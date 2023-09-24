2023-09-24 12:12:54 Aksaray'da yanan evde yürek yakan manzara! Dolaptan öyle bir şey çıktı ki… Allahım bu nasıl acı
Aksaray’da 2 katlı binanın 1. katında çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu, alevlerden korkup saklandığı dolabın içinde hayatını kaybetti. Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 2404. Sokak'ta bulunan iki katlı eski bir binanın 1. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 4’ü çocuk 6 kişilik ailenin oturduğu dairenin çocuk odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çocuk odasını sararken, oda adeta alev topuna döndü. Dumandan uyanan baba Hüseyin C. (36) ve eşi Rahaf C. (32), yangını fark ederek hemen çocuklarının yanına koştu.