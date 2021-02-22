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Alarm veriyordu! Kar yağınca müjdeli haber geldi

2021-02-22 17:07:21
Alarm veriyordu! Kar yağınca müjdeli haber geldi

Bolu'da yer alan ve kış aylarının başında alarm veren Gölköy Barajı'ndan güzel haberler geldi.

#1
Foto - Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar nedeniyle yüzde 32'ye ulaştı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar nedeniyle yüzde 32'ye ulaştı.

#2
Foto - Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi yükselmeye başladı.

Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi yükselmeye başladı.

#3
Foto - Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinden gelen suyla 7 milyon metreküp artarak, yüzde 32 seviyesine yükseldi.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinden gelen suyla 7 milyon metreküp artarak, yüzde 32 seviyesine yükseldi.

#4
Foto - Barajda bulunan mevcut suyun, kentin 7 aylık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Barajda bulunan mevcut suyun, kentin 7 aylık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

#5
Foto - Karların erimeye başlamasıyla barajdaki su seviyesinin hızla yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Karların erimeye başlamasıyla barajdaki su seviyesinin hızla yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

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