2020-09-16 13:20:07 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 16 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 16 Eylül 2016 tarihli “FETÖ darbede başarılı olsaydı, biat etmeyen kişileri infaz edecekti” başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, "Kemalist Sözcü için sıkıntı yok, FETÖ ne dediyse peşine takıldınız zaten, darbe başarılı olsa ilk tebrik eden ekipte olacağınızdan da şüphe duyan yok… “Devireceğim” dediği zaman “Şimdi cemaati savunma zamanı” diye yazan Emin Çölaşan, devirince “Aferin” demeyecek miydi? ifadelerini kullandı.