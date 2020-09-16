  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
13
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

2020-09-16 13:20:07
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 16 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 16 Eylül 2016 tarihli “FETÖ darbede başarılı olsaydı, biat etmeyen kişileri infaz edecekti” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "Kemalist Sözcü için sıkıntı yok, FETÖ ne dediyse peşine takıldınız zaten, darbe başarılı olsa ilk tebrik eden ekipte olacağınızdan da şüphe duyan yok… “Devireceğim” dediği zaman “Şimdi cemaati savunma zamanı” diye yazan Emin Çölaşan, devirince “Aferin” demeyecek miydi? ifadelerini kullandı.

#1
Foto - SÖZCÜ, 16 Eylül 2012: “AKP, mahkeme kurup hainlerin şehit ettiği binbaşıyı yargıladı” Sözcü'nün bir yandan PKK karşıtlığı yaparken, bir yandan da HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapmasındaki riyakarlığını günlerdir gözler önüne seriyoruz. Biraz da, HDP'ye oy verenlere çağrımız olsun.. Bakın, Diyarbakır cezaevinde, kürt vatandaşlarımıza işkence yaptığı için 700 ayrı mağdurun şikayet ettiği bir subay için, AK Partililer böyle bir kınamada bulunmuşlar. Sözcü ne yapıyor?

SÖZCÜ, 16 Eylül 2012: “AKP, mahkeme kurup hainlerin şehit ettiği binbaşıyı yargıladı” Sözcü'nün bir yandan PKK karşıtlığı yaparken, bir yandan da HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapmasındaki riyakarlığını günlerdir gözler önüne seriyoruz. Biraz da, HDP'ye oy verenlere çağrımız olsun.. Bakın, Diyarbakır cezaevinde, kürt vatandaşlarımıza işkence yaptığı için 700 ayrı mağdurun şikayet ettiği bir subay için, AK Partililer böyle bir kınamada bulunmuşlar. Sözcü ne yapıyor? "İşkenceci" demiyor, "Yüzbaşıyı AK Partililer yargıladı" diye manşet atıyorlar.. HDP'ye oy veren kürtler şimdi söylesinler, bu sözcü ve onun desteklediği CHP ile mi birlik olacaklar, yoksa kendilerine işkence yapanı yargılayan AK parti ile mi? Sözcü de, ikiyüzlülüğü bırakıp karar versin, Diyarbakır Cezaevi’nin o dönemki işkencecibaşına “12 Eylül’de solculara zulmetti” diye küfür mü edecekler, “AK Parti sevmiyor” diye sahip mi çıkacaklar?

#2
Foto - CUMHURİYET, 16 Eylül 2013:

CUMHURİYET, 16 Eylül 2013: "Katilleri biliyoruz" Kemalist Cumhuriyet, gezi isyanını başlatanları değil, gezi isyanını bastırmak isteyen devletin polisini suçlamak üzere bu "Katilleri biliyoruz" başlığını atıyor.. Bugün gezi isyanı diye gösteriler yok, ölen gençler de yok. Demek ki, sebep ne imiş, "Gezi isyanı" imiş. Dolayısı ile katiller de, gezi isyanını başlatanlar imiş. Aynı gazetedeki, " ‘Eylül’de Gel’diler” başlıklı haber de ilginç. “Polis şiddeti ve arkasındaki iktidar” protesto edilmiş… O gün bunları peşine takanların hemen hepsi yurtdışında, yabancı istihbarat örgütlerinin yan kuruluşlarının bağladığı maaşla gül gibi geçinip gidiyor… Medyadaki destekçilerinin neredeyse tamamı Alman ve Rus devlet televizyonlarında işe başladı… Bugün dönüp bakınca, “İyi kullanmışlar bizi” diyorlar mı acaba?

