2020-09-14 15:09:28 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 14 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 14 Eylüllerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet gazetesinin, "Öldükleriyle kaldılar" başlıklı haberini yorumlayan Karahsanoğlu, "Reyhanlı saldırısı ile ilgili olarak, Cumhuriyet gazetesi, tam da FETÖ taktiği ile "Öldükleriyle kaldılar" manşeti atarak, toplumu ümitsizliğe sevketmiş. Bir yandan da terör örgütlerinin propagandasını yapmış.. Ama üzerinden 7 yıl da geçse, o saldırının faili, geçtiğimiz hafta Suriye'den alınıp, Türkiye'ye getirildi. Şimdi hesap veriyor.. Peki, fail kim biliyor musunuz? Kemalist Cumhuriyet'in öve öve bitiremediği, ilişki kurulmasını istediği, halkını katleden, BAASCı Esed'in Muhaberat örgütünün bir elemanı! Haydi, şimdi de söyleyin, "Öldükleriyle kaldılar" diye.. Diyebilirseniz eğer." dedi.