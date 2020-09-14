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Medya
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Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 14 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı

2020-09-14 15:09:28
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 14 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 14 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet gazetesinin, "Öldükleriyle kaldılar" başlıklı haberini yorumlayan Karahsanoğlu, "Reyhanlı saldırısı ile ilgili olarak, Cumhuriyet gazetesi, tam da FETÖ taktiği ile "Öldükleriyle kaldılar" manşeti atarak, toplumu ümitsizliğe sevketmiş. Bir yandan da terör örgütlerinin propagandasını yapmış.. Ama üzerinden 7 yıl da geçse, o saldırının faili, geçtiğimiz hafta Suriye'den alınıp, Türkiye'ye getirildi. Şimdi hesap veriyor.. Peki, fail kim biliyor musunuz? Kemalist Cumhuriyet'in öve öve bitiremediği, ilişki kurulmasını istediği, halkını katleden, BAASCı Esed'in Muhaberat örgütünün bir elemanı! Haydi, şimdi de söyleyin, "Öldükleriyle kaldılar" diye.. Diyebilirseniz eğer." dedi.

#1
Foto - CUMHURİYET, 14 EYLÜL 2012:

CUMHURİYET, 14 EYLÜL 2012: "DERSHANE KARARI CEMAATE DOKUNACAK" Kemalist olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesi, Gülen grubunu kadrolaştırdığını söylediği AK Parti dersaneleri kapatma kararı aldığında, "Dershane kararı cemaate dokunacak" diye başlık atıyor. Bekliyorsunuz ki, FETÖ karşıtı olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesi sonuna kadar, AK Parti'yi savunsun.. Ne gezer!.. Bakın üçüncü spotta ne yazmışlar: "Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, 'Kaçak sayısı artar, Gelin sizi özel okul yapalım' demekle olmuyor" dedi. Bu resmen FETÖ savunması değilse, FETÖ daha nasıl savunulabilinir ki?

#2
Foto - SÖZCÜ, 14 EYLÜL 2012: TÜRBANA KARŞI ÇIKAN PROFESÖRE 2 YIL HAPİS

SÖZCÜ, 14 EYLÜL 2012: TÜRBANA KARŞI ÇIKAN PROFESÖRE 2 YIL HAPİS" Kemalist Sözcü gazetesinin, başörtü yasağını nasıl ölümüne savunduğunun yakın tarihden belgesi.. Bir prof, başörtülü öğrenciyi üniversite kapısından geri çevirmiş. Savcılık iddianame düzenlemiş, mahkeme ceza vermiş. Sözcü avukatlığa soyunuyor, "Başörtülü öğrenciyi fakülteye almamak kanuna uygundur. Öyle yapılmalıdır" diyor. Ahlaksızlığa bakınız.. Despotluğa, rezilliğe bakınız. "Eyüp sabrı gerek" başlığı da, aynı gazetede tam bir riyakarlığı tescilliyor. O fotoğraftaki eli silahlılar ve karşısındaki kişiler için "milletin tahammül sınırın zorluyorlar" diyen Sözcü, bugün onlarla iş kotarıp, Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor.. HDP ile İP'i kahvaltıda buluşturmaya çalışıyorlar. CHP, çoktan, bu işe teşne zaten.

#3
Foto - CUMHURİYET, 14 EYLÜL 2013:

CUMHURİYET, 14 EYLÜL 2013: "ÖLDÜKLERİYLE KALDILAR" Reyhanlı saldırısı ile ilgili olarak, Cumhuriyet gazetesi, tam da FETÖ taktiği ile "Öldükleriyle kaldılar" manşeti atarak, toplumu ümitsizliğe sevketmiş. Bir yandan da terör örgütlerinin propagandasını yapmış.. Ama üzerinden 7 yıl da geçse, o saldırının faili, geçtiğimiz hafta Suriye'den alınıp, Türkiye'ye getirildi. Şimdi hesap veriyor.. Peki, fail kim biliyor musunuz? Kemalist Cumhuriyet'in öve öve bitiremediği, ilişki kurulmasını istediği, halkını katleden, BAASCı Esed'in Muhaberat örgütünün bir elemanı! Haydi, şimdi de söyleyin, "Öldükleriyle kaldılar" diye.. Diyebilirseniz eğer. Uluslararası Af Örgütü adı altında, teröristlere destek veren yapının açıklamasını da, kemalist Cumhuriyet pek beğenmiş. Türk polisinin kullanacağı biber gazı, zırhlı araç ve diğer cephanenin satılmaması için, Batı ülkelerine çağrı yapılmış. Cumhuriyet de, bunu manşete taşımış. Sanki kendisine yönelik saldırı olursa, Türk polisi değil, af örgütü onları kurtaracak!