#3
Foto - SÖZCÜ, 16 Eylül 2013:

SÖZCÜ, 16 Eylül 2013: "Sınırımız delik deşik" O tarihde delik deşik olabilir. Bugün de bu başlığı atabilir misin, Sözcü. Artık o sınırı, FETÖ'cü askerleri de tasfiye ettikten sonra, adam gibi koruyoruz. Ama Sözcü, saldırmak için, başka bahaneler buluyor.. Aynı gazetede, “Tayyip Suriye için 4 milyar lira harcadı” başlığı da, ne kadar saldırgan olduklarını ispatlıyor. Sene daha 2013, Gezi kalkışması doları fırlatmış ama, daha büyük operasyonları çekememişler ekonomiye, durumumuz fena değil… İşsizlik maaşı da başlamış, emekliye maaş düzenlemeleri yapılmış, öğrenci bursları iş görür hale gelmiş, çiftçiye ucuz değil, faizsiz kredi verilir olmuş… Bunlar o zaman bile, bunların olmadığını iddia edip, mültecilere harcanan paradan şikayet ediyor… “Sözcü ahlakı” dediğimiz bu işte…

#4
Foto - CUMHURİYET, 16 Eylül 2014: “Dink ödülü işkenceyle mücadele eden kadına” “Ben doktorum, işkenceyle öldü diyorsam işkenceyle ölmüştür” dediği FETÖ mensubu Gökhan Açıkkollu’nun, nezarethanede kalp krizi geçirip ambulansa taşındığı ana dair görüntüler çıktı da, Şebnem Korur Fincancı’nın yüzü kızardı mı? Oradan anlayın, doktor mu, militan mı…

CUMHURİYET, 16 Eylül 2014: “Dink ödülü işkenceyle mücadele eden kadına” “Ben doktorum, işkenceyle öldü diyorsam işkenceyle ölmüştür” dediği FETÖ mensubu Gökhan Açıkkollu’nun, nezarethanede kalp krizi geçirip ambulansa taşındığı ana dair görüntüler çıktı da, Şebnem Korur Fincancı’nın yüzü kızardı mı? Oradan anlayın, doktor mu, militan mı…

#5
Foto - ZAMAN, 16 Eylül 2014: “Erdoğan’dan skandal çağrı” Bu ülkeyi, yıllarca sandıktan çıkanların değil, bir avuç bürokratın yönettiğinin delili. Cumhurbaşkanı, BDDK'ya nerede ise ricada bulunuyor.. Aylarca bekletiyorlar.. Sonra işlem yapılıyor.. Erdoğan'ın, “BDDK görevini yapsın” demesini de, FETÖ'nün gazetesi skandal olarak gösteriyor.. Daha o dönem, yurtdışında kendi kurdukları paravan derneklere 115 milyon lira kredi kullandırmış bu utanmazlar, asıl skandal oydu, dertleri de onun ortaya çıkmasıydı… Ama sonunda, yolsuzlukları görmezden gelemedi ve BDDK da sonunda Bank Asya'ya el koymak zorunda kaldı.

ZAMAN, 16 Eylül 2014: “Erdoğan’dan skandal çağrı” Bu ülkeyi, yıllarca sandıktan çıkanların değil, bir avuç bürokratın yönettiğinin delili. Cumhurbaşkanı, BDDK'ya nerede ise ricada bulunuyor.. Aylarca bekletiyorlar.. Sonra işlem yapılıyor.. Erdoğan'ın, “BDDK görevini yapsın” demesini de, FETÖ'nün gazetesi skandal olarak gösteriyor.. Daha o dönem, yurtdışında kendi kurdukları paravan derneklere 115 milyon lira kredi kullandırmış bu utanmazlar, asıl skandal oydu, dertleri de onun ortaya çıkmasıydı… Ama sonunda, yolsuzlukları görmezden gelemedi ve BDDK da sonunda Bank Asya'ya el koymak zorunda kaldı.

