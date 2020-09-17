2020-09-17 13:31:00 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 17 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 17 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 17 Eylül 2013 tarihindeki, “Tayyip Veriyor, Apo Doymuyor” manşetini yorumlayan Karahasanoğlu, “Kemalist Sözcü'nün sıraladığı olayların bir kısmı doğru.. Kandil'e gazeteci yollanması, PKK'nın övülmesi, PKK paçavralarının serbest bırakılması yalan. Mahkemede Kürtçe savunma doğru. Kürtçe Tv doğru.. Peki bu doğru olanlar ne için yapıldı? Hem İngilizce konuşulan bir ülkede, Kürtçe'nin de konuşulmasında bir yasaklamanın yanlışlığı sebebi ile hem de PKK'nın silahı bırakması için. Sonuçta PKK silah bırakmayınca, temel haklar geri alınmadı, ama PKK'nın başına balyoz da inmeye başladı.. Aynı Sözcü, şimdi ne diyor? “Ülkede özgürlük yok” diye teröriste bile alan açılsın istemiyorlar mı? HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapmıyorlar mı? Yalan mı yazıyoruz Sözcü, yalan mı söylüyoruz, ses ver "patronu hala Türkiye'ye gelemeyen" gazete!” ifadelerini kullandı.