Ali Babacan’ın da okuduğu ODTÜ’de skandal! Tek suçu şehit yakını ve AK Partili olmak

“ODTÜ’de çalışmaya başladığım ilk günden beri siyasi fikirlerimden dolayı bazı sorunlar yaşadım. ODTÜ’de şehit ailesini ve AK Partiliyi istemiyorlar. Ben birçok kez bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdum. Bana birçok kez ‘Tayyip’i devireceğiz. Biz senin işine son vereceğiz. Sizi Tayyip kurtarsın’ dediler. Bana siyasi düşüncelerimden dolayı hep baskı yaptılar. Ben buranın devletin bir kurumu olduğunu söylediğimde, ‘Cumhurbaşkanı üniversitelere karışamaz’ diyerek bir bardak çay vermediler. Aşağıda namaz kılarken kapıyı üstüme kilitlediler ve bana sürekli mobbing (yıldırma veya iş yerinde psikolojik baskı) uyguladılar. ‘Biz CHP’liyiz. AK Parti’yi devireceğiz. Onu devireceğiz’ dediler. Ben de 'Biz olduğumuz sürece sayın cumhurbaşkanımızı deviremezsiniz' dedim. Bana çok büyük mobbing uygulandı, en sonunda da ‘Biz gereğini yaptık, işte kapı. Seni Tayyip kurtarsın’ dediler ve bu şekilde işten atıldım. Üniversiteye giderek sendika başkanıyla birlikte itirazda bulundum. Yüksek Öğretim Kurumu’na giderek itirazlarda bulundum. Şu an için bir dönüş olmadı, bekliyoruz.”