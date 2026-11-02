17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti
Son 3 haftadır satış baskısı altında kalan ons altın, cuma günü 3.870 dolarla son 1 yılın en düşük seviyesini gördükten sonra yeni haftaya tepki alımlarıyla başladı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve tahvil getirilerindeki gerilemeyle ons altın 3.900 doların üzerine çıkarken, gram altın 6.275 lira seviyesinde işlem gördü. Piyasaların gözü salı günkü ABD ara seçimleri ile cuma açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Altın, 2008'den bu yana en sert aylık kaybını yaşadığı ekim ayının ardından kasımın ilk işlem gününde toparlanma sinyali verdi.