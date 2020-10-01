Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 1 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı

Cumhuriyet, 1 Ekim 2015: “21’İ ÇOCUK, 96 SİVİL CAN VERDİ” Kemalist Cumhuriyet, kendi adamlarının cinayetlerini, böyle başlığa çıkarıp, AK Parti’ye fatura etmeye çalışıyor.. İnsan Hakları Derneği, bugün de bir rapor hazırlasın.. Bugün de iktidarda aynı parti var. Cumhurbaşkanı yine Tayyip Erdoğan. Eğer sorun, Erdoğan ve AK parti kaynaklı ise, aynı sayıda çocuk ve sivil ölmesi gerekmez mi? Ama bakıyorsunuz, o sayılar sıfırlanmış. Ne çocuk ölüyor, ne de sivil, artık.. O zaman sorun, Erdoğan ve AK parti’de değil, PKK’da. Sorun, o tarihde devlete sızan FETÖ’de. Delili de, Cumhuriyet’teki hemen altta yayınlanan “Kaymakamdan vekile hakaret” haberinde.. Bir kaymakamın evine PKK bomba atmış. Veya öyle açıklanmış. Kaymakam, sosyal medyşada bunu duyurmuş.. HDP’li vekil, “pisliğini onunla temizleyemezsin” demiş.. Kaymakam da, şarjöre kurşun dolduran kadınların fotosu ile cevap vermiş.. Şimdi bakıyoruz, o kaymakam FETÖ’den mahkum olmuş. Karşısındaki HDP’li de, bir başka suçtan mahkum olmuş. Aslında bunların birbirlerinden farkları yok. Bunlar tasfiye edilince, ülkeye huzur geldi..