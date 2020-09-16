Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 16 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

SÖZCÜ, 16 Eylül 2012: “AKP, mahkeme kurup hainlerin şehit ettiği binbaşıyı yargıladı” Sözcü'nün bir yandan PKK karşıtlığı yaparken, bir yandan da HDP'ye oy verilmesi çağrısı yapmasındaki riyakarlığını günlerdir gözler önüne seriyoruz. Biraz da, HDP'ye oy verenlere çağrımız olsun.. Bakın, Diyarbakır cezaevinde, kürt vatandaşlarımıza işkence yaptığı için 700 ayrı mağdurun şikayet ettiği bir subay için, AK Partililer böyle bir kınamada bulunmuşlar. Sözcü ne yapıyor? "İşkenceci" demiyor, "Yüzbaşıyı AK Partililer yargıladı" diye manşet atıyorlar.. HDP'ye oy veren kürtler şimdi söylesinler, bu sözcü ve onun desteklediği CHP ile mi birlik olacaklar, yoksa kendilerine işkence yapanı yargılayan AK parti ile mi? Sözcü de, ikiyüzlülüğü bırakıp karar versin, Diyarbakır Cezaevi’nin o dönemki işkencecibaşına “12 Eylül’de solculara zulmetti” diye küfür mü edecekler, “AK Parti sevmiyor” diye sahip mi çıkacaklar?