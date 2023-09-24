Aksaray'da yanan evde yürek yakan manzara! Dolaptan öyle bir şey çıktı ki… Allahım bu nasıl acı

Çocuk odasında bulunan 3 çocuğu alıp dışarı çıkaran anne ve baba, alevlerin tüm odayı sarmasıyla 4. çocukları 4 yaşındaki Cihan Carruh isimli kız çocuğunu bulamadı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da evin içinde alevler arasında çocuğu aradı.