17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

Axios’un kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde diplomasiyi tercih ettiğini söylediği ve bu yaklaşımın Netanyahu’yu endişelendirdiği ileri sürüldü. OPEC+ ise hafta sonu mevcut üretim hedeflerini aralık ayına kadar koruma kararı aldı. Bölgedeki riskler ise henüz ortadan kalkmış değil. Körfez’de gemilere yönelik saldırılar sürerken, Suudi Arabistan açıklarında bir tanker 2 mermiyle vuruldu. 31 Ekim’den bu yana bölgede en az 10 saldırı bildirildi.