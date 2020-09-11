2020-09-11 13:43:02 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 11 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 11 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü ve Cumhuriyet paçavralarının 11 Eylül 2012 tarihli "İlk dersimiz Tayyip" ve "İlk dersleri Erdoğan" başlıklı haberlerini değerlendiren Karahasanoğlu, “AK Parti iktidarı öncesinde, bir yandan "çocuklar okula" kampanyaları düzenlenirken, bir yandan da okula giden çocuklar da 50 kişilik sınıflara doldurulurdu.. Kitapları bumak, almak ise başlıbaşına dert idi. Evet, fiyatları yüksek değildi ama, kitabı bulup alana kadar, zaten ders yılının ortası gelirdi.. İstanbul Cağaloğlu'nda kitap kuyrukları, nerede ise Eminönü'ne kadar inerdi. AK Parti ile birlikte, ders kitapları hem ücretsiz oldu, hem de ders yılının ilk günü, hazır poşet içinde öğrencilerin sırasında teslim edilir oldu.. Kitapların ilk sayfalarında, Din Kültürü ve diğer dini meslek kitapları dahil hepsinde yine Atatürk fotosu var.. Ama, ücretsiz ders kitapları ilk günden öğrenciye teslim edilmesi ile birlikte, bir sayfalık da Başbakan Tayyip Erdoğan'ın öğrencilere bir mesajı ulaştırılıyor.. Kemalist Sözcü hemen tepinmeye başlamış: "İlk dersimiz Tayyip" diye.. "Atatürk'ü sildiler" diye.. Ne kadar yalancısınız, ne kadar nankörsünüz!” dedi.