİD İSYANI.” FETÖ'cü gazetede, CIA emri ile kurulan gazetede bir haber: Hemşire, “Çalıştığım özel hastanede IŞİD’lileri tedavi ediyorlar” diye ihbarda bulunuyor! Taraf’ın ahlaksızları da bu haberi, The New York Times’ın Erdoğan’ı IŞİD’e destek veriyormuş gibi gösteren haberiyle evlendiriyor… Ülkede gazetecilik zorlaşmış, baskı varmış, bu haberleri gör de inan… Bugün o hemşire çıksın, sahte isimle tedavi edilenleri göstersin.. Gösteremez. Hayatları yalan, hayatları iftira.. Hayatları ABD'ye şebeklik yapmak. Bir şebeklik de Ali Babacan'dan.. Bir düzenleme değişikliği ile, rantlar devşiriliyormuş.. Bunları bir açıkla da, biz de öğrenelim, Ali Babacan.. Kim ne rant kazandı, söyle de, yeni parti kurmanın talimatının, İngiltere kaynaklı olmadığına inanalım..

#8
Foto - SÖZCÜ, 17 Eylül 2014: “DİNCİ TERÖRİSTLERE KUCAK AÇTI!” Kemalist geçinen, ama cahilin kralı konumundaki Sözcü gazetesi, ya Müslüman Kardeşler’e “Terörist” diyebilecek kadar meseleden habersiz ya da bile isteye okuruna yalan söylüyor… Bunların büyük gazetecilerinden Hakan Aygün de içkili çıktığı televizyon programında Hasan El Benna’yı Hasan Sabbah’la karıştırıp “Bunlar haşhaşiliğin mucidi, ilk suikastçılar” diye saçmalamıştı... Sözcü'nün manşetindeki tüm isimler, terörle uzaktan yakından ilgisi olmayan, halkın sevdiği kanaat önderleri.

SÖZCÜ, 17 Eylül 2014: “DİNCİ TERÖRİSTLERE KUCAK AÇTI!” Kemalist geçinen, ama cahilin kralı konumundaki Sözcü gazetesi, ya Müslüman Kardeşler’e “Terörist” diyebilecek kadar meseleden habersiz ya da bile isteye okuruna yalan söylüyor… Bunların büyük gazetecilerinden Hakan Aygün de içkili çıktığı televizyon programında Hasan El Benna’yı Hasan Sabbah’la karıştırıp “Bunlar haşhaşiliğin mucidi, ilk suikastçılar” diye saçmalamıştı... Sözcü'nün manşetindeki tüm isimler, terörle uzaktan yakından ilgisi olmayan, halkın sevdiği kanaat önderleri.

#9
Foto - BUGÜN, 17 Eylül 2015:

BUGÜN, 17 Eylül 2015: "MEDYAYI YILDIRMAK İÇİN HUKUKU SOPA YAPTILAR." İşte solcularla FETÖ'cülerin birlikte hareket ettiklerinin delili. FETÖ'nün gazetesi Bugün.. Ve DSP'li bakan Hikmet Sami Türk. FETÖ'nün sermayesinden Koza İpek grubu olarak, sen elli tane suç işle, hukuğun sopasını yiyince de “Hukuku sopa yaptılar” diye DSP'li bakana açıklama yaptırtıp ağla.. Ne güzel… Utanmamışlar, 28 Şubat’ın “İnsan Haklarından Sorumlu” Devlet Bakanı ve sonrasının Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e söyletmişler, bunu..

#10
Foto - CUMHURİYET, 17Eylül 2015:

CUMHURİYET, 17Eylül 2015: "TÜSİAD: Kasvet." Kemalist Cumhuriyet, bugünlerde "FETÖ ile kolkola olan AK Parti" diyor, değil mi? Buyrun görün, Cumhuriyet'i ile, TÜSİAD'ı ile, FETÖ ile irtibatlı şirketlere soruşturma açılınca, kimler onlara sahip çıkmış?

#11
Foto - SÖZCÜ, 17 Eylül 2016: “BAŞYAVERDEN SARAYIN KAPISINI AÇIN TALİMATI.

SÖZCÜ, 17 Eylül 2016: “BAŞYAVERDEN SARAYIN KAPISINI AÇIN TALİMATI." Sözcü, "Başyaverden sarayın kapısını açın talimatı" verildiğini söyleyerek, Erdoğan'ı devirmeye kalkışanlarla mücadele eder gibi görünüyor. Sözcü, böyle hainliklere bu kadar tepkiliyse, niye tarihinde hiç yapmadığı “Erdoğan’ı bulduk” haberini darbe günü yaptığını da anlatsa ya? Yoksa, darbe başarısız olunca, Erdoğan'dan yana gibi gözükme rolüne mi evrildiler?

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