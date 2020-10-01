2020-10-01 14:22:29 Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 1 Ekimlerdeki gazete manşetlerini yorumladı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 1 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi Sözcü’nün 1 Ekim 2013 tarihinde “ANDIMIZ KALDIRILDI TÜRBAN VE ÇARŞAF SERBEST BIRAKILDI GERİSİ BOŞ!”başlığıyla servis ettiği haberi yorumlayan Karahasanoğlu, “Aynen öyle oldu… Yıllar yılı bu ülkeye dayattığınız ne varsa ortadan kaldırıldı… Mevzi kaybetmemek için yaptıklarınız boşa düştü… Bugün siz bile, “Biz aslında başörtüsüne karşı değiliz” diye laf çevirmeye başlamadınız mı? Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan, “Başörtüsü sorunu bizim sayemizde çözüldü” demiyor mu? Size rağmen bu ülke daha özgür, daha medeni bir ülke oldu, gerisi boş! Ama şunu da söyleyelim.. Pes etmediniz. Alttan alta, “öğrenci andı”nı dayatmaya çalışıyorsunuz.. Hem de İyi Parti-HDP ittifakı ile bunu yapmaya kalkışıyorsunuz.. Bakalım, başarabilecek misiniz?” dedi.