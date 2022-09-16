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Ali Erbaş, Japonya'da cuma hutbesi irad etti

2022-09-16 09:31:02
Ali Erbaş, Japonya'da cuma hutbesi irad etti

Japonya ziyareti kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, cuma namazı için Tokyo Camisi'ne geldi. Erbaş, namaz öncesi Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için camide düzenlenen programda dua etti.

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Foto - Ali Erbaş, Japonya'da cuma hutbesi irad etti

Ardından irad ettiği hutbede Erbaş, "Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve huzur iklimine girin. Müslümanlığı hakkıyla yaşayın, şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır." ayetini okudu. İslam dininin, "kurtuluşa giden kutlu bir davet" olduğunu vurgulayan ve Allah'ın isimlerinden birinin "Es-Selam" olduğunu anımsatan Erbaş, Müslümanların, Allah'ın bu isminin dünyadaki tecellisi olduğuna işaret etti. Müslümanları, "her zaman barışın yanında olan, etrafına güven yayan, yeryüzünün huzuruna katkı sunan iyilik elçisi" olarak niteleyen Erbaş, "Müslüman, elinden ve dilinde insanlara zarar gelmeyendir." dedi.

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Foto - Ali Erbaş, Japonya'da cuma hutbesi irad etti

Erbaş, "Ey insanlar, biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir, bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem ise topraktan yaratılmıştır. Beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük takva iledir." ifadelerini kullandı. Takvayı "güzel ahlak, sorumluluk bilinci, Allah'ın emirlerine gönülden bağlılık" olarak tanımlayan Erbaş, İslam dininin, yaşanılan toplumun bütün fertleriyle iyilik esasına dayalı ilişki kurmayı ve barış içerisinde yaşamayı emrettiğinin altını çizdi. Müslüman bireylerin söz ve davranışlardan dolayı bir kişinin İslam'la tanışmasının, dünya ve dünyalıklardan daha hayırlı olduğunu kaydeden Erbaş, hutbesinin sonunda Eylül 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni şehitlerine de dua etti.

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Foto - Ali Erbaş, Japonya'da cuma hutbesi irad etti

Namaz sonrası Erbaş, beraberindeki heyetle, Japonya'ya İslam'ın tanıtılmasında büyük emek sarf eden ve Tokyo'da metfun seyyah Abdürreşid İbrahim'in kabrini de ziyaret etti. Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen fırkateyn, 1890'da İstanbul'a dönüş yolunda Japonya'nın güneydoğusundaki Kuşimoto bölgesinde fırtınaya yakalanarak batmıştı.

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