Akşam paydosundan önce 2 bin 300 yıllık mezarı kazan kazıcılar, hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı! Hepsi mesaiye kaldı! Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu

Çin'de akşam paydos vermeden hemen önce 2300 yıllık bir mezarda başlatılan çalışmaya katılan kazıcılar, mezarda gördükleri manzaranın ardından paydosu iptal edip mesaiye kaldı. Kimse böyle bir şey çıkmasını beklemiyordu. Mezarlardan genelde cansız insanlar ya da mücevheratlar çıkmasını bekleriz. Çin'de kazıcıların hemen akşam paydosundan önce 2300 yıllık bir mezarda yaptıkları kazının ardından yapılan keşif ise arkeoloji camiasını heyecanlandırdı. Kazıcılar da karşılarına böyle bir şeyin çıkmasını kesinlikle beklemiyorlardı.