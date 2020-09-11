Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 11 Eylüllerdeki gazete manşetlerini yorumladı

SÖZCÜ, 11 Eylül 2013 "İLERİ DEMOKRASİ BİR CAN DAHA ALDI" Gezicilerin "üç ağaç" bahanesi ile, nasıl gencecik fidanların canlarına mal olacak isyan hareketini yürüttüklerinin fotoğrafıdır. Onlar istedikleri kadar "ileri demokrasi" desinler.. Ölen gençlerden birisi, otobana çıkıp, yol kapatmak isterken bir aracın çarpması ile ölüyor.İleri demokrasi ne yapsın bu aldatılmış gence? Bir diğeri, binanın tepesinden polise bir şeyler atarken gaz kapsülü başına isabet ediyor, düşüyor, vefat ediyor. Polise bina üstlerinden bir şeyler atmak, ileri demokrasilerde serbest de, biz mi bilmiyoruz? Bir diğeri, "3 günde sadece 5 saat uyudum. Sayısız biber gazı yedim, 3 defa ölüm tehlikesi atlattım." diye diye gösterilere devam edip, sonra bir gaz kapsülü başına isabet ettiğinden dolayı ölüyor.. Bir diğeri, caddede gösteri yaparken, elindeki taşı gerilmiş, polise atacak iken, polis onu vuruyor.. Polise taş atmak, ileri demokrasilerde serbest miydi, acaba? Kemalist Sözcü, aldatılmış gençleri tamamen suçsuz gibi gösterip, yeni gençlerin de sokağa çıkması, sorumlu gösterilen meşru hükümetin devrilmesi için, bu başlığı atmış. Ama bu başlık ile ülkeye yaptıkları hainlik, tarihe çoktan not düşüldü.