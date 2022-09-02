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Alanya'da panik! Otel alev aldı

2022-09-02 12:28:51
Alanya'da panik! Otel alev aldı

Kestel Mahallesi’ndeki bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

#1
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

#2
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

Otele gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında otelde konaklayan misafirleri tahliye etti.

#3
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, itfaiye erlerine ilk yardımda bulundu.

#4
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma sürüyor.

#5
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

#6
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

#7
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

#8
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

#9
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

#10
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

#11
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

#12
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

#13
Foto - Alanya'da panik! Otel alev aldı

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