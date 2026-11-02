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17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

Son 3 haftadır satış baskısı altında kalan ons altın, cuma günü 3.870 dolarla son 1 yılın en düşük seviyesini gördükten sonra yeni haftaya tepki alımlarıyla başladı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve tahvil getirilerindeki gerilemeyle ons altın 3.900 doların üzerine çıkarken, gram altın 6.275 lira seviyesinde işlem gördü. Piyasaların gözü salı günkü ABD ara seçimleri ile cuma açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Altın, 2008'den bu yana en sert aylık kaybını yaşadığı ekim ayının ardından kasımın ilk işlem gününde toparlanma sinyali verdi.

#1
Foto - 17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

Orta Doğu’daki diplomatik temasların petrolü aşağı çekmesi, değerli metale destek oldu. Ons altın, 2 Kasım Pazartesi sabahı cuma kapanışına göre yüzde 0,73 değer kazanarak 3.904,20 dolara yükseldi. Reuters verilerine göre ons, ilerleyen saatlerde yüzde 0,9 artışla 3.911 dolara çıktı. Değerli metal geçen ay yüzde 6,8 değer kaybetmişti. Cuma günü yaşanan sert düşüşte spot altın yüzde 3,5'in üzerinde gerileyerek 3.879,90 dolara inmiş, gümüş ise yüzde 6'dan fazla kayıpla 48,95 dolara düşmüştü. Ons fiyatı ve dolar/TL kurundaki seyirle yön bulan gram altın da yeni haftaya yükselişle girdi.

#2
Foto - 17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

Cuma günü 6 bin 222 liradan kapanış yapan gram altın, son 24 saatte yüzde 0,74 değer kazandı. Haftanın ilk saatlerinde gram altın 6.268,83 lira, çeyrek altın 10.318 lira, yarım altın 20.629 lira, Cumhuriyet altını ise 41.095 liradan satıldı. Dolar/TL 49,97 seviyesinde işlem gördü. Altındaki toparlanmanın başlıca nedeni petrol fiyatlarındaki gerileme oldu. Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07.40 itibarıyla yüzde 3 değer kaybederek varil başına 110,08 dolara indi. Ekim ayında yüzde 13,6 yükselen Brent’in yanı sıra ABD tipi ham petrol (WTI) da yüzde 3,3 gerileyerek 100,69 dolara kadar düştü.

#3
Foto - 17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

Petrol maliyetlerindeki gerileme enflasyon kaygılarını hafifletti. Tahvil faizleri ile ABD dolarındaki düşüş de faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için yeniden cazip hale getirdi. İranlı ve Katarlı yetkililerin, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik savaşını sona erdirmeye dönük görüşmelerini üst üste üçüncü gün sürdürmesi petroldeki düşüşü destekledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katarlı arabulucuların Tahran’ı Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik planı 2 güne indirmeye ikna ettiğini açıkladı. Plana göre ilk gün ABD’nin bir dizi adım atması, ikinci gün ise gemi trafiğinin yeniden başlaması öngörülüyor.

#4
Foto - 17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

Axios’un kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde diplomasiyi tercih ettiğini söylediği ve bu yaklaşımın Netanyahu’yu endişelendirdiği ileri sürüldü. OPEC+ ise hafta sonu mevcut üretim hedeflerini aralık ayına kadar koruma kararı aldı. Bölgedeki riskler ise henüz ortadan kalkmış değil. Körfez’de gemilere yönelik saldırılar sürerken, Suudi Arabistan açıklarında bir tanker 2 mermiyle vuruldu. 31 Ekim’den bu yana bölgede en az 10 saldırı bildirildi.

#5
Foto - 17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

Rabobank’ın kıdemli enerji stratejisti Florence Schmit, fiyatlardaki düşüşün geçici bir gerileme olduğunu öne sürdü. Schmit’e göre mevcut söylemler Orta Doğu’da gerginliği tırmandırarak petrolü yeniden yukarı çekebilir. Altın, geçen hafta yalnızca petrol ve faiz baskısıyla değil, hisse piyasalarındaki çalkantıyla da sarsıldı. Yapay zeka harcamalarının kârlılığına yönelik şüphelerle teknoloji hisselerinde yaşanan sert satış altını da aşağı çekti. Bazı yatırımcıların zararlarını kapatmak ya da teminat tamamlama çağrılarını karşılamak için altın satmış olabileceği değerlendiriliyor.

#6
Foto - 17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

Bu baskının hafta başı itibarıyla hafiflediği gözlendi. Fed, ekim toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutmuştu. Karar 10'a karşı 2 oyla alınmış, iki üye 25 baz puanlık artırım talep etmişti. ABD Merkez Bankası, yılın son faiz kararını 8-9 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantıda açıklayacak. Piyasalar aralıkta olası bir faiz artırımını yüzde 75 ile 81 arasında değişen ihtimallerle fiyatlıyor. Yatırımcıların bu haftaki ilk odağı, 3 Kasım Salı günü yapılacak ABD ara seçimleri olacak.

#7
Foto - 17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

Petrol piyasasında, seçimlerin ardından ABD-İran çatışmasının yeniden şiddetlenebileceği endişesi fiyatlamalarda belirleyici olmayı sürdürüyor. Haftanın son kritik verisi ise cuma günü gelecek. Ekim ayı tarım dışı istihdam verisinde 55 ila 63 bin kişilik artış, işsizlik oranında ise yüzde 4,2 bekleniyor. Bu verinin, Fed’in aralıktaki faiz artırımı ihtimali üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor. Altını birikim aracı olarak kullanan küçük yatırımcı için hafta başındaki yükseliş, sert düşüşün ardından gelen ilk toparlanma anlamına geliyor.

#8
Foto - 17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

Ancak bu tablo, düşüş eğiliminin sona erdiğini tek başına göstermiyor. Teknik analistler, onsta 3.920 dolar seviyesini kısa vadede yükselişin önündeki ilk direnç olarak takip ediyor. Reuters anketinde de altın için bu yılın ortalama fiyat tahmini düşürülürken gelecek yılın beklentisi yukarı yönlü revize edildi. Yurt içindeki yatırımcı açısından gram altının fiyatı yalnızca ons altına değil, dolar/TL kuruna da bağlı. Ons yükselirken kurun yatay kalması ya da gerilemesi, gram altındaki artışı sınırlayabiliyor. Ziynet altınlarda ise alış ile satış fiyatı arasındaki fark dikkat çekiyor.

#9
Foto - 17 yılın en sert düşüşünü yaşayan altında herkesi ters köşe yapan hareket! Her şey bir anda değişti

Kapalıçarşı verilerine göre çeyrek altında bu fark 230 lirayı aşıyor. Kısa vadeli alım-satımlarda bu makas, olası kazancın önemli bir bölümünü eritebiliyor. Bu hafta salı günkü ABD ara seçimleri, Doha’daki görüşmelerin sonucu ve cuma günkü istihdam verisi, altında sert fiyat hareketlerine yol açabilecek başlıca gelişmeler olarak öne çıkıyor. Petrolün yeniden yükselmesi ya da güçlü bir istihdam verisinin Fed’in faiz artırımı beklentisini güçlendirmesi altın üzerinde yeniden baskı oluşturabilir. Diplomatik bir anlaşma ve petroldeki gerilemenin sürmesi ise toparlanmayı destekleyebilir.

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