#4
Foto - SÖZCÜ, 14 EYLÜL 2013: TAYYİP 'İN İNTİKAM ATEŞİ SÖNMÜYOR

SÖZCÜ, 14 EYLÜL 2013: TAYYİP 'İN İNTİKAM ATEŞİ SÖNMÜYOR" 28 Şubat darbesi için soruşturma açılınca, darbenin arkasında onlar da olmalı ki, ciyaklama Sözcü'den gelmiş. Uğur Dündar'ları da, öngörüleri ile nasıl bir hayal dünyasında yaşadığını ispatlamış.. "Usta gidici olduğunu anladı, saldırıyor" demiş. Üzerinden 7 yıl geçti. 7 de seçim.. Hepsinde "usta", bu uğursuzlara rağmen, tekrar tekrar sandıktan güçlenerek çıktı..

#5
Foto - BUGÜN, 14 EYLÜL 2014:

BUGÜN, 14 EYLÜL 2014: "RÜŞVETE TESLİM OLANDAN ADALET BEKLENEMEZ" FETÖ'cü Akın İpek'in Bugün gazetesindeki CHP genel başkanı ile ilgili haber, hayli ilginç. 17-25 Aralık darbesi yapılmış. FETÖ'nün binbir iftirası ile, meşru hükümet devrilmeye çalışılmış. Sonra anlaşılmış ki, FETÖ'cüler yargının üçte birini ele geçirmişler.. HSYK'nın ise üçte ikisini.. İktidar, bir kısım solcu yargı mensuplarını da yanına alıp, FETÖ'cülerin yargıdaki hakimiyetini kırmak için adım atarken, CHP Genel Başkanı kafayı çıkarıp, "Rüşvete teslim olandan adalet beklenemez" demiş. FETÖ'cü hakim ve savcıları savunmuş. O hakim ve savcılar ise, cezaevindeki FETÖ'cü emniyetçileri tahliye etmek isterken, suçüstü olmuşlar.. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tasfiye edilebilmişler.. Ama CHP genel başkanı, bu rezil savunmayı, bugün bile çıkıp

#6
Foto - ZAMAN, 14 EYLÜL 2015:

ZAMAN, 14 EYLÜL 2015: "MİT, PARALEL TAKİBİ YAPMAKTAN PKK MAYINLARINI ARAŞTIRMIYOR" FETÖ'cü Zaman gazetesinde oluşturulmak istenilen algıya göre, kendileri örgüt değilmiş.. Hatta paralel yapı bile değiller. MİT, boşuna kendilerini takip ediyor. MİT bunları takip ederken de, mayınları tespit edemiyormuş. Şimdi şimdi anlaşılıyor ki, bunlar sadece paralel yapı değil, aynı zamanda hain bir terör örgütü imişler. Hatta, PKK'ya mayınları döşetenler de, bunlarmış..

#7
Foto - CUMHURİYET, 14 EYLÜL 2016:

CUMHURİYET, 14 EYLÜL 2016: "İŞKENCE ALETLERİ DOLAPDAN ÇIKTI" Yıllarca dindar insanları, Fetullah Gülen üzerinden suçlaşan Cumhuriyet gazetesi, bu adamın hain olduğu ortaya çıkınca, birdenbire hamiliğine soyundu. Bu ülkede darbe yapılmış. TSK içindeki derin örgüt elemanları, halkın üzerine bomba atmış.. sonuçta da OHAL ilan edilmiş. Cumhuriyet gazetesi darbecilere kol kanat germek için, OHAL'e karşı çıkıyor, "İşkence dönemi başladı" algısı oluşturuyor. 4 yıl geçti, bu başlıktan sonra.. Bir kişi, şu işkenceyi gördüm diyebildi mi? Kemalist Cumhuriyet'in, FETÖ'ye sahip çıkışının, belgesi işte bu..

#8
Foto - SÖZCÜ, 14 EYLÜL 2016:

SÖZCÜ, 14 EYLÜL 2016: "AMERİKA İLE KAYYUM GERGİNLİĞİ" PKK'nın uzantısı gibi çalışan HDP'li suç işleyen belediyelere kayyım atanmış. ABD bize akıl vermeye kalkıyor, "Seçim yapın" diye.. Yıllardır, HDP'li belediyelerdeki PKK'ya destekleri, terörist heykeli dikmeleri, mezarlık açmaları, Trük bayrağını indirmeleri AK Parti iktidarına saldırmak için kullanan Sözcü gazetesi de, ABD'nin sözcülüğüne soyunup, gerginlik" başlığı ile, yumoş mu yumoş bir haber yapıyor.. Gerçekte PKK'dan beslendiklerini, tek dertlerinin Erdoğan'ı indirmek olduğunu, bunun için Amerikancılık bile yapacaklarını ispatlamış oluyor.

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