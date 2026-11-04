  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kanadalılar sütü şişede değil poşette satıyorlar: Görenleri şaşırtıyor! işte sebebi İşte o detay: Ömer Sarıgül hala Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi mi? Taraftarlar şaşkın! İzmir’de denizden kadın cesedi çıkarıldı: Kimliği henüz belirlenemedi Kan grubu teorisi yıkıldı! Sivrisineklerin hedefindeki asıl insanlar belli oldu ASELSAN'dan tarihi haber geldi Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi Yapay zeka belirledi: Galatasaray için Şampiyonlar Ligi bombası az önce patladı! Bir hafta sonra düğünü var: Aydın'da feci kazada hayatını kaybetti! Türkiye'de ahlaksız kadınlar gözaltına alındı: Rusya apar topar harekete geçti
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu: Benim inancıma göre oraya gidecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu: Benim inancıma göre oraya gidecek

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesine katılan ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

6
#1
Foto - Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu: Benim inancıma göre oraya gidecek

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

#2
Foto - Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu: Benim inancıma göre oraya gidecek

Zorlu, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

#3
Foto - Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu: Benim inancıma göre oraya gidecek

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde pek çok ünlü isim de yer aldı. Dikkat çeken isimlerden biri de iş insanı Ali Ağaoğlu oldu.

#4
Foto - Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu: Benim inancıma göre oraya gidecek

Ali Ağaoğlu, cenaze töreninde yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Hayatını kaybeden iş insanı için taziyelerini dile getiren Ağaoğlu, “Türkiye önemli bir girişimcisini kaybetti. Allah rahmet eylesin, Allah cennet eylesin. Benim inancıma göre zaten gideceği yer cennettir” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu: Benim inancıma göre oraya gidecek

Ağaoğlu’nun özellikle merhumun cennete gideceğine ilişkin sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. X kullanıcıları, açıklamaya farklı yorumlarla tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar “Cenneti de mi ele geçirdiniz?” ve “Yersiz bir ifade olmuş” yorumlarını yaparken, bazıları ise Ağaoğlu’nun aslında iyi dileklerini dile getirmek istediğini ancak bunu yanlış ifade ettiğini savundu.

#6
Foto - Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu: Benim inancıma göre oraya gidecek

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılarak Zorlu ailesine taziyelerini iletti. Zorlu'nun Türkiye'nin önemli sanayicilerinden biri olduğunu vurgulayan Gül, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını yakından takip ettiğini belirtti.Gül, "Evet, Nazif Bey Türkiye'nin gerçek sanayicilerinden birisiydi. Çok üzüldük doğrusu. Son dönemlerinde rahatsızlık vardı, takip ettim. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Türkiye büyük bir sanayicisini, müteşebbisini kaybetmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamza

Önce namaz , yoksa durum zor.

Cengiz

Sen nereye gideceksin ona bak,o gideceği yere zaten gitti
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
Kan emicilere operasyon: Gözaltılar var
Yerel

Kan emicilere operasyon: Gözaltılar var

Siirt'te kan emici tefecilere yönelik operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama!
Gündem

Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama!

ABD Başkanı Trump, halk sandık başındayken İsrail açıklaması yaptı. Trump, "Artık İsrail'e para ödemeyeceğiz" diyerek seçmeni etkilemeye çal..
Erdoğan’ı devirmek isteyen muhafazakârlar buna ne diyecek? Sözcü’den ‘Cuma namazı’ ahlaksızlığı
Gündem

Erdoğan’ı devirmek isteyen muhafazakârlar buna ne diyecek? Sözcü’den ‘Cuma namazı’ ahlaksızlığı

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan usta gazeteci-yazar Ali Karahasanoğlu, S..
Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!
Siyaset

Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli savaş uçağı KAAN ile üretilen İHA ve SİHA’la..
Alman Başbakan ülkesini yerden yere vurdu: ‘Dünyada bizden daha kötüsü yok’
Dünya

Alman Başbakan ülkesini yerden yere vurdu: ‘Dünyada bizden daha kötüsü yok’

Almanya Başbakanı Merz, Berlin'in trajikomik havacılık altyapısını ve başkentte tartışılan skandal kamulaştırma planlarını topa tuttu. Mevcu..
Bakan Gürlek'ten 3 Kasım paylaşımı: Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerliyoruz
Gündem

Bakan Gürlek'ten 3 Kasım paylaşımı: Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerliyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti’nin 3 Kasım 2002’de iktidara gelişinin 24. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23