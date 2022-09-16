Ali Erbaş, Japonya'da cuma hutbesi irad etti

Ardından irad ettiği hutbede Erbaş, "Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve huzur iklimine girin. Müslümanlığı hakkıyla yaşayın, şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır." ayetini okudu. İslam dininin, "kurtuluşa giden kutlu bir davet" olduğunu vurgulayan ve Allah'ın isimlerinden birinin "Es-Selam" olduğunu anımsatan Erbaş, Müslümanların, Allah'ın bu isminin dünyadaki tecellisi olduğuna işaret etti. Müslümanları, "her zaman barışın yanında olan, etrafına güven yayan, yeryüzünün huzuruna katkı sunan iyilik elçisi" olarak niteleyen Erbaş, "Müslüman, elinden ve dilinde insanlara zarar gelmeyendir." dedi.