#6
Foto - BUGÜN, 16 Eylül 2014: “Hakim hem dinletti hem ‘tutukluluğa devam’ dedi” FETÖ'nün gazetesinin, çaktırmadan örgütü masum göstermek için yaptığı bir haber.. Adamı FETÖ'cüler kandırmış, “Bu numaralar terörist falancaya ait” deyip alakasız adamların numaralarını vermişler, bu durumda o ne yapacaktı? Aklına gelir mi devletin polisinin (aslında FETÖ'den emir alan polisler), savcısının (Aslında FETÖ'den emir alan savcılar) böyle bir haysiyetsizlik yapacağına? Sizden olmadığına göre, suçu olmasa da, böyle bir hainliğe alet olduğu için rahatsız olmuştur kesin, iyi ki bu kararı o vermiş, huzur bulmuştur biraz…

BUGÜN, 16 Eylül 2014: “Hakim hem dinletti hem ‘tutukluluğa devam’ dedi” FETÖ'nün gazetesinin, çaktırmadan örgütü masum göstermek için yaptığı bir haber.. Adamı FETÖ'cüler kandırmış, “Bu numaralar terörist falancaya ait” deyip alakasız adamların numaralarını vermişler, bu durumda o ne yapacaktı? Aklına gelir mi devletin polisinin (aslında FETÖ'den emir alan polisler), savcısının (Aslında FETÖ'den emir alan savcılar) böyle bir haysiyetsizlik yapacağına? Sizden olmadığına göre, suçu olmasa da, böyle bir hainliğe alet olduğu için rahatsız olmuştur kesin, iyi ki bu kararı o vermiş, huzur bulmuştur biraz…

#7
Foto - CUMHURİYET, 16 Eylül 2015: “Vali savaşa hazırlanmış” Kemalist Cumhuriyet gazetesi, PKK'lı teröristlere gerilla diyenler, tabii böyle yazacak, ister ki güvenlik güçleri tetiğe bastığında mermisi bile patlamasın… Ama mesela PKK’ya cephane taşımak olunca, HDP’li vekillerin kuryeliğini, HDP’li belediyelerin gönüllü nakliyeciliğini bile meşru göstermeye kalkar…

CUMHURİYET, 16 Eylül 2015: “Vali savaşa hazırlanmış” Kemalist Cumhuriyet gazetesi, PKK'lı teröristlere gerilla diyenler, tabii böyle yazacak, ister ki güvenlik güçleri tetiğe bastığında mermisi bile patlamasın… Ama mesela PKK’ya cephane taşımak olunca, HDP’li vekillerin kuryeliğini, HDP’li belediyelerin gönüllü nakliyeciliğini bile meşru göstermeye kalkar…

#8
Foto - SÖZCÜ, 16 Eylül 2015: “Savcı Bey! Al sana belge” Aydın Doğan’ın sahipliğindeki Doğan Medya Grubu öyle kontrolden çıkmıştı ki, o bile “İllallah” dedi, en sonunda sattı da kurtuldu… Sözcü ve benzerleri de, “Bak, o da yapıyor” diye dayandıkları Doğan’ı kaybetmemek için ellerinden geleni yaptılar ama nafile, mızrak çuvala sığmıyordu… Aydın Doğan satıp kurtuldu, Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’a ise yurtdışına kaçmak düştü… Peki Sözcü'nün suç diye gösterdikleri ne idi? MİT'in, asker ve polis şehid olmasın diye, PKK'ya silah bıraktıracak görüşmesi. Siz rahatsız mı oldunuz, Sözcü, niye buna itiraz ediyorsunuz? Sözcü olarak, kendileri bugün ne yapıyorlar? Silah bırakmadığı halde, PKK'ya ve HDP'ye destek veriyorlar. Sırf Erdoğan'ı devirebilmek için.

SÖZCÜ, 16 Eylül 2015: “Savcı Bey! Al sana belge” Aydın Doğan’ın sahipliğindeki Doğan Medya Grubu öyle kontrolden çıkmıştı ki, o bile “İllallah” dedi, en sonunda sattı da kurtuldu… Sözcü ve benzerleri de, “Bak, o da yapıyor” diye dayandıkları Doğan’ı kaybetmemek için ellerinden geleni yaptılar ama nafile, mızrak çuvala sığmıyordu… Aydın Doğan satıp kurtuldu, Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’a ise yurtdışına kaçmak düştü… Peki Sözcü'nün suç diye gösterdikleri ne idi? MİT'in, asker ve polis şehid olmasın diye, PKK'ya silah bıraktıracak görüşmesi. Siz rahatsız mı oldunuz, Sözcü, niye buna itiraz ediyorsunuz? Sözcü olarak, kendileri bugün ne yapıyorlar? Silah bırakmadığı halde, PKK'ya ve HDP'ye destek veriyorlar. Sırf Erdoğan'ı devirebilmek için.

