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Ali Dede sözünü tuttu! Hastaneden çıktı sandığa gitti

2023-05-14 11:44:10
Ali Dede sözünü tuttu! Hastaneden çıktı sandığa gitti

Hastanede “Oyumu vereyim de öyle öleyim” diyen 94 yaşındaki Ali dede sandığa gitti.

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Foto - Ali Dede sözünü tuttu! Hastaneden çıktı sandığa gitti

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada “Oyumu vereyim de öyle öleyim” sözleri ile gündeme gelen 94 yaşındaki Ali Akgöz, oyunu kullanmak için Esenyurt’ta sandığa gitti. Ali dede, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

#2
Foto - Ali Dede sözünü tuttu! Hastaneden çıktı sandığa gitti

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle tedavi gören 94 yaşındaki Ali Akgöz, “Oyumu vereyim de öyle öleyim” sözleriyle tanınmıştı. Tedavisi bittikten sonra taburcu olarak evinde istirahate çekilen Ali dede, bugün Esenyurt’ta sandık bayına giderek oyunu kullandı. Akgöz, oy kabininden çıktıktan sonra seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını temenni etti.

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