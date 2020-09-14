Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 14 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı

CUMHURİYET, 14 EYLÜL 2013: "ÖLDÜKLERİYLE KALDILAR" Reyhanlı saldırısı ile ilgili olarak, Cumhuriyet gazetesi, tam da FETÖ taktiği ile "Öldükleriyle kaldılar" manşeti atarak, toplumu ümitsizliğe sevketmiş. Bir yandan da terör örgütlerinin propagandasını yapmış.. Ama üzerinden 7 yıl da geçse, o saldırının faili, geçtiğimiz hafta Suriye'den alınıp, Türkiye'ye getirildi. Şimdi hesap veriyor.. Peki, fail kim biliyor musunuz? Kemalist Cumhuriyet'in öve öve bitiremediği, ilişki kurulmasını istediği, halkını katleden, BAASCı Esed'in Muhaberat örgütünün bir elemanı! Haydi, şimdi de söyleyin, "Öldükleriyle kaldılar" diye.. Diyebilirseniz eğer. Uluslararası Af Örgütü adı altında, teröristlere destek veren yapının açıklamasını da, kemalist Cumhuriyet pek beğenmiş. Türk polisinin kullanacağı biber gazı, zırhlı araç ve diğer cephanenin satılmaması için, Batı ülkelerine çağrı yapılmış. Cumhuriyet de, bunu manşete taşımış. Sanki kendisine yönelik saldırı olursa, Türk polisi değil, af örgütü onları kurtaracak!