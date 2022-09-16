Ali Erbaş, Japonya'da cuma hutbesi irad etti

Erbaş, "Ey insanlar, biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir, bütün insanlar Adem'den gelmiş, Adem ise topraktan yaratılmıştır. Beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük takva iledir." ifadelerini kullandı. Takvayı "güzel ahlak, sorumluluk bilinci, Allah'ın emirlerine gönülden bağlılık" olarak tanımlayan Erbaş, İslam dininin, yaşanılan toplumun bütün fertleriyle iyilik esasına dayalı ilişki kurmayı ve barış içerisinde yaşamayı emrettiğinin altını çizdi. Müslüman bireylerin söz ve davranışlardan dolayı bir kişinin İslam'la tanışmasının, dünya ve dünyalıklardan daha hayırlı olduğunu kaydeden Erbaş, hutbesinin sonunda Eylül 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni şehitlerine de dua etti.