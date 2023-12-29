  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nereden nereye! Süper Lig'de 2023 yılında en çok değer kaybeden futbolcular: Zirvede kim var?

Allah yağdırdı, İSKİ övünüyor

Antalyaspor'dan bir bomba itiraf daha! Akdeniz'den Almanya'nın dev takımına! Büyük hamle...

Kuyumcuların büyük sırrı ifşa oldu! Vay vay vay! Bunu duyan, kuyumcuların önünde kuyruk olacak

Cicim ayları da değil, cicim günleri bitti... Fatih Terim'e Yunanistan'da büyük şok! Daha maça çıkmadan istemediler

Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti

Daha önce de asgari ücreti bilmişti! Asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili konuşan Fatih Portakal, canlı yayında ağzından kaçırdı: Erdoğan şimdi de bunu yapacak

Merkez Bankası resmen harekete geçti! Dolar için karar aldılar! Sadece iki gün sonra… Bakalım şimdi ne olacak

Tavuk ve et yaparken bir kaşık kakao eklemek bakın ne işe yarıyormuş? Gözlerinize inanamayacaksınız! Aşçıların yıllardır sakladığı o sır sonunda ortaya çıktı

Real Madrid'den Arda Güler kararı! İşler değişti, Suudi Arabistan'a gidiyor: İşte o hayrete düşüren haber…
Gündem
6
Akşam paydosundan önce 2 bin 300 yıllık mezarı kazan kazıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı! Hepsi mesaiye kaldı! Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu

2023-12-29 12:09:18
Akşam paydosundan önce 2 bin 300 yıllık mezarı kazan kazıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı! Hepsi mesaiye kaldı! Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu

Çin'de akşam paydos vermeden hemen önce 2300 yıllık bir mezarda başlatılan çalışmaya katılan kazıcılar, mezarda gördükleri manzaranın ardından paydosu iptal edip mesaiye kaldı. Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu. Mezarlardan genelde cansız insanlar ya da mücevheratlar çıkmasını bekleriz. Çin'de kazıcıların hemen akşam paydosundan önce 2300 yıllık bir mezarda yaptıkları kazının ardından yapılan keşif ise arkeoloji camiasını heyecanlandırdı. Kazıcılar da karşılarına böyle bir şeyin çıkmasını kesinlikle beklemiyorlardı.

#1
Foto - Akşam paydosundan önce 2 bin 300 yıllık mezarı kazan kazıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı! Hepsi mesaiye kaldı! Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu

Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, birbiriyle çatışan yedi devlet arasındaki şiddetli çatışmaların yaşandığı Savaşan Devletler dönemine ait bir mezarda eski bambu parçalarının bulunduğunu açıkladı. Jingzhou Müzesi’nden Yang Kaiyong’a göre, kısaca “M1093” olarak bilinen mezar, muhtemelen Kral Chu Xuan ya da Kral Chu Wei dönemine, MÖ 369 ila 329 yılları arasına tarihleniyor.

#2
Foto - Akşam paydosundan önce 2 bin 300 yıllık mezarı kazan kazıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı! Hepsi mesaiye kaldı! Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu

Arkeologlar, Hubei Eyaletindeki Qinjiazui bölgesinde kazı yaparken, 2.300 yıldan daha uzun bir süre önce kaydedilmiş olması muhtemel matematiksel tabloların yazılı olduğu bambu şeritlerine rastladılar.

#3
Foto - Akşam paydosundan önce 2 bin 300 yıllık mezarı kazan kazıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı! Hepsi mesaiye kaldı! Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu

Bambu şeritleri, kağıdın yaygınlaşmasından önceki dönemde en popüler yazı malzemesiydi. Tipik olarak sadece bir ya da iki santimetre genişliğinde ve birkaç cm uzunluğunda olan bu şeritler Qinjiazui bölgesinde çok sayıda bulundu.

#4
Foto - Akşam paydosundan önce 2 bin 300 yıllık mezarı kazan kazıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı! Hepsi mesaiye kaldı! Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu

Şu ana kadar tespit edilen tüm mezarlar arasında “M1093” adlı mezar, bu şeritlerden en fazla sayıda içeren mezardı. Yang, Qinjiazui’de bulunan çok sayıda yazı parçasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “toplam 3.910 bambu şeridi ortaya çıkarıldı” diyor. “1.200 ila 1.500 bambu parçasının daha birleştirilerek toplamda yaklaşık 30.000 kelimeye ulaşılması bekleniyor”

#5
Foto - Akşam paydosundan önce 2 bin 300 yıllık mezarı kazan kazıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı! Hepsi mesaiye kaldı! Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu

Çeşitli yazılar, eski Çin eğitiminin temelini oluşturan Altı Sanat da dahil olmak üzere bir dizi konuyu kapsıyor. Bunlar arasında okçuluk, binicilik, kaligrafi, müzik, ritüel uygulamaları ve matematik gibi disiplinler yer alıyor.

Mücahid Ebu Ubeyde müjdeyi verdi!
Gündem

Mücahid Ebu Ubeyde müjdeyi verdi!

Kassam Tugayları Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde, bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
DEVA Partisi ne yapmaya çalışıyor? Böyle bir dönemde böyle bir aday!
Siyaset

DEVA Partisi ne yapmaya çalışıyor? Böyle bir dönemde böyle bir aday!

Katil İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı günlerde DEVA Partisi, Kırklareli Belediye Başkanlığı adaylığı için yahudi bir ismi seçti...
Dolar kuru eyvah eyvah dedirtecek! 1 doları olan: döviz bürosuna koşacak
Ekonomi

Dolar kuru eyvah eyvah dedirtecek! 1 doları olan: döviz bürosuna koşacak

Para Piyasaları dolar kuru için yeni tutarları merak ederken Hazine ve Maliye bakanı Kur Korumalı Mevduat'ın kaldırılacağının haberini verdi..
Karar'ın ekonomistinin ekonomi yorumuna bak! Lafı tarikatlara böyle getirdi
Medya

Karar'ın ekonomistinin ekonomi yorumuna bak! Lafı tarikatlara böyle getirdi

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci Halk TV canlı yayınında konuştu.
BAE'de dikkat çeken tuhaf bakanlık! Gündeme düşen dünyanın en sıra dışı bakanlıklarından
Aktüel

BAE'de dikkat çeken tuhaf bakanlık! Gündeme düşen dünyanın en sıra dışı bakanlıklarından

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları tam gaz devam ederken halkına sürekli siyasi, diplomatik ve insani des..
29 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (29 Aralık 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23