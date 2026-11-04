Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu: Benim inancıma göre oraya gidecek

Ağaoğlu’nun özellikle merhumun cennete gideceğine ilişkin sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. X kullanıcıları, açıklamaya farklı yorumlarla tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar “Cenneti de mi ele geçirdiniz?” ve “Yersiz bir ifade olmuş” yorumlarını yaparken, bazıları ise Ağaoğlu’nun aslında iyi dileklerini dile getirmek istediğini ancak bunu yanlış ifade ettiğini savundu.