#9
Foto - BUGÜN, 16 Eylül 2015: “İftiraları kim uydurdu” FETÖ'cü gazete, “İftira, tek kuruş çıkmadı” diyorlar ya, işte o çıkmayan paraları kullanabilmek için İngiltere’de dava açtı da kaybetti Akın İpek… Böyle göz göre göre yalan söylemekten utanmayan adamlar, hainler bunlar…

BUGÜN, 16 Eylül 2015: “İftiraları kim uydurdu” FETÖ'cü gazete, “İftira, tek kuruş çıkmadı” diyorlar ya, işte o çıkmayan paraları kullanabilmek için İngiltere’de dava açtı da kaybetti Akın İpek… Böyle göz göre göre yalan söylemekten utanmayan adamlar, hainler bunlar…

#10
Foto - BİRGÜN, 16 Eylül 2016: “Eğitimin dibi!” Solak Birgün, OECD rakamlarını kendince yorumlamış. O listeye göre yurtiçi hasılanın binde birini daha eğitime harcasak, Almanya’yı geçiyoruz… Böyle saçma sapan bir istatistik ile durumu kötü göstermeye çalışmak, kötü niyeti zaten biliyoruz da, ideolojilerinin de nasıl iflas ettiğini bas bas bağırıyor…

BİRGÜN, 16 Eylül 2016: “Eğitimin dibi!” Solak Birgün, OECD rakamlarını kendince yorumlamış. O listeye göre yurtiçi hasılanın binde birini daha eğitime harcasak, Almanya’yı geçiyoruz… Böyle saçma sapan bir istatistik ile durumu kötü göstermeye çalışmak, kötü niyeti zaten biliyoruz da, ideolojilerinin de nasıl iflas ettiğini bas bas bağırıyor…

#11
Foto - CUMHURİYET, 16 Eylül 2016: “Tarımda milli çöküş” Kemalist Cumhuriyet'in ahlakı böyledir işte.. Adam ithalatımızı yazıyor ama, ihracatımızın ithalatımızdan fazla olduğunu yazmıyor, bu nasıl bir ahlaksızlıktır?

CUMHURİYET, 16 Eylül 2016: “Tarımda milli çöküş” Kemalist Cumhuriyet'in ahlakı böyledir işte.. Adam ithalatımızı yazıyor ama, ihracatımızın ithalatımızdan fazla olduğunu yazmıyor, bu nasıl bir ahlaksızlıktır?

#12
Foto - SÖZCÜ, 16 Eylül 2016: “FETÖ darbede başarılı olsaydı, biat etmeyen kişileri infaz edecekti” Kemalist Sözcü için sıkıntı yok, FETÖ ne dediyse peşine takıldınız zaten, darbe başarılı olsa ilk tebrik eden ekipte olacağınızdan da şüphe duyan yok… “Devireceğim” dediği zaman “Şimdi cemaati savunma zamanı” diye yazan Emin Çölaşan, devirince “Aferin” demeyecek miydi?

SÖZCÜ, 16 Eylül 2016: “FETÖ darbede başarılı olsaydı, biat etmeyen kişileri infaz edecekti” Kemalist Sözcü için sıkıntı yok, FETÖ ne dediyse peşine takıldınız zaten, darbe başarılı olsa ilk tebrik eden ekipte olacağınızdan da şüphe duyan yok… “Devireceğim” dediği zaman “Şimdi cemaati savunma zamanı” diye yazan Emin Çölaşan, devirince “Aferin” demeyecek miydi?

Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
15 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

15 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 186 oldu. 1742 kişiye daha korona..
Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma
Gündem

Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma

Türkiye ve Libya arasında yeni bir mutabakat anlaşması sağlandı. Anlaşma onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı..
İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması
Dünya

İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması

İsrail ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalandı.
81 ilde yeni koronavirüs tedbiri
Gündem

81 ilde yeni koronavirüs tedbiri

İçişleri Bakanlığı, dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi döneminde kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı